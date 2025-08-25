10月21日開催の「AI Innovators Forum 2025」、オンライン参加の受付開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、2025年10月21日（火）「AI Innovators Forum 2025」において、多数のご要望をいただきオンライン参加の受付を開始いたしました。また、アマゾン ウェブ サービス ジャパン、NTTドコモビジネス、関西電力、ふくおかフィナンシャルグループといった追加登壇者も決定しました。「AIによる企業変革」のリアルな課題に向き合う経営者やDX推進リーダー、世界的なアカデミア等が集結する本カンファレンスに是非ご参加ください。

■オンライン参加は「AI Innovators Forum 2025」公式サイトより登録いただけます。

公式サイト：https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/hybrid?utm_source=press0825

☑追加登壇者決定（敬称略、五十音順、予定）

● 荒川 大輝 氏（NTTドコモビジネス株式会社 ビジネスソリューション本部スマートワールドビジネス部ジェネレーティブAIタスクフォース長）

● 上田 晃穂 氏（関西電力株式会社 理事 IT戦略室長）

● 武重 太郎 氏（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員DX推進本部長）

● 塚田 朗弘 氏（アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 デジタルサービス技術本部 本部長）

● 鶴田 浩之 氏（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ DX推進本部 主任調査役）

生成AIやAIエージェント、RPA自動構築、DX人材育成など、企業や自治体の現場で生まれた「成功事例」をご紹介いただく登壇者も今後発表予定です。

また、会場では展示ブースにて最新のAI・DXソリューションを直接体験できるほか、AI企業変革に挑む経営者やDX推進リーダー、国内外のトップリーダーによる講演をライブでご覧いただけます。

☑イベント概要

● イベント名：AI Innovators Forum 2025

● 開催日時 ：2025年10月21日（火）10:00～（会場受付：9:30～）

● 開催場所 ：浜松町コンベンションホール５階／オンライン

● 参加費 ：無料

● お申し込み：https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/hybrid?utm_source=press0825

☑開催概要

「AIによる企業変革」-それは、単なる技術導入にとどまらず、組織の文化やプロセス、人の意識そのものに挑む、複雑な挑戦です。

本カンファレンスでは、その『リアルな課題』に向き合う経営者やDX推進リーダー、世界的なアカデミア等が集結。変革の最前線で培った「戦略」や「実践知」、AIエージェントをはじめとする数多くの「成功事例」を共有します。さらに、変革を共創する「パートナー」との出会いの機会もご用意しています。参加者の皆様が自社のAI変革を加速させる、確かな一歩を後押しします。

☑主要プログラム（予定）

【１】AI変革の“リアルな課題”と戦略に迫る『トップリーダーセッション』

● 世界のトップAI研究者と考える、AIの進化が書き換える「競争のルール」

● AIで、次の「事業の柱」を創る～トップリーダーが明かす、新規事業成功への実践論～

● トップリーダーが語る、AIを活用した既存事業の「再定義」と「進化」

● AI導入を"現場の成果"に変える、トップリーダーの戦略と実装プロセス

● AIに業務を代替された人材の「次」をどう創るか～“制度と文化”から再設計する、これからの人材戦略～ など

【２】最新の「AIエージェント」活用などの『事例講演』

【３】次の価値を共創する『AIスタートアップピッチコンテスト

☑申込・詳細情報

https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/hybrid?utm_source=press0825

※登壇者および プログラム内容は、決定次第随時更新いたします。

☑株式会社エクサウィザーズについて

AIやAIエージェントなど最新の技術を活用したサービス・プロダクトを提供することにより、様々な業界の課題解決と価値創造を支援するAI企業。「AIを用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、企業自らがAIエージェントを作り、使いこなし生産性をあげていく世界を実現していくことを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ExaWizards フォーラム運営事務局

メール:exawizards_forum_info@exwzd.com

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/