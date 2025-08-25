²Ö²¦¡¢»°µé¥¢¥ß¥óÀ¸»º¹©¾ì¤òÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¿·Àß
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ñ¥µ¥Ç¥Ê»Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê»°µé¥¢¥ß¥óÀ¸»º¹©¾ì¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢2025Ç¯8·î22Æü¤Ë½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¹©¾ì¤Ï¡¢Ç¯´Ö20,000¥È¥ó¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¤á¤¶¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÆ½£¤Ç¤Î¸½ÃÏÀ¸»º¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤Ï¤«¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¢Á÷¤ËÈ¼¤¦CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
»°µé¥¢¥ß¥ó¤Ï¡¢»¦¶ÝºÞ¤äÀö¾ôºÞ¤Ê¤É¤Î³¦ÌÌ³èÀºÞ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê²½³Ø¸¶ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ö²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê»°µé¥¢¥ß¥ó¤òÀ¤³¦¥È¥Ã¥×µ¬ÌÏ¤ÇÀ¸»º¤·¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³°¤Î»º¶È³¦¤Ë¹¤¯¶¡µë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¹©¾ì½×¹©¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ½£¡¦²¤½£¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î»°¶ËÀ¸»ºÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤Î¤è¤ê°ÂÄêÅª¤«¤Ä¿×Â®¤Ê¶¡µë¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ö²¦¤Î¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°µé¥¢¥ß¥ó¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖK27¡×¤ÇÃíÎÏ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥È¥Ã¥×*1¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ·ï¤ÏÆ±ÉôÌç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÄê²½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
*1 ¼Ò²ñÅªÍÍÑÀ¤¬¹â¤Þ¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ö²¦¤¬ºÇ¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ö¶È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È
¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌçÅý³ç¡¡ÉÍÅÄÂçÊå¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¹©¾ì¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¯¤ß¤ò·ë½¸¤·¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µëÂÎÀ©¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¹©¾ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥µ¥Ç¥ÊµòÅÀ¤ÏÌó£´£µ¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°µé¥¢¥ß¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍ¶Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò³°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤Ï¡¢²Ö²¦¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¤Ù¤¯¡¢²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Ö²¦¤Ï¡¢»º¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀºÌ©³¦ÌÌÀ©¸æµ»½Ñ¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Ìý»é¤ª¤è¤Ó¹âÊ¬»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¸¦µæÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¿È¶á¤ÊÀ¸³èÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁ¤äÇÀ¶È¡¢Æ»Ï©ÅÚÌÚ»ñºà¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç»º¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£