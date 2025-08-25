¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÃæÇ·Åç¸ÞÃúÌÜ3ÈÖÃÏ·×²è¡×¤Ë·¸¤ë´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á½àÈ÷½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ØÅÅÉÔÆ°»º³«È¯³ô¼°²ñ¼ÒNTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
Á´ÂÎ¡Ê¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Ë
¡¡´ØÅÅÉÔÆ°»º³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ËÜ·ÃÈþ¡ËŽ¤NTTÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ¹¯¡ËŽ¤½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§¾åÌî¿¿¸ã¡Ë¤Î»°¼Ò¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢ÃæÇ·Åç¸ÞÃúÌÜ3ÈÖÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯»ö¶È¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÃæÇ·Åç¸ÞÃúÌÜ3ÈÖÃÏ·×²è¡×¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ10ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë °Ê¾å¤«¤Ä¹â¤µ150£í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢·úÃÛ´ð½àË¡Âè2¾òÂè1¹æ¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë·úÃÛÊª¤Î¿·ÃÛ¤Î»ö¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»°¼Ò¤Ï¡¢Âçºå»Ô´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¼êÂ³¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î16Æü¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¤Î¹àÌÜ¡¢Ä´ºº¡¢Í½Â¬¡¢É¾²Á¤Î¼êË¡Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²ÁÊýË¡½ñ¤òÂçºå»Ô¤ËÄó½Ð¤·¡¢°Õ¸«Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¤¿¼êË¡Åù¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»°¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯8·î21Æü¡¢Í½Â¬É¾²ÁÅù¤Î´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á½àÈ÷½ñ¤òÂçºå»Ô¤ØÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃæÇ·Åç¸ÞÃúÌÜÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î¹âÅÙÍøÍÑ²½¤Ë¤è¤ë³¹Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê·úÊª¤Î³°´Ñ¤äÉßÃÏ¼þ°Ï¤Î³°¹½¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿åÅÔÂçºå¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¾ー¥ó¤Ç¤¢¤ëÃæÇ·Åç¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Ê´Ñ¤òÁÏ½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÅÔ¿´µï½»¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¤Î´°À®Í½ÁÛCG¤Ï·×²èÃæ¤Î¿ÞÌÌ¤ò´ð¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ü¹©¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÀ¯´±Ä£¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³°´Ñ¡¢³°¹½¡¢»Å¾å¡¢·Á¾õ¡¢¿¢ºÏ¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼þÊÕ¤Î·úÊªÅù°ìÉô¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄãÁØÀµÌÌ¡Ê¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Ë
¢£°ÌÃÖ¿Þ
