¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î²òÀâÆ°²è¤ò¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤Æ¸ø³«
¹ñÆâ½é¢¨1¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRecruit Marker¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥È¥Þー¥«ー¡Ë¡Ù¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¾®³Þ¸¶ ±©¶³¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢ÆâÄê¾µÂú¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ°²è¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÂª¤¨¡¢ºÎÍÑ¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ä¡¢À®¸ù»öÎã¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2025Ç¯8·î1Æü～2025Ç¯8·î15Æü¡¡¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Î¥ê¥µー¥Á·ë²Ì¤è¤ê
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤¬Æ³¤¯»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÈÖÁÈ¡ÖIntent is King¡×
¥Æー¥Þ¡¡¡§Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×
»ëÄ°URL¡§https://www.youtube.com/watch?v=Ka9yZv6g3cM(https://www.youtube.com/watch?v=Ka9yZv6g3cM?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=rm_pivot_event)
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
PIVOT½Ð±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤¬½¸¤¦ÆÃÊÌ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÌ¤Æ³Æþ´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÂÁ©´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ´Ø·¸¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÀ®²Ì¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¡¢ºÎÍÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³µÍ×¡ä
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§¡ÚPIVOT½Ð±éµÇ°¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¸òÎ®²ñ
Æü¡¡»þ¡¡¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ00Ê¬～21»þ00Ê¬¡Ê³«¾ì¡§18»þ30Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡§Ä´À°Ãæ¡¡¡¡¡¡¡¡
·Á¡¡¼°¡¡¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹32³¬ Sales Marker ¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
Äê°÷¡¡¡¡¡§50Ì¾
¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://sales-marker.jp/seminar/20250918(https://sales-marker.jp/seminar/20250918?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=rm_pivot_event)
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢±þÊç¤òÂÔ¤Ä¡ÖÂÔ¤Á¤ÎºÎÍÑ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ä´Ø¿´¤Î¡ÈÃû¤·¡É¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Âª¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡Ö¹¶¤á¤ÎºÎÍÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¸õÊä¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ê¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¼«Á³¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íÅ¾¿¦¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤À²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¤ÎÆâ¤Ê¤ë°Õ¸þ¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ê¸Ä¿Í¤Î¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÎÍÑÀ®¸ù¤Î¼Â¸½
- ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¼«Æ°À¸À®
- Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¤Þ¤ÀÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤òÂª¤¨¤ëÀè¼ê¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
- »ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄÌ¤¸¤¿±þÊç¿ôÁý²Ã¤ÈºÎÍÑÀ®¸ùÎ¨¸þ¾å
- »ö¶È²ñ¼Ò¡¦¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊÈÆÍÑÀ
- ¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¡¢Sales MarkerÆ±ÍÍ¤Î¥»¥¥å¥¢¤ÊÀß·×
¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ØRecruit Marker¡Ù¤È¤Ï
¸õÊä¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡Ê¼Â¸½¤·¤¿¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¼«Æ°¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¦¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸õÊä¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ø¿´¤ä»Ö¸þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÀºåÌ¤ÊºÎÍÑ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØRecruit Marker¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡È±£¤ì¤¿Í¥½¨ÁØ¡É¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ÎÍ×·ïÄêµÁ
¢ª ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ´¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÌò³ä¤òÄêµÁ¤·¡¢ºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¿ÍÊªÁü¤òÀß·×¤¹¤ë
- ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ëÍ¥ÀèÅÙ¤Î²Ä»ë²½
¡ÈÆ°¤»Ï¤á¤¿Ãû¤·¡É¤òÂª¤¨¡¢½à¸²ºßÁØ¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥Àè¤·¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤Ù¤¿Íºà¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
- ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÁÊµáÆâÍÆ¤ÎÀ¸À®
¢ª ¸õÊä¼Ô¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë
- ¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð
¢ª ¥áー¥ë¤äSNS¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼êÃÊ¤Ç¸õÊä¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë
▶︎¡ØRecruit Marker¡Ù¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://sales-marker.jp/recruit-marker(https://sales-marker.jp/recruit-marker?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=rm_pivot_event)
³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker
ÀßÎ©¡§2021Ç¯7·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¾®³Þ¸¶ ±©¶³
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷»ÍÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー32³¬
URL¡§https://sales-marker.jp/corporate/(https://sales-marker.jp/corporate/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=rm_pivot_event)
³ô¼°²ñ¼ÒSales Marker¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È´ë¶È¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤ÇÁÇÁá¤¤°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î°Õ»×¤ä´Ø¿´¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥È¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ä©Àï¤Î¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£