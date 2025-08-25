Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡¢»Î¶È¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡Ö²ñ·×»öÌ³½êÇîÍ÷²ñ2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ª¥Öー¥¹Æâ¤Ç¥Ç¥âÅù¤ò¼Â»Ü
Êä½õ¶â»Ù±ç¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤È¡¢Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒStayway¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ º´Æ£ ½ß¡¢°Ê²¼¡ÖStayway¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²ñ·×ÇîÍ÷²ñ2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢»Î¶È¡¦²ñ·×»öÌ³½ê¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒ»Ù±ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ·×»öÌ³½êÇîÍ÷²ñ¤È¤Ï
²ñ·×»öÌ³½êÇîÍ÷²ñ¤È¤Ï¡¢¶È³¦ÀìÌç»æ¡ÖÀÇ³¦¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢²ñ·×¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¸¼¨¡¦¥»¥ß¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ·×»öÌ³½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ¿·¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äµ»½Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âè12²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¸À®AI¤äChatGPT¡¢DX¡¢RPA¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ»½Ñ¤Î¼ÂÌ³³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ôÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10:00～17:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç
²ñ¾ì
ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー ÉÍ¾¾Ä®´Û2³¬Å¸¼¨¼¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1 Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー¡Ë
¢§¥¢¥¯¥»¥¹
JRÉÍ¾¾Ä®±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡¿ÅÔ±ÄÂçÌç±Ø ÅÌÊâ7Ê¬
ÃÏ¿Þ¡§ https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¼çºÅ
¥¸¥ã¥¹¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º(³ô) ÀÇ³¦¥¿¥¤¥à¥¹ÊÔ½¸¶É
https://kaikeihaku.com/
ÊÀ¼Ò¤Î½ÐÅ¸³µÍ×Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro ¤È¤Ï
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡×¤Ï¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¡¦»Î¶È¤ä·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÊä½õ¶â¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎºÇ¿·Êä½õ¶â¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¡¢¸ÜµÒ¤ËºÇÅ¬¤ÊÊä½õ¶â¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê°Æ·ï³ÍÆÀ¤ä´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¼Â»Ü
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡¢²¼µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£»Î¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¶â±Ä¶È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æー¥Þ¡§¡Ö»Î¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¶â±Ä¶È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑË¡¡×
¡¦Æü»þ¡§9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:15～15:30
¤ª¤¹¤¹¤áÊä½õ¶â¤Î¤´°ÆÆâ
¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒÄó°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊä½õ¶â¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ¬°Æ·ï¤Î³ÍÆÀ¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。
https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø/»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFintec¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367/¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Stayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß ¸øÇ§²ñ·×»Î/Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ÀçÂæ»Ù¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û£´ÃúÌÜ£´－£±£¹YUI NOS ¥æ¥¤¥Î¥¹
¿·³ã»Ù¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2ÃúÌÜ1－4 2F¡¦3F
Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ STATION AiÆâ
Ê¡²¬»Ù¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ 5-28 Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë5F¡¦6F
¿À¸Í¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èËÌÄ¹¶¹ÄÌ4ÃúÌÜ2－19 ¥¢¥à¥º¸µÄ® 1F¡¦4F
²¬»³¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èËá²°Ä®3-10 TOGITOGI 2F
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ:¡§
£±.Ãæ¾®´ë¶ÈDX¡¦Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡ßDX»ö¶È¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢²ñ·×¡¢M&A¡Ë
£³.ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for ESG¡ÚESG´ØÏ¢Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/esg/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/