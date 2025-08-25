商品と消費者のつながりを強くする「コミュニケーション戦略」オンラインセミナー開催　９月17日　株式会社マーケティング研究協会

写真拡大 (全2枚)

株式会社マーケティング研究協会

コミュニケーション戦略セミナー

コミュニケーション戦略の核心である【WHAT：顧客に何を約束するのか】と【HOW：その約束をどう届け、体験してもらうか】の2軸から、実践的なノウハウを徹底解説します。
ワークショップを通じて、自社ブランドの強みを再発見し、顧客インサイトに基づいた具体的な戦術をその場で描き出します。
「価値を届け、顧客をつくる」。
そのための戦略設計力を身に着けるセミナーです


本セミナーのポイント
- 消費者に価値を正しく伝える方法を学ぶ
- ブランドと消費者との繋がりを強くする
- 自社・ブランド・商品の価値の再認識する

ような方におすすめ
- ブランドマーケティングや商品マーケティング関連業務に新たに任命された
- ブランディングや販促、広告関連の業務を担当している
- 曖昧な自社ブランドの価値を高めていかなければならないターゲットへの訴求が弱く、効果的な伝え方が見つからない
- 自社商品の魅力や価値の生み出し方に悩まれている講師紹介


詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006440post_124.php

講師：前田　環　　　株式会社たま企画　代表　ブランド・ストラテジスト　


外資系広告会社のジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン（現VMLジャパン）、DDBジャパン、ビーコンコミュニケーションズの３社にて計２５年、戦略プランナーとして勤務。P＆G、ユニリーバをはじめグローバル企業の日本におけるマーケティンング・コミュニケーションの戦略に携わり、その過程で生活者調査、ワークショップなども担当。
経験した業界は、日用消費財、自動車、エアライン、医薬品、高級嗜好品、家電、食品、教育など。
著書：「売れる広告　外資研プロフェッショナルのグローバルメソッド」（朝日新聞出版）


プログラム：


１．【WHAT】 顧客に何を伝えるのか


⑴ブランドについて改めて考える


　１.消費者の認知の仕方　ブランドは製品軸か企業軸か


　２.ブランドのWHYが問われる時代


⑵顧客の定義とインサイト


　１.セグメント化で顧客を明確にする


　２.インサイトの種類と調査手法


⑶バリュープロポジションの作り方


　１.消費者の体験をデザインする


　２.「自社ならではの強み」を見つけ、消費者に提供する


⑷消費者とブランドとの関係


　どうやって消費者との関係を育成・強化・拡張していくか


【グループワーク】戦略整理比較表（競合/顧客/価値/着眼点）



２．【HOW】 価値の伝え方、体験のしてもらい方


⑴消費者の選択の第一候補になる　


　１.「○○と言えば自社」と想起してもらえる存在を目指


　２.いかに自社ブランドを想起させるか？


　３.購買への影響力ミックスという考え方


⑵広告のコンセプト　～洗剤ブランドAを例に～


　１.ブランドに一貫性を持たせるために　


　２.トーン＆マナーの設定


⑶カスタマージャーニーで消費者との接点を探る


　１.多種多様化するカスタマージャーニーへの対応方法


【グループワーク】トーン＆マナー/カスタマージャーニーの作成


⑷ブリーフシートで企画から製品化までの戦略を整理する


　１.本来のブリーフシートの使われ方


　２.要素関連図で上流から下流までの戦略を整理する


【グループワーク】ブリーフシートなど


開催概要：


開催日時2025年9月17日(水)　13:00~17:00


開催方法：オンラインセミナー


受講料：お一人様　33,000円（税込）


詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006440post_124.php

マーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会


マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。


上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。



【会社概要】


株式会社マーケティング研究協会


105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F


代表取締役：平林 信吾


事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業


設立： 1962年


https://www.marken.co.jp/

■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。


https://www.marken.co.jp/seminar/