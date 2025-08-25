JAL¡ßÆÁÇ·Åç¹â¹» TOKUNOSHIMA¡¡Ì¥ÎÏ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯·¯¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤¬»ÏÆ°
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä»¼è »°ÄÅ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÀ¾ ÉÒ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·ÅçÄ®¡Ê¼¯»ùÅç¸©ÂçÅç·´ÆÁÇ·ÅçÄ®µµÄÅ7203ÈÖÃÏ¡¢Ä®Ä¹¡§¹â²¬ ½¨µ¬¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íi.club¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®Àî Íª¡¢°Ê²¼¡Öi.club¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJAL¡ßÆÁÇ·Åç¹â¹»¡¡TOKUNOSHIMAÌ¥ÎÏ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡× ¤ò»ÏÆ°¤·¡¢¡ÖJAL¤Õ¤ë¤µ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç´óÉí¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©Î©ÆÁÇ·Åç¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡ÖÆÁÇ·Åç¹â¹»¡×¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î´óÉí¶â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÁÇ·Åç¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¡¢JAL¡¢JALUX¡¢ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢i.club¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢ÆÁÇ·Åç¹â¹»¤Î¡ÖÁí¹çÅª¤ÊÃµµæ¤Î»þ´Ö¡×¤Î¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖJAL¡ßÆÁÇ·Åç¹â¹»¤ÎÌ¤Íè¡¦Ì´¡¦±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÂê¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼«¤é´ë²è¡¦¹Í°Æ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖàèàáÅç¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖàèàáÅç¡×¤Ï¡¢ÆÁÇ·Åç¤Ç100Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¹õÅü¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°³ô¼°²ñ¼ÒÇÀÌ´¥ïー¥ë¥É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆÁÇ·Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÅÚ»º²Û»Ò¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÆÁÇ·Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÂç²ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2¡Ë¤Þ¤¿¡¢¡ÖJAL¤Õ¤ë¤µ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤ËÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÆÁÇ·Åç¤Ç¿©Æù²·Ìä²°¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆÚ¤ß¤½¤ä¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÀ½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò²¬»³¿©ÉÊ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÁÇ·Åç¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2024Ç¯10·î4ÆüJAL¥¨¥ê¥¢¥Ë¥åー¥¹¡§¡ÖJAL¡ßÆÁÇ·Åç¹â¹»¤ÎÌ¤Íè¡¦Ì´¡¦±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×»ÏÆ°
https://press.jal.co.jp/ja/areanews/release/202410/008364.html
¡Ê¢¨2¡Ë2024Ç¯3·î4ÆüJAL¥¨¥ê¥¢¥Ë¥åー¥¹¡§ÆÁÇ·Åç¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤¿¡ÖàèàáÅç¡×¤¬´°À®
https://press.jal.co.jp/ja/areanews/release/202503/008672.html
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢JAL¥°¥ëー¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢²ÁÃÍ¤Ë´¹¤¨¤ë¡ÖÃÏ°è¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉí¶â¤Î»ÈÅÓ¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²½¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Î´óÉí¤òÊç¤ë¡ÖJAL¤Õ¤ë¤µ¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ¡ÖJAL¡ßÆÁÇ·Åç¹â¹»TOKUNOSHIMAÌ¥ÎÏ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È-Ì¤Íè¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯·¯¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹-¡×¤Î³µÍ×¡ä
¡¦´ü´Ö ¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ ¡§ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÆÁÇ·Åç¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤È¤â¤Ë¡¢JAL¡¢JALUX¡¢ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢i.club¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¦ÌÜÉ¸¶â³Û¡§200Ëü±ß
¡¦URL¡§https://furusato.jal.co.jp/jgcf/child/cbccc9d6ffac949af8c1df29b8b52ebd
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íi.club¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ãµµæ³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡Ö¤À¤ì¤â¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î10Âå¤òÂÐ¾Ý¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤ò°é¤à¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶µ°é¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦URL¡§http://innovationclub.jp/
¡¡JAL¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍã¤È¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¹ÔÆ°¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´±ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å