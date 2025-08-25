商品と消費者のつながりを強くする「コミュニケーション戦略」オンラインセミナー開催　９月17日　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会コミュニケーション戦略セミナー

コミュニケーション戦略の核心である【WHAT：顧客に何を約束するのか】と【HOW：その約束をどう届け、体験してもらうか】の2軸から、実践的なノウハウを徹底解説します。

ワークショップを通じて、自社ブランドの強みを再発見し、顧客インサイトに基づいた具体的な戦術をその場で描き出します。

「価値を届け、顧客をつくる」。

そのための戦略設計力を身に着けるセミナーです

講師：前田 環 株式会社たま企画 代表 ブランド・ストラテジスト

本セミナーのポイント- 消費者に価値を正しく伝える方法を学ぶ- ブランドと消費者との繋がりを強くする- 自社・ブランド・商品の価値の再認識するような方におすすめ- ブランドマーケティングや商品マーケティング関連業務に新たに任命された- ブランディングや販促、広告関連の業務を担当している- 曖昧な自社ブランドの価値を高めていかなければならないターゲットへの訴求が弱く、効果的な伝え方が見つからない- 自社商品の魅力や価値の生み出し方に悩まれている講師紹介詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006440post_124.php

外資系広告会社のジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン（現VMLジャパン）、DDBジャパン、ビーコンコミュニケーションズの３社にて計２５年、戦略プランナーとして勤務。P＆G、ユニリーバをはじめグローバル企業の日本におけるマーケティンング・コミュニケーションの戦略に携わり、その過程で生活者調査、ワークショップなども担当。

経験した業界は、日用消費財、自動車、エアライン、医薬品、高級嗜好品、家電、食品、教育など。

著書：「売れる広告 外資研プロフェッショナルのグローバルメソッド」（朝日新聞出版）

プログラム：

１．【WHAT】 顧客に何を伝えるのか

⑴ブランドについて改めて考える

１.消費者の認知の仕方 ブランドは製品軸か企業軸か

２.ブランドのWHYが問われる時代

⑵顧客の定義とインサイト

１.セグメント化で顧客を明確にする

２.インサイトの種類と調査手法

⑶バリュープロポジションの作り方

１.消費者の体験をデザインする

２.「自社ならではの強み」を見つけ、消費者に提供する

⑷消費者とブランドとの関係

どうやって消費者との関係を育成・強化・拡張していくか

【グループワーク】戦略整理比較表（競合/顧客/価値/着眼点）

２．【HOW】 価値の伝え方、体験のしてもらい方

⑴消費者の選択の第一候補になる

１.「○○と言えば自社」と想起してもらえる存在を目指

２.いかに自社ブランドを想起させるか？

３.購買への影響力ミックスという考え方

⑵広告のコンセプト ～洗剤ブランドAを例に～

１.ブランドに一貫性を持たせるために

２.トーン＆マナーの設定

⑶カスタマージャーニーで消費者との接点を探る

１.多種多様化するカスタマージャーニーへの対応方法

【グループワーク】トーン＆マナー/カスタマージャーニーの作成

⑷ブリーフシートで企画から製品化までの戦略を整理する

１.本来のブリーフシートの使われ方

２.要素関連図で上流から下流までの戦略を整理する

【グループワーク】ブリーフシートなど

開催概要：

開催日時2025年9月17日(水) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006440post_124.phpマーケティング研究協会

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。

https://www.marken.co.jp/seminar/