Side¤ÈRazer¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È+ QA¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
¥É¥¤¥Ä¡¢¥±¥ë¥ó - 8·î21Æü - ËÜÆü¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹´ë¶ÈSide¤È¡¢¥²ー¥Þー¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëRazer¤¬¡¢¶È³¦¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£SideÆÈ¼«¤ÎAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥Çー¥¿¤òÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡ÊQA¡Ë¤Ë¤âÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢QA¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶È³¦½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¥³¥¹¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Î¥³¥¹¥È¤ò80%ºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRazer Cortex: Playtest Program - Powered by Side¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥Èµ¡Ç½¤ÈQA¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤¬ÄêÀ¡¦µ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤é¤ì¤ë½é¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Æ¥¹¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Äー¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç5,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ëRazer¤ÎPC¥²ー¥à¥é¥ó¥Á¥ãー¡¢Razer CortexÆâ¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥²ー¥Þー¤Ï¡¢Razer Cortex¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥Þー¤Ï¥é¥ó¥Á¥ãー¾å¤ÇNDA¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥²ー¥à¥Ó¥ë¥É¤Î¸ÇÍ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥ー¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Çµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¡¢Cortex¤Ï¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Çー¥¿¤ò¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÄêÀÅª¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ä¼þÊÕ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È°ú¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëRazer SilverÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬»²²Ã¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ä¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Ï¡¢SideÆÈ¼«¤ÎAI¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢½ÅÊ£¥Çー¥¿¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËSide¤ÎÀìÌçQA¥Áー¥à¤¬¥ì¥Ýー¥È¤ò¹Í»¡¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Side CEO Deborah Kirkham ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥²ー¥à¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¾ï¤Ë¥Ò¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏRazer¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØRazer Cortex: Playtest Program - Powered by Side¡Ù ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Side¤Î»ÈÌ¿¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÊª¸ì¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¸»¤ÏÇ®¿´¤Ê¥²ー¥Þー¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥¿ー¤Ï³ô¼ç¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Side¤ÎÆÈ¼«¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ¤âÇ®¿´¤Ê»Ù±ç¼Ô¤¬°Õ»×·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢IP¤Ø¤Î½é´üÅê»ñ¤ò°éÀ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¥êー¥¹»þ¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òSide¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎQA¤â¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¡¢³«È¯¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤ÁSide¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°Êý¤è¤·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×
¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Î¿·»þÂå¡§
¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÄÂç¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹©Äø¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¼êÆ°¤ÇÊç½¸¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ëー¥×¤ÈÄ¹»þ´Ö¤ÎÄ´ºº¤ËÍê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¥³¥¹¥È¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÖRazer Cortex: Playtest Program - Powered By Side¡×¤Ç¤Ï¡¢Razer¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¡¢¥²ー¥à¥é¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤ÎCortex¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ßµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥²ー¥à¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡¢¶½Ì£¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥¿ー¤ò»öÁ°¤Ë¿³ºº¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï½¾Íè¤ÎÊç½¸¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÂ¿ÍÍ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥¹¥¿ーÁØ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Razer¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ã´ÅöVP Quyen Quach¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØRazer Cortex: Playtest Program - Powered by Side¡Ù¤Ï¡¢¥²ー¥à¥é¥ó¥Á¥ãーÆâ¤Î¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤¬¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Side¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òRazer Cortex¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥ÉÇÛÉÛ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¤âÂÎ·ÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤ÏÇ®¿´¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤Æ¡¢³«È¯È½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¹ÔÆ°¡¢ÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤è¤ê¹¤¤ÁØ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¥×ー¥ë¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¼çÂÎ¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¥Æ¥¹¥È¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÅÁÈ¤ß¡§
¿Í´Ö¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëAI¡§
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢QA¥Áー¥à¤Ï5～6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê´Ä¶¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¥Æ¥¹¥È¤ÎÊýË¡¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥¿ー¤¬³Ú¤·¤¯¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢QA¥Áー¥à¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ºÇ¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤äÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ò¡Ö²õ¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRazer Cortex¡§Playtest Program - Powered by Side¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸QA¥Áー¥à¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Side¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È´Ä¶¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉÔ¶ñ¹ç¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬Ê£¿ô²óÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Æ¥¹¥¿ー¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿Í´Ö¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Side¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¿Í´Ö¤ÎQA¥Áー¥à¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢AIÂÐ±þ¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î Side ¤ÎÂ¿Âç¤ÊÅê»ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥Áー¥à¤ÎÁÐÊý¤¬¥êー¥É¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¶È³¦Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤Î87%¤¬¤¹¤Ç¤ËAI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Side ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô Dr. Harlan Beverly ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖSide¤ÈRazer¤Î¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±Åù¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥¹¥¿ー¤È¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢QA¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Side¤ÎQA¥Áー¥à¤È¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¥Ùー¥¿¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼Â¥×¥ì¥¤¥äー¤ÈÍÍÑ¤Ê¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦É¸½à¤Ç¤¢¤ë¾®µ¬ÌÏ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥íー¥¿¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿AI¥Ùー¥¹¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤³¤½¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¡§
³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Side¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤¿´¶¾ðÊ¬ÀÏ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢µ¡Ç½¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦É¸½à¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÄã¤¤¥³¥¹¥È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÂçµ¬ÌÏ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥¿¥ê¥ªÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤¬ÈãÉ¾²È¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ó¥åー¤¬Çä¾å¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ï¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀìÌçÅª¤ÊQA¤ÎÃÎ¸«¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³×¿·Åª¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¶È³¦¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶á¤Å¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¥²ー¥à¤Î¥ê¥êー¥¹Á°¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥²ー¥à¤Î³«È¯¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤À¤±¤Ë¤·¤«µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê³ÎÇ§¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¼°¥ê¥êー¥¹Á°¤ËÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRazer Cortex: Playtest Program - Powered by Side¡×¤ÏSide¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Side¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¡¦¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Side¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¥Úー¥¸(https://www.side.inc/ja/services/quality-assurance/playtesting)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Side¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Side¤Ï¥²ー¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó¥²ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ»½ÑÅª¤«¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2009Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Side¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î14¥ö¹ñ¤Ë20°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¹½¤¨¤ë¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤ËÃÖ¤¯Side¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¢²»À¼À©ºî¡¢QA¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º¡¢LQA¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.side.inc(https://www.side.inc/ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚSide ¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
Facebook: https://www.facebook.com/sidejapan/
X: https://x.com/SideIntlJapan
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sideglobal/
Razer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
Razer(TM)¤Ï¡¢¥²ー¥Þー¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥²ー¥Þー¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Razer¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯¡ÊTHS¡Ë¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¤ª¤è¤Óe¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇºÇ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄRazer¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥Þー¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÇÂç¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀÇ½¥²ー¥ß¥ó¥°¼þÊÕµ¡´ï¤äBlade¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢Razer Synapse¡ÊIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤äRazer Chroma¡ÊÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥²ー¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤ÎRGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¤ー¥È¤Ï2²¯5000Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥Þー¡¢¼ã¼Ô¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡¢Gen Z¸þ¤±¤Ë¡¢Razer Gold¤òÄÌ¤¸¤Æ68,000°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÕ¿ï¤¹¤ëÊó½·¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëRazer Silver¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Razer¤Ï¡¢#GoGreenWithRazer ±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î10Ç¯·×²è¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿Razer¤Ï¸½ºß¡¢¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤È¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¾å³¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÃÏ°èËÜÉô¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦19¤«½ê¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Razer¤Ï2025Ç¯¤ËÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïhttps://rzr.to/20anni¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
marketing@side.inc
www.side.inc(https://www.side.inc/)