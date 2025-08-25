¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡Ú ³µ Í× ¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¢¥À¥×¥Æ¥Ã¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢ASSC¡¿½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§±ºµ×ÊÝ¹¯Íµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ñ¥é¥¹¥¿¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÀßÎ©¤«¤é20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¡¦¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ASSC¤¬¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¡¦ÃÎ¼±¡¦¾ðÇ®¤ò¡È²»À¼¡É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯µÏ¿¡¦È¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú ÇØ ·Ê ¡Û
ASSC¤Ï2005Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤ä·¼È¯³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍÀ¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ASSC¤Î³èÆ°¤Îµ°À×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô¡¦²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤òÈ¯¿®¤·¡¢Ì¤ÍèÀ¤Âå¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÄ§¡¦Ì¥ÎÏ ¡Û
£±. ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬½Ð±é
¡¡¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ASSCÍý»öÄ¹¤Î±ºµ×ÊÝ¹¯Íµ»á¤È¡¢Á°Íý»öÄ¹¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¶¶ÌÀ»á¡£óÕÌÀ´ü¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢²áµî¤Î³èÆ°¤äÉñÂæÎ¢¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¡ÈÊª¸ì¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤ë²»À¼¥¢ー¥«¥¤¥Ö
¡¡Áª¼ê¤ä²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¡£¶µ°é¸½¾ì¤ä´ë¶È¸¦½¤¤Ç¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¤Î»ñ¸»¡×¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
£³. ¡Ö8·î25Æü¡á¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤ÈÏ¢Æ°
¡¡ASSC¤¬2014Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¾ÝÄ§À¤ÈÏÃÂêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Âè1ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¡ÊÄ°¤¤É¤³¤í¡Ë¡Û 2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë8:00amÇÛ¿®
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤ 2¤Ä¤ÎÁÛÁüÎÏ¤È1¤Ä¤ÎÄ©Àï¡×
¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Î¸µÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¹ñ»Þ¿µ¸ãÁª¼ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¹â¶¶ÌÀ»á¤¬¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¡ÖÃ¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¹ñ»ÞÁª¼ê¤¬À¤³¦¤ØÄ©¤ó¤À¼ã¤Æü¤Î¶ìÏ«ÏÃ
- ¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈÁÏ°Õ¹©É×¡É¤ÎÎò»Ë
- Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¾ã³²¤È²ÈÂ²¤Î»ëÅÀ
- ¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¡á´Ä¶¤È¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤
- Ì¤Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖICC¡ÊImagination¡¿Creative¡¿Challenge¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É
¿´¤Ë¶Á¤¯¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¶¦¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ä¼Ò²ñ¤ò¤É¤¦ÁÛÁü¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú º£¸å¤ÎÅ¸³« ¡Û
º£¸å¤â¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢Ëè·î£±～£²ÏÃ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÈÖÁÈ¾ðÊó ¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§ ¡Ø¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ñ¥é¥¹¥¿¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯8·î25Æü¡Ê¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡Ë
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ Spotify (https://open.spotify.com/show/6lGso0Yc1a4F9B3PZ4aCfm)
ASSC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥Ë¥åー¥¹Íó¡§ https://www.assc.or.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡¡
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¢¥À¥×¥Æ¥Ã¥É¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊASSC¡Ë
Tel : £°£¶-£¶£¹£·£±-£¸£²£µ£°
Fax : £°£¶-£´£³£°£³-£µ£±£²£±
E-mail : info@assc.or.jp¡¡