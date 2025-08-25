¡Ú9/18(ÌÚ)¡Û Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦¥¤¥ó¥¯¥°¥í¥¦¶¦Æ±¸¦µæÊó¹ð²ñ¡ªÆüËÜ½é*¡ÖÃæ¾®M&A¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¥¤¥ó¥¯¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¾ù¼õ¡ÊÇã¼ý¡Ë¤È¾ùÅÏ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃæ¾®M&A¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤òÁá°ðÅÄÂç³Ø»º¶È·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤È¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ª¤è¤Ó·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00～17:30¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://incgrow.seminarone.com/20250918/event¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´û¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÄÉ²Ã¤ÇÁýÏÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÊ³¤Ã¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¶¦Æ±¸¦µæÊó¹ð²ñ¡¡³µÍ×
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û¡ÖÃæ¾®M&A¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×Êó¹ð¤ÈM&AÊ£¿ô²ó·Ð¸³´ë¶È¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÚÆü»þ¡Û2025Ç¯£¹·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00～17¡§30
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°»²²Ã¡ÊZoomÇÛ¿®¡Ë
¡¦¾ÜºÙ¤È¤´»²²Ã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://incgrow.seminarone.com/20250918/event
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡ü15¡§00～16¡§10¡¡¡Ö°§»¢/¼ç»ÝÀâÌÀ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¦µæ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×
¡¡ÎëÌÚ ÃÒÇî¡Ê¥¤¥ó¥¯¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÃæ¾®M¡õA¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×~¾ù¼õ´ë¶È¤È¾ùÅÏ´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ÎÅý·×ÅªÊ¬ÀÏ¤«¤é
¸«¤¨¤ë¤³¤È~
¡¡µ×ÊÝ ¹î¹Ô¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³Ø³Ø½Ñ±¡¡¡¶µ¼ø¡Ë
¡ü16¡§20～17¡§30¡¡¡Ö¾ù¤êÅÏ¤·¸¡Æ¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤½¤Î¸å¤Î·Ð±Ä¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×ÄêÀÅªÊ¬ÀÏ
¡ÚÈ¯É½¼Ô¡ÊÈ¯É½½ç¡Ë¡Û
¡¡Ê¡¸¶ ÍµÆó »á¡ÊÍ¯ÊÌ¾®·¿±¿Á÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡Æü¸¶ À¿¡¡ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüÀ¿ÅÅ¹©¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ú²òÀâ/¼Áµ¿±þÅú¡Û
¡¡ÀÐ³À ·½»Ë¡¡¡Ê¥¤¥ó¥¯¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡»³Ìî°æ ½ç°ì¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³Ø³Ø½Ñ±¡¡¡¶µ¼ø¡Ë
¢¨ÅöÆü¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ä½çÈÖ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëM&A¡Ê´ë¶È¤Î¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ë¤è¤ëÇÑ¶È¥ê¥¹¥¯¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢M&A¤Ï¸ÛÍÑ°Ý»ý¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÂ¸Â³¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀïÎ¬ÅªM&A¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーM&A¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢M&A¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ñËÜ°ÜÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Çã¼ý¸å¤Î¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤äÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¯¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢´ë¶È²ÁÃÍÉ¾²Á¡¢Åý¹ç¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿M&A¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Â¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬ÀÏ¼êË¡¤äÃÎ¸«¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì³µÍ×
<¡¡Ä´ºº·ë²Ì ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¡>
1) ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ*¾ùÅÏÂ¦¥ªー¥Êー¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¼¤ÈM&A¼Â¹Ô»þ¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£*Åö¼ÒÄ´¤Ù
2) Ìó7～8³ä¤Î¥ªー¥Êー¤¬M&A¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
3) Ê£¿ô²ó¾ù¼õ¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡ÊÅý·×ÅªÍ°Õ¡Ë¡£
4) °ìÊý¤Ç¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡¤Î¾ù¼õ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÌ¾¡§Ãæ¾®M&A¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(2025Ç¯)
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¾ù¼õ¡Ê´ë¶ÈÇã¼ý¡Ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡Ê3,993¼Ò¡Ë¡¢¤¦¤ÁÍ¸ú²óÅú¿ô500¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Î´ë¶È¾ùÅÏ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡Ê2,879¼Ò¡Ë¡¢¤¦¤ÁÍ¸ú²óÅú¿ô381¼Ò
Ä´ºº´ü´Ö¡§¡Ú¾ù¼õ¡Ê´ë¶ÈÇã¼ý¡Ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡Û3·î6Æü(ÌÚ) Ä´ººÉ¼È¯Á÷ ～ 4·î11Æü(¶â) Ä´ºº²óÅú¡º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú´ë¶È¾ùÅÏ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡Û5·î23Æü(¶â) Ä´ººÉ¼È¯Á÷ ～ 6·î13Æü(¶â) Ä´ºº²óÅú¡º
Ä´ººÊýË¡¡§Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓÍ¹Á÷¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥ó¥¯¥°¥í¥¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://incgrow.co.jp/¡Ë
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©103-0002 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®1ÃúÌÜ12-3 DaiwaÆüËÜ¶¶ÇÏ¶ôÄ®¥Ó¥ë2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Á´¹ñ140¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ëÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¶ÈÌ³
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¡¢£Í¡õ£Á¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¦¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±·Ð±Ä¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¡Ö·Ð±Ä½Î¡×¡Ö·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡×Åù¤Î´ë²è±¿±Ä
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Î¸øÅª»Üºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¢·Ð±ÄÎÏ¸þ¾å·×²èÅù¤ÎÇ§ÄêµÚ¤ÓÊä½õ¶â¤Î¼èÆÀ»Ù±ç