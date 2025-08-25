¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡¢Ê£¹ç¸½¼Â´¶Ê¬Ìî¤Î¥È¥Ã¥×¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖISMAR 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖAI Agent Flex¡×¥³¥¢µ»½Ñ¤ÎÏÀÊ¸ºÎÂò
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²ÃÆ£Ä¾¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡×¤Î¸¦µæ°÷¤é¤Ë¤è¤ë¶¦ÃøÏÀÊ¸¤¬¡¢Ê£¹ç¸½¼Â´¶(MR)¡¦³ÈÄ¥¸½¼Â´¶(AR)Ê¬Ìî¤ÎºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖIEEE ISMAR 2025¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÏÀÊ¸¤Ï2025Ç¯10·î8Æü-12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëISMAR 2025¤Ë¤Æ¸ýÆ¬È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢´û¤Ë¾¦ÍÑAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI Agent Flex¡×¡Ê¢¨£²¡Ë¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÆÃµö¤ò½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2025
https://www.ieeeismar.net/2025/
¢¨£²¡§´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¡ÚÆÃµö½Ð´êÃæ¡Û¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò³×¿·¤¹¤ëAIÀÜµÒ¡ÖAI Agent Flex¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡£»Ñ¡¦À¼¡¦À³Ê¤Þ¤Ç¤ò´°Á´¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤·¡¢¡È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´é¡É¤òAI¤¬Ã´¤¦»þÂå¤Ø
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000367.000017626.html
¢£¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦ÍÑ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊUGC¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²¾ÁÛ¶õ´Ö¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèË¬¼Ô¤¬ÌÜÅªÃÏ¤òÍý²ò¤·¡¢Í°ÕµÁ¤ÊÃµº÷ÂÎ¸³¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎVR¶õ´Ö¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢»öÁ°ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ëー¥È¤Ë±è¤Ã¤¿°ÆÆâ¤ä¸ÂÄêÅª¤Ê¥ー¥ïー¥É±þÅú¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÈ¯ÏÃ¤äÊÑ²½¤¹¤ë¶½Ì£¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÊ¸Ì®Íý²ò¤È¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥æー¥¶ー¤Î¶½Ì£¤ä¾õ¶·¤Ë±þÅú¤·¤Ê¤¬¤é¶õ´Ö¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É·¿¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¶õ´Ö¾ðÊó¤ÈLLM¥Ùー¥¹¤Î¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤òÅý¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸À¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÁÂ·ë¹ç¤Ê¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼«Í³¤Ê¼ÁÌä¤äÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¼«Á³¸À¸ìÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅª³Î¤Ê°ÆÆâ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PCÈÇ99Ì¾¡¢VR-HMDÈÇ94Ì¾¤Î·×193Ì¾¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÈæ³Ó¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÇÄê¥ëー¥È°ÆÆâ¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤·¾ò·ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤ò1.5-1.7ÇÜ¡¢¼«Í³Ãµº÷»þ´Ö¤ò3-5ÇÜ¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë×Æþ´¶¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃÎ³Ð°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç´ÑÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¡¢PC´Ä¶¤ÈVR-HMD´Ä¶¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸ú²ÌÆÃÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÂÍÑ²½¤Ø¤ÎÅ¸³«
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¾¦ÍÑAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÀÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI Agent Flex¡×¤È¤·¤Æ´û¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI Agent Flex¤Ï¡¢³°¸«¤äÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À³Ê¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦¥æー¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤¯ÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¹âÅÙ¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI Agent Flex¤¬´ðÁÃÅª¤ÊÀÜµÒ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¿Í´Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤ÇÅÁ¤¨¤ë±é½Ð¤ä´¶¾ð¶¦Í¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¡¢¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ÈºÆÍèË¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ÜºÙ
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Navigation Pixie: Implementation and Empirical Study Toward On-demand Navigation Agents in Commercial Metaverse
È¯É½²ñµÄ¡§24th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2025)
ÏÀÊ¸Ãø¼Ô¡§
ÌøÀî¸÷Íý¡Ê¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë
×¢°æÍµ°ì¡Ê¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡Ë
»þÅÄÁïÈþ¡ÊÅìµþÂç³Ø¡¿¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡Ë
ÈªÅÄÍµÆó¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë
Ê¿ÌÚ¹ä»Ë¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡¿¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¡Ë
ÏÀÊ¸PDF¡Ê¥×¥ì¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¡§https://arxiv.org/abs/2508.03216v1
¢£¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ò¥È¡¢¥â¥Î¡¢µ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¤ÎOS¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÆ±»þÀÜÂ³´ðÈ×¤ò³Ë¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¶¦ÁÏ¶õ´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¡¦·úÀß¡¦¶µ°é¡¦¹ñºÝ²ñµÄ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¿PC¡¿VR¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂç10Ëü¿Í¤¬Æ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¾¦¶ÈÍøÍÑ¤È¥¹¥±ー¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ëBtoB·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ½ê¤ò¼ÒÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥æー¥¶ー¹ÔÆ°²òÀÏ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢AI¤Ë¤è¤ë3DÀ©ºî¼«Æ°²½¤Ê¤É¤ÎR&D¤ò¿ä¿Ê¡£³°Éô¸¦µæµ¡´Ø¡¦Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯――¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
https://corp.cluster.mu/
¢§¥¯¥é¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢
https://metaversebiznews.cluster.mu
¢£¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¹¥¿ー¥á¥¿¥Ðー¥¹¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¹¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸¤òÀèÆ³¤·¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÅª¤ÊÃÎ¸«¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢CV/CG/HCI/VR/BMI¤ª¤è¤Ó¡¢Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤¿¤°MLÎÎ°è¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ー¤ËÃ»´üÅª¡¦Ä¹´üÅª¤òÌä¤ï¤º´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯À®²Ì¤È¡¢¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ®²Ì¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://lab.cluster.mu/ja/