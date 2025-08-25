第1回「多様な正社員」制度導入支援セミナーを開催（10月9日）
株式会社三菱総合研究所
令和7年度「多様な正社員」等の多様な働き方実現のための環境整備の推進事業事務局担当
株式会社三菱総合研究所は、厚生労働省委託事業「令和7年度『多様な正社員』等の多様な働き方の実現のための環境整備の推進事業」の一環として、第1回「多様な正社員」制度導入支援セミナー（オンライン）を開催します。
正社員とは、フルタイム勤務、残業あり、転勤ありと思っていませんか？勤務地や勤務時間などに制限があっても、優秀な人材が活躍し続けるために「多様な正社員」制度という選択肢があります。
本セミナーでは、実際に「多様な正社員」制度（短時間正社員制度など）を導入した企業における事例紹介、有識者を交えたパネルディスカッションから、導入に当たってのポイントや制度活用のポイントについて解説します。
開催概要- 開催日 ：2025年10月9日（木）14:00～16:00
プログラム- 開会挨拶
※内容および時間は変更となることがございます。あらかじめご了承ください。
申込要領- 対象者 ：「多様な正社員」制度にご関心のある事業主・人事労務担当者の皆さまなど
本件に関するお問い合わせ先
〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
E-mail：seminar-tayo2025@ml.mri.co.jp