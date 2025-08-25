RyR1¤ÎCa2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¤Ï¹ü³Ê¶Ú¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê¼ý½Ì¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ
½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÌôÍý³Ø¹ÖºÂ¤Î¾®ÎÓÂöÌé ½õ¶µ¡¢Ô¢×¢¡Ê¸âÎÓ¡Ë¤Ê¤´¤ß µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¡¢¾®À¾âÃ¿Í µÒ°÷¶µ¼ø¡¢Â¼»³¾° ÀèÇ¤½Ú¶µ¼ø¤ÈÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¤Î»³ß·ÆÁ»Ö»Ò ¶µ¼ø¡¢Ã«Ã¼½ß ¹Ö»Õ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢1·¿¥ê¥¢¥Î¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊRyR1¡Ë¤Î³«¸ý¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëCa2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊCICR¡Ë*¹¤¬¡¢¹ü³Ê¶Ú¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢CICR¤òÁªÂòÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢À¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤¬ÌîÀ¸·¿¥Þ¥¦¥¹¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ü³Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤ª¤±¤ëCICR¤Î°ÕµÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ÏÀÁè¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßーµªÍ×¡ÊProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America¡Ë»ï¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë2025Ç¯8·î21ÆüÉÕ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü RyR1¤ÎCICR¤òÁªÂòÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òºî½Ð¤·²òÀÏ¤ò¼Â»Ü
¡ü CICR¤ÏÀ¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤Ï´óÍ¿¤»¤º¡¢°À¹âÇ®¾É¤ÎÉÂÂÖ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ
¡ü ¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ
ÇØ·Ê
¥ê¥¢¥Î¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊRyR¡Ë*²¤Ï¶Ú¾®Ë¦ÂÎ¡ÊSR¡Ë*³Ëì¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëCa2+Í·Î¥¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢RyR1¤Ï¹ü³Ê¶Ú¡¢RyR2¤Ï¿´¶Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ú¼ý½Ì¤ËÉ¬Í×¤ÊCa2+¤ò¶Ú¾®Ë¦ÂÎ¡ÊSR¡Ë¤«¤é¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ca2+¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬³«¸ý¤¹¤ëCa2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊCICR¡Ë³èÀ¤òÍ¤·¡¢¿´¶Ú¤Ç¤ÏCICR¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ú¼ý½Ì¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ü³Ê¶Ú¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ç¤Ï¡¢RyR1¤ÏT´ÉËì¤Î¥¸¥Ò¥É¥í¥Ô¥ê¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊDHPR¡Ë*⁴¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Ã¦Ê¬¶ËÍ¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊDICR¡Ë*⁵¤Ë¤è¤ê³«¸ý¤·¤Þ¤¹¡Ê¿Þ¾å¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢RyR1¤ÏSRËì¾å¤Ë2Îó¤ËÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Cav1.1¤Ï»Ô¾¾ÌÏÍÍ¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢RyR1¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤·¤«Áê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¿Þ¾å¡Ë¡£¤³¤Î¹½Â¤ÅªÆÃÄ§¤«¤é¡¢DICR¤Ç³«¸ý¤¹¤ë¤Î¤ÏRyR1¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¤ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎRyR1¤ÏDICR¤ÇÍ·Î¥¤µ¤ì¤¿Ca2+¤Ë¤è¤êCICR¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¸ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖCICR¤¬DICR¤ÎÁýÉýµ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ¾å¡Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÀâ¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÀÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢CICR¤ËÉ¬Í×¤ÊCa2+·ë¹çÉô°Ì¤ËÊÑ°Û¤òÆ³Æþ¤·¡¢RyR1¤ÎCICR¤òÁªÂòÅª¤ËÍÞÀ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òºî½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÍýÅª¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤ª¤±¤ëCICR¤ÎÌò³ä¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ
RyR1¤ÎCa2+·ë¹çÉô°Ì¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¥É¥á¥¤¥óÄ¾¾å¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥É¥á¥¤¥ó¤ÈCËöÃ¼¥É¥á¥¤¥ó¤Î¶³¦¤ËÂ¸ºß¤·¡¢2¤Ä¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À»Ä´ð¤ª¤è¤Ó¥«¥ë¥Ü¥Ë¥ë»ÀÁÇ¤ÇCa2+¤òÇÛ°Ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤òÈó¶ËÀ¥¢¥ß¥Î»À¤ËÃÖ´¹¤¹¤ë¤ÈCICR³èÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»ÀE3896¤ò¥¢¥é¥Ë¥ó¤ËÃÖ´¹¤·¤¿ÊÑ°Û¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¡ÊRyR1-E3896A¡¢°Ê²¼EA¥Þ¥¦¥¹¡Ë¤òºî½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£EA¥Þ¥¦¥¹¤ÏDICR¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Ca2+¤¬·ë¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËCICR¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÃæ¡Ë¡£EA¥Þ¥¦¥¹¤Ï³°¸«¾å¤Î°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¿£Ç½ÎÏ¤âÀµ¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¹ü³Ê¶Ú¼ý½Ì»þ¤ÎCa2+¥È¥é¥ó¥¸¥¨¥ó¥È¡¢Ã±Î¥¶Ú¤ÎÈ¯À¸Ä¥ÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸ÂÎ¥Þ¥¦¥¹¤Î¶ÚÎÏ¤Ï¡¢ÌîÀ¸·¿¥Þ¥¦¥¹¤ÈÆ±Åù¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢RyR1¤Ë¤è¤ëCICR¤¬À¸ÍýÅª¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖCICR¤¬DICR¤ÎÁýÉýµ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CICR¤Ï¶Ú¼À´µ¤Ç¤¢¤ë°À¹âÇ®¾É¡ÊMalignant Hyperthermia, MH¡Ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MH¤ÏµÛÆþËã¿ìÌô¤Ë¤è¤ê¶Ú¶¯Ä¾¤È¹âÂÎ²¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ã×»àÅª¼À´µ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤ÏRyR1°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë³èÀ¤Î°Û¾ïÐ¶¿Ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï°ÊÁ°¡¢MH¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¡ÊRyR1-R2509C¡¢°Ê²¼RC¥Þ¥¦¥¹¡Ë¤òºî½Ð¤·¡¢¤³¤Î¥Þ¥¦¥¹¤¬MH´µ¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤ËµÛÆþËã¿ì¤Ë¤è¤êÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://www.juntendo.ac.jp/news/00151.html¡Ë¡£MH¤Ë¤ª¤±¤ëCICR¤Î´ØÍ¿¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢RC¥Þ¥¦¥¹¤ÈEA¥Þ¥¦¥¹¤ò¸òÇÛ¤·¤ÆÆÀ¤¿Ê£¹ç¥Ø¥Æ¥íÀÜ¹ç¥Þ¥¦¥¹¡ÊRC/EA¥Þ¥¦¥¹¡Ë¤ÎÀ¼Á¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢RC/EA¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤ÏµÛÆþËã¿ì¤Ë¤è¤ëÂÎ²¹¾å¾º¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢À¸Â¸Î¨¤¬Ãø¤·¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢MH¤ÎÈ¯¾É¤ËCICR¤¬¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤è¤ê¡¢RyR1¤Ë¤è¤ëCICR¤ÏÀ¸ÍýÅª¶Ú¼ý½Ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´óÍ¿¤·¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢MH¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ²¼¡Ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Þ¡¥ËÜ¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ü³Ê¶Ú¤Ë¤ª¤±¤ëCa2+Í·Î¥µ¡¹½¤ÈCa2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊCICR¡Ë¤ÎÌò³ä¡¥
¡Ê¾å¡Ë¹ü³Ê¶Ú¤Ç¤Ï¶Ú¾®Ë¦ÂÎ¡ÊSR¡Ë¤ÎCa2+Í·Î¥¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ëRyR1¤¬³«¸ý¤·¤Æ¶Ú¼ý½Ì¤ËÉ¬Í×¤ÊCa2+¤òÍ·Î¥¤¹¤ë¡£RyR1¤ÏSRËì¾å¤Ë2Îó¤ËÇÛÎó¤·¡¢°ì¤ÄÃÖ¤¤ËT´ÉËì¤Î¥¸¥Ò¥É¥í¥Ô¥ê¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊDHPR¡Ë¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¡£À¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ç¤ÏDHPR¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤·¤¿RyR1¤¬Ã¦Ê¬¶ËÍ¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊDICR¡Ë¤Ç³«¸ý¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢DHPR¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤RyR1¤¬CICR¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¸ý¤·¤ÆCa2+¥·¥°¥Ê¥ë¤ÎÁýÉý¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê?¥Þー¥¯¡Ë¡£
¡ÊÃæ¡ËËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏRyR1¤ÎCa2+·ë¹çÉô°Ì¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡ÊE3896¡Ë¤ò¥¢¥é¥Ë¥ó¤ËÃÖ´¹¤·¤¿ÊÑ°Û¥Þ¥¦¥¹¡ÊRyR1-E3896A¡Ë¤òºî½Ð¤·¤¿¡£ÌîÀ¸·¿¥Þ¥¦¥¹¤ÏDICR¤ÈCICR¤ÎÎ¾Êý¤Î¥âー¥É¤Ç³«¸ý¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢RyR1-E3896A¥Þ¥¦¥¹¤ÏDICR¤ÏÀµ¾ï¤Ëµ¯¤³¤ë¤¬¡¢Ca2+¤¬·ë¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËCICR¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¼¡ËËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢À¸ÍýÅª¤Ê¶Ú¼ý½Ì¤Ç¤ÏCICR¤Ë¤è¤ëCa2+¥·¥°¥Ê¥ë¤ÎÁýÉý¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°À¹âÇ®¾É¤Ç¤ÏRyR1¤Î°Û¾ï³èÀ²½¤Ë¤è¤ëCa2+Í·Î¥¤¬ÉÂÂÖ·ÁÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢CICR¤Î´ØÍ¿¤¬ÌÀ³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Ca2+¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥»¥«¥ó¥É¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ü³Ê¶Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ú¼ý½Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶Ú¤Î°Ý»ý¡¢¶ÚÀþ°Ý¥¿¥¤¥×¤Î·èÄê¡¢¶ÚÈèÏ«¡¢Ç®»ºÀ¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾Ý¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EA¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤ÏÂÎ½Å¡¢¶Ú½ÅÎÌ¡¢¶ÚÀþ°Ý¥¿¥¤¥×¤Ëº¹°Û¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢CICR¤¬¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¶ÚÈèÏ«¤äÇ®»ºÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ü³Ê¶Ú¤Ë¤ª¤±¤ëCICR¤Î°ÕµÁ¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ca2+¤Ï¶Ú°à½Ì¤ä¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÃÎð´ØÏ¢ÉÂÂÖ¤Ë¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CICR¤Î³èÀ²½¤Ï¶Ú¼À´µ¤òÁý°¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢CICR¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ï¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
*1¡¡Ca2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊCICR¡Ë¡§Ca2+¤Î·ë¹ç¤Ë¤è¤êµ¯¤³¤ë³«¸ý¥âー¥É¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎRyR¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤¬Í¤¹¤ë¡£
*2¡¡¥ê¥¢¥Î¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊRyR¡Ë¡§¾®Ë¦ÂÎËì¤ÎCa2+Í·Î¥¥Á¥ã¥Í¥ë¡£Ó®ÆýÎà¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¡ÊRyR1-3¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£RyR1¤Ï¹ü³Ê¶Ú¡¢RyR2¤Ï¿´¶Ú¡¢RyR3¤ÏÈó¶ÚºÙË¦¤ËÈ¯¸½¤¹¤ë¡£
*3¡¡¶Ú¾®Ë¦ÂÎ¡ÊSR¡Ë¡§¹ü³Ê¶Ú¤ª¤è¤Ó¿´¶ÚºÙË¦Æâ¤Ë¤¢¤ë¾®Ë¦ÂÎ¡£Ca2+¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¡£
*4¡¡¥¸¥Ò¥É¥í¥Ô¥ê¥¸¥ó¼õÍÆÂÎ¡ÊDHPR¡Ë¡§T´ÉËì¤ÎÅÅ°Ì°ÍÂ¸ÀCa2+¥Á¥ã¥Í¥ë¡£¹ü³Ê¶Ú¤Ç¤ÏÅÅ°Ì¥»¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤é¤¯¡£
*5¡¡Ã¦Ê¬¶ËÍ¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¡ÊDICR¡Ë¡§T´ÉËì¤ÎÃ¦Ê¬¶Ë¤Ë¤è¤ëDHPR¤ÈRyR1¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò²ð¤¹¤ë³«¸ý¥âー¥É¡£RyR¥µ¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¤¦¤ÁRyR1¤Î¤ß¤¬Í¤¹¤ë¡£
¸¶ÃøÏÀÊ¸
ËÜ¸¦µæ¤ÏProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America»ï¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë2025Ç¯8·î21ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§RyR1-mediated Ca2+-induced Ca2+-release plays a negligible role in excitation-contraction coupling of normal skeletal muscle.
¥¿¥¤¥È¥ë(ÆüËÜ¸ìÌõ)¡§ RyR1¤ÎCa2+Í¶È¯ÀCa2+Í·Î¥¤ÏÀµ¾ï¤Ê¹ü³Ê¶Ú¤Î¶½Ê³¼ý½ÌÏ¢´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¤¯¶Ï¤«¤ÊÌò³ä¤·¤«²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãø¼Ô¡§Takuya Kobayashi 1), Toshiko Yamazawa 2), 3)*, Nagomi Kurebayashi 1), Masato Konishi 1), Jun Tanihata 4), Masami Sugihara 5), Yoshifumi Miki 2), Satoru Noguchi 6), Yukiko U. Inoue 7), Takayoshi Inoue 7), Takashi Sakurai 1), Takashi Murayama 1)*, *Corresponding author
Ãø¼Ô¡ÊÆüËÜ¸ìÉ½µ¡Ë¡§¾®ÎÓ ÂöÌé1)¡¢»³ß· ÆÁ»Ö»Ò2), 3)¡¢¸âÎÓ ¤Ê¤´¤ß1)¡¢¾®À¾ âÃ¿Í1)¡¢Ã«Ã¼ ½ß4)¡¢¿ù¸¶¶©Èþ5)¡¢»°ÌÚ ¾Í»Ë2)¡¢Ìî¸ý ¸ç6)¡¢°æ¾å (¾åÌî) Í³µª»Ò7)¡¢°æ¾å ¹âÎÉ7)¡¢Ý¯°æ Î´1¡Ë¡¢Â¼»³ ¾°1)*¡¡*¶¦Æ±ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
Ãø¼Ô½êÂ°¡§1)½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÌôÍý³Ø¹ÖºÂ¡¢2)Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÁí¹ç°å²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー´ðÈ×¸¦µæ»ÜÀß¡¢3)¡¢Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø°ÂÄêÆ±°ÌÂÎ°å³Ø±þÍÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢4¡ËÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³ØÊ¬»ÒÀ¸Íý³Ø¡¢5) ½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¸¡ºº°å³Ø¡¢6)¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¿À·Ð¸¦µæ½ê¡¢7) ¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÉÂÂÖÀ¸²½³Ø¸¦µæÉô
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2500449122
ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦ÈñJP20K11368, JP23K10692, JP22H05055, JP23K18453, JP23K24778, JP25K03053, JP19K07105, JP22K06652, JP23K08684, JP23K24067, JP25K02443¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Â¿»ÜÀß¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£