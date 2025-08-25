グランプリ決定！「Publink Event | 国・自治体・企業で加速する 行政の生産性向上」で官民共創ピッチと表彰式開催

株式会社Publink

株式会社Publink（本社：東京都千代田区、代表取締役：栫井誠一郎）とプロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会、代表：西山直人）は、2025年8月24日（日）、官民が垣根を越えてつながり、共創へと踏み出すイベント「Publink Event | 国・自治体・企業で加速する 行政の生産性向上」にて、官民共創ピッチを開催しました。省庁・自治体・企業、官民の垣根を越えた10件のプレゼンテーションの中から、神戸市の『神戸市役所が進める広報PR業務の「インハウス化」』がグランプリに決定しました。

１．審査結果

グランプリ授与とパネル ※左から多名部 重則氏（神戸市）、審査員 平 将明氏（デジタル大臣、国家公務員制度担当大臣）

【グランプリ】

- プロジェクト名：神戸市役所が進める広報PR業務の「インハウス化」- 受賞者名： 神戸市 広報戦略部長 兼 広報官 多名部 重則 氏- 概要：コロナ禍を契機に、クラウドソーシング会社を活用し、登庁を伴わないリモートワークでの業務を基本とした副業人材を約40名登用。さらに動画クリエイターなど専門人材8名を登用し、広報制作物のインハウス化を推進した。これにより、従来のデザイン会社・広告会社への業務委託に比べて、大幅な予算を削減と高品質な成果物制作を同時に実現した。加えて、能登半島地震で被災した珠洲市への広報支援にこの取り組みを広げ、緊急時の迅速で正確な自治体情報発信に貢献した。

平大臣コメント：

シェアリングエコノミーをうまく活用して成果を上げた、大変すばらしい取り組みだった。引き続き自治体をリードしてほしい。

【平大臣賞】

- プロジェクト名：人工衛星・ＡＩ・ビッグデータ で水道クライシス に挑む！- 受賞者名：豊田市 愛知県豊田市上下水道局企画課 主幹 岡田 俊樹 氏



【省庁部門賞】

- プロジェクト名：専門人材登用を通じた業務効率化と職員のエンゲージメント向上- 受賞者名：環境省 大臣官房 秘書課人材育成・業務改革推進室 企画官 工藤 里恵 氏

【自治体部門賞】

- プロジェクト名：神戸市役所が進める広報PR業務の「インハウス化」- 受賞者名：神戸市 広報戦略部長 兼 広報官 多名部 重則 氏

【企業部門賞】

２．イベント・審査概要

- プロジェクト名：“複業”と創る、次世代型の行政組織- 受賞者名：株式会社Another works 経営企画室 共創事業責任者 犛山 創一 氏

Publinkは、日本の経済と社会の両方をさらに豊かにしていくため、国、自治体、企業等の様々なキーパーソン達と共に未来を描き、日本の未来を共創することを目指しています。その実現のため、政策とビジネスの未来を担う方々が出逢い、本質的な対話を通じて共創のきっかけをつくる「Publink Event」をスタートしました。2回目となる今回は、「行政の生産性向上」をテーマとし、デジタル大臣 平将明氏、人事院人事官 土生栄二氏をはじめとする行政のキーマンをゲストに迎え、官民共創ピッチを開催いたしました。

審査の観点- 課題の具体性、重要性：横展開の可能性など将来へのインパクトが見込めるテーマや課題設定か- 実効性：解決策・実施内容が一定の効果・成果を生んだ又は見込める取組か- 熱意：本気で取り組んでいるか、当日のピッチで熱意が伝わったか審査委員

デジタル大臣、国家公務員制度担当大臣 平 将明 氏

内閣府 地方創生推進事務局長 高橋 謙司 氏

金融庁 総合政策局長 堀本 善雄 氏

内閣人事局 総括参事官 辻 恭介 氏

オブザーバー

人事院 人事官 土生 栄二 氏

株式会社Publinkについて

Publinkは、「日本に生まれて良かった」と言ってもらえる国を目指し、官と民をつなぎ政策と事業を共創するスタートアップです。国全体を経営する視点を持ちながら、Publink Event事業、Publink Letter事業（メディア）、官民共創コンサルティング、コミュニティ運営等を通じて、日本の未来を共創します。

会社概要

社名：株式会社Publink -パブリンク-（英字表記: Publink Inc.）

設立：2011年12月5日

代表者： 代表取締役社長 栫井 誠一郎

所在地： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル2F SENQ霞が関

会社 HP：https://publink.biz/

プロジェクトKについて

「プロジェクトK（新しい霞ヶ関を創る若手の会）」は、2003年秋に霞ヶ関の構造改革を目指す若手職員による「新しい霞ヶ関を創る若手の会」として結成された組織です。

以来、「現在の日本を取り巻く各種問題に前向きに対処するためには、個別の政策論よりも霞ヶ関における政策決定の仕組みを大きく改革することが急務である」という観点に立ち、霞ヶ関の構造改革を訴える活動を続けています。

公式サイト：https://projectk.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Publink

問い合わせ先：https://publink.biz/contact