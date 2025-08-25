APTO¡¢¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Summer 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Summer 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢AI¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÀìÌç²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¡¢AI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎAIsmiley¤¬¼çºÅ¤¹¤ëAI¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Åù¤ÇºÇ¿·¤ÎAI¥È¥ì¥ó¥É¡¢³Æ¼Ò¤ÎAI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤«¤é¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëLLM/SLM¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎAI³«È¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÉý¹¤¯¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AIÆ³Æþ¤ä³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§AIÇîÍ÷²ñSummer 2025
²ñ´ü¡§
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～18:00
2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëE
½»½ê¡§¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ ¡ÊÆþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー
¸å±ç¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í À¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Generative AI Japan
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»¥Çー¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥ê¥Æー¥ëAI¸¦µæ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í À¸À®AI¶¨²ñ
½ÐÅ¸ÂÐ¾ÝÉÊÌÜ¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢À¸À®AI¡¢LLM¡¢RAG¹½ÃÛ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¡¢ChatGPTÏ¢·È¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢²èÁüÀ¸À®AI¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®AI¡¢²èÁüÇ§¼±¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¡¢¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢AI-OCR¡¢AI¼õÂ÷³«È¯¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¢¥¨¥Ã¥¸AI¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢³°´Ñ¸¡ºº¡¢´éÇ§¾Ú Åù
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¤è¤êÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_summer/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAPTO
¤¢¤é¤æ¤ëAI³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÀºÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Çー¥¿¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿AI³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖharBest¡×¤ä¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤Î½àÈ÷¤ò¹âÂ®²½¤¹¤ë¡ÖharBest Dataset¡×¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡ÖharBest Expert¡×¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¤¬²ÝÂê¤Ç¿Ê¤Þ¤Ê¤¤AI³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÍÍ¤ËÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÃÏµåºÇÂ®¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦ºîÀ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖharBest¡×
https://harbest.io/
¢§¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦ºîÀ®¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê¡ÖharBest¡×
https://harbest.site
¢§ÀìÌçÎÎ°èÆÃ²½·¿LLM¡¡Instruction Data Stock¡ÖharBest Expert¡×
https://expert.harbest.io/
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAPTO
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-5-14»°Á¥¥Ó¥ë4F 403¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÉÊ ÎÉ
URL ¡§https://apto.co.jp/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]
AI³«È¯¤äAI³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤Þ¤ï¤ê¤Ç²ÝÂê´¶¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤éÀ§Èó¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://harbest.io/contact/