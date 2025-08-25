¡Ö»°°æ¥Ûー¥à¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¯»ùÅç2025¡×³«ºÅ
¡¡»°°æ¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÅç ½¨ÉÒ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ¥Ûー¥à¼¯»ùÅç³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌî¡¡²íÏ¯¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æ¥Ûー¥à¼¯»ùÅç¡×¡Ë¤¬¡¢£··î25Æü¤Ë40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö»°°æ¥Ûー¥à¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¯»ùÅç2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»°°æ¥Ûー¥à¤Î¼¯»ùÅç¡¢µÜºê¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è»ö¶È²ñ¼Ò¡Ê100¡ó»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ë»°°æ¥Ûー¥à¼¯»ùÅç¤Ï¡¢£±£¹£¸£µÇ¯£´·î¤ËÆî¶å½£¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤ò¤·¡¢ÁÏ¶È£´£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤è¤êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëË¡¿Í¶È¼Ô¤ò¾·¤¡¢¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ì¥¯¥¹¥È¥ó¼¯»ùÅç¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö»°°æ¥Ûー¥à¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼¯»ùÅç2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»°°æ¥Ûー¥à¼¯»ùÅç¤Î»ö¶È¾Ò²ð¤ª¤è¤Ó¼ÂÀÓÊó¹ð¤È¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ä¥»¥ì¥¯¥È½»Âð»ö¶È¤òºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»ö¶È¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¯»ùÅç·ÐºÑ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»°°æ¥Ûー¥à¼¯»ùÅç¤Î°Õ¸þ¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¯»ùÅç½Ð¿È¶å½£½é¤Î½÷ÀÍî¸ì²È¤Ç¤¢¤ë»°Í·Äâ¤¢¤éÇÏ»á¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¡Ö»§Ëà¤ª¤³¤¸¤ç¥Ñ¥ïー¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¡ª¡ª¼¯»ùÅç¤Ë³èÎÏ¤ò¡ª¡ªーÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò£²ÅÙ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¼¯»ùÅç½Ð¿È¶å½£½é¤Î½÷ÀÍî¸ì²È¤ÎÀ¸¤ÍÍー¡×¤â³«ºÅ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°Í·Äâ¤¢¤éÇÏ»á¤´ÅÐÃÅÃæ¤ÎÍÍ»Ò
º©¿Æ²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»°Í·Äâ¤¢¤éÇÏ»á
¡¡Æ±»á¤Ï¹Ö±éÆâ¤Ç¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Î½÷ÀÍî¸ì²È¤¬¡¢ÆñÉÂ¤ä´ÎÂ¡°Ü¿¢¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£PTA²ñÄ¹¤ä¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ¤Ç¤â¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð¤¨¤Ð¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¡£¿Í´Ö¤ÏÇÏ¼¯¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Í¤È´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖÌÚ¡×¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úÊª¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖMOCX¡×µ»½Ñ¤È¾Î¤¹¤ë¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ªÈþ¤·¤¤¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤Þ¤¤¤È¤¯¤é¤·¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢¼Ò²ñÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶Èµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö½»Âð»ö¶È+ÌÚÂ¤»ÜÀß·úÃÛ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£