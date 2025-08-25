¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó¡¢¡ÖKOLOBOK 2¡×È¯É½― ¥í¥·¥¢Ì±ÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÇ¿·¥ê¥¹¥È¥â¥ó ―¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÍèÆü¡ª
¢£ ¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¤ÎÊª¸ì¤òÏÓ¤Ë½É¤¹
À¤³¦Åª¤ÊÆÈÎ©»þ·×»Õ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¥ê¥¹¥È¥â¥ó¡ÊWristmon¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾ïÀß¥â¥Ç¥ë ¡ÖKOLOBOK 2¡× ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤È¤®ÏÃ¡Ö¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£ËÁ¸±¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ø¥Ô¥Î¥¥ª¡Ù¤ä¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥¤¥¥ó»á¤Ï¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¤ò¡ÖºÇ½é¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Þ¥¤¥êー¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¸½Âå¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤Õ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿»þ·×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=r4qe--MsY6Q ]
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
É½¾ðË¤«¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë
ÀÄ¤¤Æ·¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ËË¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¾Ð´é¡£¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥º¤ò¡Ö¸ý¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢°¦¤é¤·¤¯¤â¸ÄÀÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤Î¼Á´¶¤òºÆ¸½
Â¿ÁØ¥é¥Ã¥«ーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ªー¥Ö¥ó¤«¤é½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¡£
Í·¤Ó¿´¤È¹âµé´¶¤ÎÍ»¹ç
À±·Á¥ê¥å¥¦¥º¤ä¹âµé¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿»Å¾å¤²¤¬¡¢¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ µ»½ÑÅª¤ÊÇØ·Ê
¡Ö KOLOBOK 2¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥¤¥¹À½La Joux-Perret G200¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
68»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö
¥Á¥ã¥¤¥¥ó¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¸¥çー¥«ーÉ½¼¨¥â¥¸¥åー¥ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé»þ·×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ÅÍÍ¤òÈ÷¤¨¡¢Í·¤Ó¿´¤ÈÀºÌ©¤Êµ¡³£¼°µ»½Ñ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖNEW KOLOBOK¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÂÎ¸³
¡Ö¤¿¤À»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸»úÈ×¤ËÉâ¤«¤Ö¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë°ìÆü¤ò²á¤´¤¹――¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Êª¸ì¤È¥æー¥â¥¢¤òÅº¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿¿Í¤Þ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ·×¤¬¡ÖKOLOBOK 2¡×¤Ç¤¹¡£
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
- ¥¥ã¥ê¥Ðー: K.18-24 ¼«Æ°´¬¤
- ¥¸¥çー¥«ーÉ½¼¨¥â¥¸¥åー¥ë: ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ëÀ½
- ¥Ùー¥¹¥àー¥Ö¥á¥ó¥È: ¥¹¥¤¥¹À½ La Joux-Perret G200¡Ê¥Á¥ã¥¤¥¥ó¸þ¤±¤Ë²þÎÉ¡Ë¡¡¢¨¥¼¥ó¥Þ¥¤¤ä¥Æ¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÆ°ÎÏÉô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
- ¥µ¥¤¥º: Ä¾·Â33.4mm¡¢¸ü¤µ7.9mm¡Ê¥â¥¸¥åー¥ë´Þ¤à¡Ë
- Ã¦¿Êµ¡: ¥¢¥ó¥¯¥ë¼°
- ¿¶Æ°¿ô: 28,800 ¿¶Æ°/»þ
- ¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö: 68»þ´Ö
- ÀÐ¿ô: 32ÀÐ¡Ê¥Ùー¥¹24ÀÐ + ¥â¥¸¥åー¥ë8ÀÐ¡Ë
- µ¡Ç½: ¥Ç¥£¥¹¥¯¼°¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ë¤è¤ë»þ¡¦Ê¬É½¼¨¡¢¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥ºÉ½¼¨¡Ê¥¸¥çー¥«ー»ÅÍÍ¡Ë
¥±ー¥¹
- ÁÇºà: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢6ËÜ¤Î¥Ó¥¹Î±¤á¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯
- ¥µ¥¤¥º: Ä¾·Â40mm¡¢¸ü¤µ12.2mm
- É÷ËÉ: Î¾ÌÌÈ¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÉÕ¤¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÁ°ÌÌÄ¾·Â33mm¡¿Î¢ÌÌÄ¾·Â25.5mm¡Ë
- ÉôÉÊÅÀ¿ô: 43¡¡¢¨JOKER¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊ
¥À¥¤¥ä¥ë
- »Å¾å¤²: ¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÂ¿ÁØ¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²
- ÉôÉÊÅÀ¿ô: 9
¥¹¥È¥é¥Ã¥×
- ÁÇºà: ¹âµé¥ì¥¶ー¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ð¥Ã¥¯¥ë
- »ÅÍÍ: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ëÀ½¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥Á¥ã¥¤¥¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ëÀ½
¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JOKER CLASSIC¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢
KOLOBOK2¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Konstantin Chaykin¡Ê¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÈÎ©»þ·×»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢120·ï°Ê¾å¤ÎÆÃµö¤òÊÝÍ¡£ÆÈÁÏÅª¤Êµ¡¹½¤È·Ý½ÑÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ·²¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ºî¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢»þ·×¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¸½ÂåÆÈÎ©»þ·×³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Âµ¡¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Û
Æü¿·Æ² ¶äºÂËÜÅ¹¡¡¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥¥ó¥µ¥í¥ó
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-9-13
TEL¡§03-3571-5611
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ªー¥Àー¡Û
¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¥Á¥ã¥¤¥¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://konstantin-chaykin.jp/