¡Ú9/18(ÌÚ)TikTok¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤ÎÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÛCARTA ZERO¡ß¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡¢ºÇ¿·¶Ë°Õ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒCARTA HOLDINGS¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±§º´Èþ ¿ÊÅµ¡¢°Ê²¼¡ÖCARTA ZERO¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ºÌ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ È»¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖTikTok¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¶Ë°Õ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄTikTok¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¤«¤é¹ØÇã¤Þ¤Ç¤Î¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢TikTok Shop¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëTikTokÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤äÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤¤¤«¤Ë³è¤«¤¹¤«¤¬¡¢À®²Ì¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»öÎã¤ò¡¢¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤«¤é¾Ò²ð¡£CARTA ZERO¤«¤é¤Ï¡¢TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¹ØÆþÆ³ÀþÀß·×¡¦Çä¾åÁÏ½Ð¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»ëÄ°¡×¤«¤é¡Ö¹ØÆþ¡×¤Ø·Ò¤²¤ëTikTok¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤
- SNS¤ò»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
- TikTok¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»öÎã¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- Â¿Ë»¤ÇSNS¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- SNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¿·¤¿¤ÊSNS»Üºö¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²èÃæ¤ÎÊý
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¡ÖTikTok¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¶Ë°Õ～»ëÄ°¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¡£TikTok¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ºÇ¿·»öÎã¸ø³«～ ¡×
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä
2025Ç¯9·î18Æü(ÌÚ) 12:00～13:00
¡ã³«ºÅ¾ì½ê¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
¤³¤Á¤é(https://know-how-now.cci.co.jp/seminar/-250918)¤«¤é
¡ã¿½¹þÄùÀÚ¡ä
2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë 19:00¤Þ¤Ç
¡ã»²²ÃÈñ¡ä
ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡ã¼çºÅ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡ä
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÂçËÌ Í§µªÇµ»á¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡Ë¡¢Ê¿²ì ÂçÃÏ¡ÊCARTA ZERO¡Ë
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
´ë¶È¤ÎÀëÅÁ¡¢ÈÎÂ¥¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡¦´ë²è¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡¦´ë²è¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¹¹ð²ñ¼ÒÍÍ¡¢À©ºî²ñ¼ÒÍÍ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢²ñ¼ÒÍÍ
¢¨ÊÀ¼Ò¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨¸Ä¿Í¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Ãí°Õ»ö¹à¡¦¤½¤ÎÂ¾¤´°ÆÆâ
- »ëÄ°URL¤Ï¥¦¥§¥Ó¥ÊーÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ±ÇÁü¤ä²»À¼¤¬Íð¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÎÏ¿²è/Ï¿²»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ½ªÎ»»þ¹ï¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÇÛ¿®ÍÑURL¤ÎSNSÅù¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡¢Â¾¿Í¤Ø¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤è¤ë³È»¶¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¡§
º£²ó¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¤¬¼è¤ê°·¤¤¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.cartazero.co.jp/ja/privacypolicy
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È»öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤ TEL¡§03-6712-5946
ÂçËÌ Í§µªÇµ»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Éô¡¡¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°²Ý ²ÝÄ¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë³ô¼°²ñ¼Òperoli¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒMERY¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¼ãÇ¯ÁØ½÷À¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMERY¡×¤Ë¤Æ¡¢¸øÇ§¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìó100Ì¾¤Î¸øÇ§¥é¥¤¥¿ー¤òÅý³ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MERY¸ø¼°Instagram¤Î±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢Åö»þ¤ÎSNSÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ¯´ÖPV¿ô1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é½÷»Ò¹âÀ¸¸þ¤±SNS¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô8Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£
¼ãÇ¯ÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢½ÂÃ«½÷»Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ä¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ê¤É¤ÇSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸¦µæ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ¡´Ø¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¤Î½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡Êhttps://hj-s.co.jp/¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÓÅÄ È»¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/75_1_e88c3d1f89c20a2578db7cd57be9894f.jpg?v=202508260326 ]