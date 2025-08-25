Âè20²óÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´ºº2025¡¡10·î¤ÎÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤ÁÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¾ÏÍº¡Ë¤Ï¡¢¼«¼çÄ´ºº»ö¶È¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¡ÖÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´ºº¡×¤òº£Ç¯¤â6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÈ¯É½¤Ï10·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯É½¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Î¼õÉÕ¤âÆ±¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥Úー¥¸¤«¤é¤Ï¡¢²áµî19²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡Û
https://news.tiiki.jp/05_research/survey2025
¡Ú³µÍ×¡Û
ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÄ´ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ1,000¤Î»Ô¶èÄ®Â¼µÚ¤Ó47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏ°èÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤äÌ¥ÎÏÅÙ¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ê¤ÉÁ´90¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢³ÆÃÏ°èÌ¾¾Î¤Î¥¤¥áー¥¸·ÁÀ®¤ä¹ÔÆ°°Õ¸þ¡¢É¾²ÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ç¡¢2006Ç¯¤«¤éËèÇ¯1²ó¼Â»Ü¡£º£Ç¯¤¬20²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï2009Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢º£²ó¤¬17²óÌÜ¡Ë¡£
2025Ç¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê°ìÉô¡Ë¤ÏÆ±¥µ¥¤¥ÈÆâÅù¤Ë¤Æ¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
²óÅú¼Ô¡§Ç¯Îð20Âå～70Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÃË½÷ÊÌ¡¢³ÆÇ¯ÂåÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤Û¤ÜÆ±¿ô¤º¤Ä²ó¼ý¡£
¢¨ÆüËÜ¤Î½Ì¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Îð¤äÃÏ°è¿Í¸ý¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÆ½¸·×¡Ê¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯½¸·×¡Ë¡£
Í¸ú²ó¼ý¿ô¡§33,449¿Í
¢¨£±¿Í¤Î²óÅú¼Ô¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÄ´ººÉ¼¤Î¾ì¹ç20¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¡£1ÃÏ°è¤ÎÊ¿¶Ñ²óÅú¼Ô¿ô¤ÏÌó591¿Í
¢¨Æ±¤¸¤¯ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÄ´ººÉ¼¤Î¾ì¹ç¤Ï12¤Þ¤¿¤Ï13¤Î¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¡£1ÃÏ°è¤ÎÊ¿¶Ñ²óÅú¼Ô¿ô¤ÏÌó972¿Í
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ1,000»Ô¶èÄ®Â¼¡ÊÁ´792»Ô¡ÜÅìµþ23¶è¡Ü185Ä®Â¼¡Ë¤È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©
Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯6·î24Æü～7·î9Æü
·ë²ÌÈ¯É½»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¾å½ÜÍ½Äê