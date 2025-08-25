¡ÚGET Entertainment Inc.¡ÛWLF PROJECT¤ÈÀµ¼°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
WOLF Project x Global Entertainment Token
GET Entertainment Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§±ÑÎÎ¥ô¥¡ー¥¸¥ó½ôÅç¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Director Katsuya Matsubara¡¢°Ê²¼¡ÖGETE¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿Í¡¹¤¬¡Ö¿®¤¸¹ç¤¦¤¿¤á¡×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖWLF PROJECT¡Ê°Ê²¼¡ÖWLF¡×¡Ë¡×¤È¤ÎÀµ¼°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWLF PROJECT¤È¤Ï¡Û
WLF PROJECT¤Ï¡¢¿ÍÏµ¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¿ÍÏµ¥²ー¥àÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¿ÍÏµ¥²ー¥à ～Ï´¹ö¤Î°Ì´～¡×¤ò³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÏµ¥²ー¥à¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¥«¥º»á¤Ç¤¹¡£
Æ±¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×1,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç8²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¿ô¤òµÏ¿¡£¿ÍÏµ¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¿ÍÏµ¥²ー¥à¡×¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥ªー¥×¥ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÍÏµ¥²ー¥à¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖWLF¥Èー¥¯¥ó¡×¤È¤¤¤¦°Å¹æ»ñ»º¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¿ÍÏµ¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·ÐºÑ·÷¤Î³ÈÄ¥¡¢¿ÍÏµ¥²ー¥àÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¿ÍÏµ¥²ー¥à¤Î¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤ÊÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆWLF PROJECT¤Ë»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍýÇ°¤äÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤¼¨º¶¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¹ñÆâ³°¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web3»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼¡À¤Âå·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØWOLF-FLOW¡Ù¤È¤Ï¡Û
¡ØWOLF-FLOW¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï·Á¼°¡×¤È¤¤¤¦¿·µ¡¼´¤Î¿ÍÏµ¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î²ñÏÃÃæ¿´¤Î¿ÍÏµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¡Ê¥³¥Þ¥ó¥É¡Ë¤Ç¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐÀï»þ´Ö¤ÏÌó10Ê¬¡¿1¥²ー¥à ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÀ¼¡×¤È¡Ö¥¨¥âー¥È¡×¤¬ÀïÎ¬Í×ÁÇ¤Ë ¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À7Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì
¡ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
ËÙ¹¾½Ö¡ÊSATOSHI¡Ë ¶Üß·Í¥¡ÊLISA¡Ë ¹¾¸ýÂóÌé¡ÊKING¡Ë Ä¹Ã«Àî°éÈþ¡ÊMIA¡Ë ARASI¡ÊSPARK¡Ë ¹âÃÏ¿¿¸ã¡ÊCYPHER¡Ë Æü³ÞÍÛ»Ò¡ÊANGIE¡Ë
¡ÚÄó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
GETE¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËWeb3¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖGET Wallet¡×¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢9·î¤Ë¤ÏNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖGlitters¡Ê¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥º¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆGET·ÐºÑ·÷¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå·¿¥¨¥ó¥¿¥á´ð¼´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGET Platform¡×¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¡Ö±þ±ç¡×¤ä¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò¥Èー¥¯¥ó·ÐºÑ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëWeb3¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤ÈÃÎÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤òÄÉµá¤·¡¢ÆÈ¼«¥Èー¥¯¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëWLF PROJECT¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËGET¤¬ÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¯¤¯½Å¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
WLF PROJECT¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æー¥Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È´Ñ¤ë¡É¡È±þ±ç¤¹¤ë¡É¡È»²²Ã¤¹¤ë¡É¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤Ï¡¢GET¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥¡¥ó¼çÆ³·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶¦ÁÏ¡×¤È¿ÆÏÂÀ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢GET¤¬³«È¯¤¹¤ë³Æ¼ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËWLF PROJECT¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥óÅêÉ¼¡¢¥¹¥Æー¥¥ó¥°¡¢¸ÂÄêNFTÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°Õ»×¤ò»ý¤Á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾å¾ìºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ëWLF¥Èー¥¯¥ó¤ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢Web3¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âGET¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Èー¥¯¥ó¤¬Æ°¤¯¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤âÆ°¤¯¡×¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
1. ¡ØWOLF-FLOW¡Ù¤Î¡È¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊÀ¼¡Ë¡É¤òNFT²½¤·¡¢Glitters¤Ë¤ÆÈÎÇä
WOLF-FLOW¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿NFT·¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¡×¤ò¡¢GET Entertainment¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖGlitters¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯NFT¤òGET Wallet¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡Ç½¤¬¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡ÈÈëÌ©¤ÎÂÎ¸³¡É¤â½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë¡£
2. ¥³¥é¥ÜµÇ°NFT¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
GET ¡ß WLF¤ÎÄó·È¤òµÇ°¤·¡¢NFT¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
GET¤ª¤è¤ÓWLF¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ö¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡ØWOLF-FLOW¡Ù¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸ÂÄêÈÇ¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯NFT¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ÅêÉ¼¡¦¥¹¥Æー¥¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Î»ÏÆ°
2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤ÎWeb3¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGET Platform¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬GET¥Èー¥¯¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Ç¤¤ë¡ÖÅêÉ¼µ¡Ç½¡×¤ä¡¢ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÅµ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢WLF PROJECT¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«-¤¿¤È¤¨¤Ð¥²ー¥à³«È¯¡¢¥¢¥Ë¥á²½¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ê¤É-¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë·èÄê¡¦¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¶¦ÁÏ·¿¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎIP¥³¥é¥Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤¬NFT¤ä¥Èー¥¯¥ó¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ºÆ¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Û¥ë¥Àー¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡¢¿®Íê½Û´Ä·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤ÎGET PlatformÀµ¼°¥íー¥ó¥Á¤È¡ÖGlitters¡×¤Ë¤ª¤±¤ëNFTÈÎÇä³«»Ï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢GET¤ÈWLF¤ÏDAO·¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÂ³Êó¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ ¸ø¼°¥ê¥ó¥¯½¸
- GET¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://global-entertainment-token.org
- GET Wallet¡§https://global-entertainment-token.org/ja/services/web3wallet/
- X JP¡§https://x.com/GET_E_inc_JP
- X Global¡§https://x.com/GET_E_inc
- WLF PROJECT¡§https://oracleknights.co.jp/jinrou-tlpt/
- WOLF-FLOW¹ðÃÎ¥Ä¥¤ー¥È¡§https://x.com/wolfflow_jp/status/1940963912515834098
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ GET Entertainment Inc.
½êºßÃÏ¡§ 6th Floor, Water¡Çs Edge Building 1, Wickham¡Çs Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
ÂåÉ½¼Ô¡§ Director Katsuya Matsubara
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP»Ù±ç¡¢NFT¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡¢¥Èー¥¯¥ó·ÐºÑ·÷¤ÎÀß·×¡¦±¿±Ä
Global Entertainment Token