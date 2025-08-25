¡ÚNTTSportict¡Û9·î3Æü～8ÆüÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¡¦´ü´ÖÃæ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤â4Æü´Ö³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊÂçºå»ÔÅÔÅç¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ÀµÉÒ¡¢°Ê²¼ NTTSportict¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSports Future Lab ～¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè～¡×¤Ç¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¤È¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¡Ö¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ë¡×¡Ö¤µ¤µ¤¨¤ë¡×¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ø¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡Ù¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£AI¥«¥á¥é¤Ê¤É¼«Æ°±ÇÁü²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÃÏÊýÂç²ñ¤ä¹ç½É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤ò»È¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¡ÖSTADIUM TUBE Touch¡×¤òÁàºî¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÇÁüÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄDX¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤ò¤á¤¶¤·¤¿NTTSportict¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡×Ï¢·È¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Ê¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½ ÌÚÂ¼º»¿¥»á¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê Î¤ºêÃÒÌé»á¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½ ÂçÄÅÍ´¼ù»á¡¢A¥êー¥°¡¦¥á¥ó¡¦¥ªー¥¯¥é¥ó¥ÉFC½êÂ° ¼ò°æ¹¨¼ùÁª¼ê¡Ú±ÇÁü½Ð±é¡Û¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹±ÇÁü³èÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î±ÇÁü²½¡¦±¿ÍÑDX¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¡¢½»Ì±¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÈÃÏ°è¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥Ýー¥ÄDX¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤Ë¤è¤ëÇ½ÅÐ¤Î»Ò¶¡Ã£¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¾¾°æ»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ò¤¨¤Æ¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Sports Future Lab ～¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè～
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～8Æü¡Ê·î¡Ë6Æü´Ö
³«¾ì»þ´Ö¡§10:00～20:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡¡EXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×
¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀè¿ÊÀ¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ËÆþ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÉ¬Í×¡Ë¡¢ËÜºÅ»ö¤Ë¤Ï»öÁ°Í½ÌóÅù¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥ÄÄ£ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.mext.go.jp/sports/expo2025/index.html(https://www.mext.go.jp/sports/expo2025/index.html)
¢£NTTSportict¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´¶Æ°¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÎÏ¤Ë
¡¾STADIUM TUBE¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡Ø¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡Ù
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ä·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥¾ー¥ó
¡ÖEmpowerment Lab¡×Æâ
¢£NTTSportict¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥áー¥¸
ÃÏ°è¤È¤Ò¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ
¡¾¥¹¥Ýー¥ÄDX¤¬»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½
´ü´ÖÃæ4Æü´Ö¡Ê9·î3Æü¡¢4Æü¡¢5Æü¡¢8Æü¡Ë¤Ë¡¢
¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¾¾°æ½¨´î»á
Ç½ÅÐÌîµå¶µ¼¼¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò³Æ²ó¾å±Ç
Ì¤Íè¤ØÂ³¤¯´õË¾¤Î¥Ð¥È¥ó
～¾¾°æ½¨´î»á¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ©Àï¤ÎÎÏ¡×¤òÀ¤³¦¤Ø～
±ÇÁü½Ð±é¡§¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¾¾°æ½¨´î»á
9·î2Æü¤ËÀÐÀî¸©¡¦Ç½ÅÐ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡¢
¾¾°æ½¨´î»á¤Ë¤è¤ëÇ½ÅÐ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¾¾°æ»á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¸ò¤¨¤Æ¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤ÏÌîµåÀìÍÑAI¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬»Ò¶¡Ã£¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Êº¸¤«¤é¡¢Î¤ºêÃÒÌé»á¡¢ÌÚÂ¼º»¿¥»á¡¢¼ò°æ¹¨¼ù»á¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë¡¢ÂçÄÅÍ´¼ù»á¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë14»þ～15»þ¡¡
¥²¥¹¥È¡§¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¡ÌÚÂ¼º»¿¥»á
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÁÅç¸©ÃÎ»ö ¸åÆ£ÅÄÀµ½ã»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ýー¥ÄÄ£»²»ö´±¡ÊÃÏ°è¿¶¶½Ã´Åö¡Ë ×¢ÅÄÈþ¹á»á
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬
¥²¥¹¥È¡§¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¡Î¤ºêÃÒÌé»á
¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÌÉÜ»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê²Ý¡¡°¤ÉôÎ¶À±»á
9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ30Ê¬～17»þ30Ê¬
¥²¥¹¥È¡§Ë¸«¾ë»ÔÄ¹ ÆÁ¸µ¼¡¿Í»á
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë14»þ～15»þ
¥²¥¹¥È¡§¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¡ÂçÄÅÍ´¼ù»á
¡¡¡¡ ¡¡ A¥êー¥°¡¦¥á¥ó¡¦¥ªー¥¯¥é¥ó¥ÉFC½êÂ°¡¡¼ò°æ¹¨¼ùÁª¼ê¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡ ÀÐ³ÀÅç¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¿·¸«¹°´ð»á
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¾È¡Û
¢§¥¹¥Ýー¥ÄDX¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤ò¤á¤¶¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡×
https://machispo.nttsportict.co.jp/
¢§STADIUM TUBE Touch
https://nttsportict.co.jp/serviceplan/touch/
¡ÚNTTSportict ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊNTT¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¯¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®4ÃúÌÜ15ÈÖ82¹æNTTÀ¾ÆüËÜ QUINT BRIDGE3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼ÀµÉÒ¡¡ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î1Æü
NTTSportict HP https://nttsportict.co.jp
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
¡¦AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀµÚ¤Ó±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È
¡¦¹¹ð¡¦Êü±Ç¸¢¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä
¡¦¾åµ¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È Åù