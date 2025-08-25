¡ÚSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～ CARTA ZERO¤È¤Î¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ È»¿Í¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±§º´Èþ ¿ÊÅµ¡Ë¤È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËTikTok¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò¡Ö»ëÄ°¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¡£TikTok¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ºÇ¿·»öÎã¸ø³« TikTok¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¶Ë°Õ¡×¤ÈÂê¤·³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄTikTok¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼êË¡¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¤«¤é¹ØÇã¤Þ¤Ç¤Î¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢TikTok Shop¤Ê¤ÉTikTokÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤äÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤¬¡¢À®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤È³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¤Ï¡¢TikTok¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¸½ºß¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¼êË¡¤äÀ®¸ù»öÎã¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»öÎã¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¤«¤é¤Ï¡¢TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¹ØÆþÆ³ÀþÀß·×¡¦Çä¾åÁÏ½Ð¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö»ëÄ°¡×¤«¤é¡Ö¹ØÆþ¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤ëTikTok¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦SNS¤ò»ö¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢ÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦TikTok¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý
¡¦ÉáÃÊ¤Î¶ÈÌ³¤¬Â¿Ë»¤ÇSNS¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦SNS¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬Æ±¤¸¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý
¡¦¿·¤·¤¯SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²èÃæ¤ÎÊý
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§～»ëÄ°¤«¤é¹ØÆþ¤Þ¤Ç¡£TikTok¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ºÇ¿·»öÎã¸ø³«～ TikTok¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¶Ë°Õ
³«ºÅÆü»þ¡§2025/9/18¡ÊÌÚ¡Ë12:00～13:00
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µÀìÍÑ¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://know-how-now.cci.co.jp/seminar/-250918
¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡§9·î17Æü 19»þ00Ê¬¤Þ¤Ç
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»öÌ³¶É¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤ 03-6712-5946
¡Ú½Ð±é¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
ÂçËÌÍ§µªÇµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹Éô¡¡¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°²Ý ²ÝÄ¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë³ô¼°²ñ¼Òperoli¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒMERY¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¼ãÇ¯ÁØ½÷À¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMERY¡×¤Ë¤Æ¡¢¸øÇ§¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìó100Ì¾¤Î¸øÇ§¥é¥¤¥¿ー¤òÅý³ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MERY¸ø¼°Instagram¤Î±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢Åö»þ¤ÎSNSÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÇ¯´ÖPV¿ô1°Ì¤òÃ£À®¤·¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é½÷»Ò¹âÀ¸¸þ¤±SNS¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô8Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£2023Ç¯¤Ë°ìÅÙÂà¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÉü¿¦¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ä¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ËÃíÎÏ¡£¼ãÇ¯ÁØ¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢½ÂÃ«½÷»Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ä¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ê¤É¤ÇSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯12·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸¦µæ¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ¡´Ø¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥é¥Ü¡×¤Î½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿²ì ÂçÃÏ
2007Ç¯¡¡Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡¡
2009Ç¯¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKAIKETSUÁÏ¶È¡¡
¼ç¤ËX¡¢Instagram¡¢YouTube¡¢TikTok¤Ê¤É¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£2022Ç¯¡¢CARTA HOLDINGS¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒKAIKETSU¤ò´°Á´ÇäµÑ¡£2025Ç¯¡¢¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO¡×¤ÎSNSÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÄÌ¤È¶¨¶È¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½Ãæ
¡ã¼ç¤ÊÎòÇ¤¡ä
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¶¨²ñÎ©¤Á¾å¤²¥á¥ó¥Ðー¡¡¡¡
¡¦Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óSNS¼Â¹Ô¥á¥ó¥Ðー
¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー°ðÌç²ñ¡¡Âè1´ü»öÌ³¶É/Ë¡¿ÍÃ´Åö
¡¦SNS¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÎ©¤Á¾å¤²¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡ÃÓÅÄ È»¿Í
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
URL¡§ https://hj-s.co.jp
ÀßÎ©Ç¯¡§2006Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡§523,924,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§100¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCARTA ZERO
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡±§º´Èþ ¿ÊÅµ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー36F
URL¡§https://www.cartazero.co.jp/
ÀßÎ©Ç¯¡§2011Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§200,000,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§870¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
