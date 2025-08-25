¥°¥êー¥ó¥á¥Á¥ë¡¢Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ Áí²ñ¤Ë½ÐÅ¸ ¨¡ Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¹âÅÙ¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð
Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥ó¥á¥Á¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ Áí²ñ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±¸¦µæ²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¥í¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÇÎÅ»Ù±ç¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê
Í½ËÉ°åÎÅ¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Î×¾²¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¶µ°é³èÆ°¤äÎ×¾²±þÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ÎÎÎ°è¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ±¸¦µæ²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¡×¤ËÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥¢¥É¥ª¥ó¤ò³«È¯¡£¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤È¸úÎ¨¤ÎÁÐÊý¤ò¹â¤á¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆÃÄ§
Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç
Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ¤Î¸ÄÊÌ²½·ò¹¯Áý¿Ê¥³ー¥¹¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢³Ø½¬¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È²ÄÇ½¡£·ì±Õ¸¡ºº·ë²Ì¤äÌä¿Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥«¥ë¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸Ä¡¹¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑ¥×¥é¥ó
¡ÖÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ê¸ÄÊÌ²½·ò¹¯Áý¿Ê¥³ー¥¹¡Ë¡×¤Î¹ØÆþ¤È¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Î·ÀÌó¥×¥é¥ó¤Ë·î³Û1Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¡£¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Á¤Î¹â¤¤±ÉÍÜÎÅË¡¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Î²òÀÏ¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥¢¥É¥ª¥ó
´ûÂ¸¤Î¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë±ÉÍÜ²òÀÏ¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤ÎÄñ¹³¤ò·Ú¸º
²ÄÆÉÀ¡¦»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÄñ¹³¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤Î¸ú²Ì
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¾ÜºÙ¤Ç¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÇÂ¨³èÍÑ¤Ç¤¤ë±ÉÍÜ²òÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÌ¤Íè¤Î¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å
¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê±ÉÍÜ²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º¬µò¤¢¤ë¿ÇÎÅ¤òÄó¶¡¡£
¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨²½
»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë±ÉÍÜ²òÀÏ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤·¡¢Â¾¤Î¿ÇÎÅ¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ²ÄÇ½¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Îº¹ÊÌ²½
ºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¾±¡¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¡£
¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¹âÅÙ¤Ê²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä·ÑÂ³Åª¤Ê±ÉÍÜ»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÏÃ±¤Ê¤ë±ÉÍÜ»ØÆ³¤òÄ¶¤¨¡¢²Ê³ØÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¿ÇÎÅ¤òÄó¶¡¤·¡¢´µ¼Ô¤Î·ò¹¯²þÁ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=2o0LU9mrqjg ]
Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡ö¥°¥êー¥ó¥á¥Á¥ë¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
µÜß· ¸»Ë¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ê¥°¥êー¥ó¥á¥Á¥ë¼Ò³°¼èÄùÌò¡¿Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ½ê ÂåÉ½¡¿µþ¶¶¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡Ë
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¹âÅÙ¤Ê±ÉÍÜÎÅË¡¤òÆ³Æþ¤Ç¤¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿¿ÇÎÅ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤¹¤ëÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬±ÉÍÜÎÅË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥É¥ª¥óµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢´µ¼Ô¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
º£²ó¤ÎÁí²ñ½ÐÅ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö³º¥¢¥É¥ª¥óµ¡Ç½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ÈÎ×¾²Åª°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï½¾Íè¤Î±ÉÍÜ²òÀÏ¤òÄ¶¤¨¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¿ÇÎÅ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´µ¼Ô¤Î·ò¹¯²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²òÀÏµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ä¿·µ¬µ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°åÎÅDX¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Î×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó1,200Ì¾°Ê¾å¤Î°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥È¥ìー¥Êー¡¦¼£ÎÅ²È¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀìÌç¿¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ä±ÉÍÜ³ØÅª¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë°åÎÅ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼¡À¤Âå·¿°åÎÅ¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤ÎÊ¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡ÊÎß·×¼õ¹Ö¼Ô3,500Ì¾Ä¶¡Ë¤ä¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー»ñ³Ê¹ÖºÂ¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¾ÉÎã¸¡Æ¤²ñ¤Î±¿±Ä¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·ì±Õ²òÀÏ¤äÄ²Æâ´Ä¶¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¸¡ºº¥¥Ã¥ÈÄó¶¡¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Äê´üÅª¤ÊÁí²ñ¡¦ÊÙ¶¯²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤Ï²ñ°÷À©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢³Æ¼ï¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë»ØÆ³¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯Ê¬Ìî¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌç¿¦¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Í½ËÉ°åÎÅ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÜÌä°å»Õ¤äÄó·È¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°é¤ÈÎ×¾²¼ÂÁ©¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢ÀìÌç¿¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿´ðÈ×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¡¿Í¤ä»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ÉÍÜÎÅË¡¡¦Í½ËÉ°åÎÅ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ×¾²Ê¬»Ò±ÉÍÜ°å³Ø¸¦µæ²ñ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://orthomolecularmedicine.tokyo/
¢£ ¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¤È¤Ï
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¡×¤Ï¡¢¿ÇÎÅ¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¶µ°éÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÉÍÜÎÅË¡¤ÎÆ³Æþ¡¦·ÑÂ³¤ËÈ¼¤¦¡Ö³Ø½¬¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¡×¡ÖÀìÌç¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¡Ö¶ÈÌ³Éé²Ù¡×¡Ö½¸´µ¡¦Çä¾å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëSaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢·ì±Õ±ÉÍÜ²òÀÏ¤Î¼«Æ°¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¡¢¼£ÎÅ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¡¢PHRÏ¢·È¡¢¥µ¥×¥êÈÎÇä¡¢´µ¼Ô¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥¯¥é¥¦¥ÉÄó¶¡¡£¼ý±×À¤È·ÑÂ³Î¨¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¿ÇÎÅÂÎÀ©¤È·Ð±Ä¥´ー¥ë¡ÊÇä¾å¸þ¾å¡¦»ö¶È¤Î»ýÂ³À¡Ë¤Î¼Â¸½¤ò¡¢¥Çー¥¿¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥Ï¥Ö¡×¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö·ì±Õ±ÉÍÜ²òÀÏ¡Ê²òÀÏ¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¡Ëµ»½Ñ¡×¤ÏÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬»Ò±ÉÍÜ³Ø¡¦ÀºÌ©°åÎÅ¡Ê¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡Ë¡¦µ¡Ç½À°å³Ø¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]
