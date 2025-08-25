¿·Æþ¼Ò°÷657¿Í¤Ë¡¢»Å»ö¤äÆ¯¤¯¤³¤È¤Î°Õ¼±¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¡¡¿·Æþ¼Ò°÷°Õ¼±Ä´ºº¡×
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¡ÊJMA¡¢²ñÄ¹¡§ÃæÂ¼Àµ¸Ê¡Ë¤Ï¡¢¾®²ñ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±¸ø³«¶µ°é¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»Å»ö¤äÆ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü～4·î11Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢657¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®²ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê¢¨¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀßÌä¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐÇ¯¤ÎÈæ³Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢¨ËÜÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¡§2025Ç¯ÅÙ¡Ö¿·Æþ¼Ò°÷°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¡Ë¤ò¤´ÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½¸·×·ë²Ì¤ÏÉ´Ê¬Î¨¡ÊÃ±°Ì¡§¡ó¡Ë¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
1¡¥¡Ö°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ë¡×¡Ö°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ÆÀìÌçÀ¤òËá¤¤¿¤¤¡×°Õ¸þ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÅ¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÉû¶È¡¦·ó¶È¡×°ÕÍß¤¬¸þ¾å
¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â°ú¤Â³¤Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
2¡¥¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5³ä¡£ºòÇ¯¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯
¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤Ï¡Ö3Ç¯¤«¤é10Ç¯¡×Àè¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬9³ä¤òÀê¤á¤ë
3¡¥¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ï¡¢¡ãÆ¯¤¯ÌÜÅª¡ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸þ¤¬¹â¤¤
¤Þ¤¿¡¢¡ãº£¸å¶¯²½¤·¤¿¤¤Ç½ÎÏ¡¦¥¹¥¥ë¡¦»ñ¼Á¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤¬¹â¤¤
4¡¥¡ãÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉô²¼¤Î°Õ¸«¡¦Í×Ë¾¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¸«¼é¤ë¡×¤¬¹â¤¤
¡ã¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê´üÅª¥Õ¥©¥íー¡×¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¤Î°ÕÍß¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¦½¤¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤òµá¤á¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤
5¡¥»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¿¦¾ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ
6¡¥³¤³°Å¾¶Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Ï6³ä¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¿Í¤À¤±¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ï3³ä¶¯
7¡¥AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ9³ä¼å¤¬»Å»ö¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÇ§¼±¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó1³ä¤¬AI¤ò»È¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëAI¤Ï¡ÖChatGPT¡×¤¬8³ä¤Ç¡¢¡Ø¹â¹»Â´¡Ù°Ê³°¤Ç¤ÏÌó9³ä
1.¡Ö°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤ë¡×¡Ö°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ÆÀìÌçÀ¤òËá¤¤¿¤¤¡×°Õ¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÖÅ¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÉû¶È¡¦·ó¶È¡×°ÕÍß¤¬¸þ¾å
¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â°ú¤Â³¤Í¥Àè¤µ¤ì¤ë
¡¡¡Ø°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ÆÀìÌçÀ¤òËá¤¤¿¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï35.0¡ó¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤Î32.9¡ó¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È7³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÄêÇ¯¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡Ö¶á¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï34.2¡ó¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤Î34.4¡ó¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â7³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÉû¶È¡¦·ó¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2022Ç¯°Ê¹ß¤ÏÌó2³ä¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ï¤»¤ë¤È5³äÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡Ö¶á¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÇ¯ÅÙÄ´ºº¤Ç¤Ï35.8¡ó¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤Î47.6¡ó¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È8³äÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÂÄê»Ö¸þ¤È¡ÖÉû¶È¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤Î¶¦Â¸¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÀìÌçÀ¤òËá¤¤Ä¤Ä¡¢¸Ä¿Í¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÉð´ï¤È¤·¤ÆÉû¶È¤òÂª¤¨¤ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
2.¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5³ä¡£ºòÇ¯¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤Ï¡Ö3Ç¯¤«¤é10Ç¯¡×Àè¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬9³ä¤òÀê¤á¤ë
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¢¨¡×¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Î61.1¡ó¤«¤é10¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¡¢51.7¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÎòÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¹â¹»Â´¡Ù¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¡×¤¬¤ä¤äÄã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¡Ø¹âÀì¡¦ÀìÌç¡¦Ã»ÂçÂ´¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê·×¡Ë¡×¤Ï¡ØÂç³ØÂ´¡Ù¡ØÂç³Ø±¡Â´¡Ù¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬20.7%¤È¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢²¿Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö3Ç¯¡×¤¬19.7¡ó¡¢¡Ö5Ç¯¡×¤¬35.6¡ó¡¢¡Ö10Ç¯¡×¤¬33.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯¤Þ¤Ç¤ÇÁ´ÂÎ¤Î9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(¢¨)¡ÖÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¹ç·×¡Ë
¡Ú²òÀâ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤òÉÁ¤¯³ä¹ç¤¬ºòÇ¯¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤éÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤òÈò¤±¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ÇÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Îº®Íð´ü¤ò²á¤®¡¢Ä´ºº»þ´ü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊóÆ»¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÍÉ¤êÌá¤·¡×¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
3-1.¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢¡ãÆ¯¤¯ÌÜÅª¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á ¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸þ¤¬¹â¤¤ ·¹¸þ¤Ë
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÆ¯¤¯ÌÜÅª¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤·¡¢3¤Ä°ÊÆâ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤¬86.8%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤¬51.9%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¤¬38.4%¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤¬33.2%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¤¬50.0¡ó¡¢¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬34.0¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤Ï77.7¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¤¤¬¡¢¡Ö1°Ì¡×¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï38.3¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¡×¤âÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¤¬40.0¡ó¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¡×¤¬28.6¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¡¢°ìÊý¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Â¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡×¤¬35¡óÄøÅÙ¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Û¤É¡Ö¼ýÆþ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÇ½ÎÏ¸þ¾å¡×¤ä¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸Ê¼Â¸½¤ä¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¼çÂÎÅª¤Ê»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ìÊý¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤â¹â¤¯¡¢Æ¯¤¯ÌÜÅª¤¬¤Þ¤À¼«Ê¬»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÌÏº÷ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
3-2.¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢¡ãº£¸å¶¯²½¤·¤¿¤¤Ç½ÎÏ¡¦¥¹¥¥ë¡¦»ñ¼Á¡ä¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦ÅÀ¡ÊÇ½ÎÏ¡¦¥¹¥¥ë¡¦»ñ¼Á¡Ë¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤·¡¢3¤Ä°ÊÆâ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ø½¬Ç½ÎÏ¡ÊÂ¾¼Ô¤ä·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ÖÎÏ¡Ë¡×¤¬43.2%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡ÖÌÜÅª¤òÀßÄê¤·³Î¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬37.4%¡¢¡ÖÊª»ö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¡×¤¬35.3%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤¬33.6%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö³Ø½¬Ç½ÎÏ¡ÊÂ¾¼Ô¤ä·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ÖÎÏ¡Ë¡×¤¬55.3¡ó¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤¬25.5¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤È¡Ö¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·ÌÜÅª¤ä²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬40.0%¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¤ä¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ëÎÏ¡×¤¬25.7¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯ÁØ¤¬¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¼õ¤±¿È¤Î³Ø½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¹â¤¤À®Ä¹°ÕÍß¤È´íµ¡´¶¤ÎÉ½¤ì¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
4-1.¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢¡ãÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡ä¤Ç¤Ï¡ÖÉô²¼¤Î°Õ¸«¡¦Í×Ë¾¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¸«¼é¤ë¡×¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë
¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤·¡¢3¤Ä°ÊÆâ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤ò¤¹¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬67.6%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¸ÀÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬37.3%¡¢¡Ö»Å»ö¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Í¤®¤é¤¤¡¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬31.2%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÉô²¼¤Î°Õ¸«¡¦Í×Ë¾¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬35.1¡ó¡¢¡Ö»Å»ö¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬20.2¡ó¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤È¡Ö»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¸«¼é¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤¬16.0¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡Ö¸ÀÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¡¦ÀèÇÚ¡×¤Ï24.5¡ó¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯ÁØ¤Û¤É¡Ö·¹Ä°¡×¤ä¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¾å»Ê¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼«Î§Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤À¤í¤¦¡£¾å»Ê¤ò¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ©Àï¤òÍý²ò¤·¡¢ºÛÎÌ¤òÍ¿¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²è°ìÅª¤Ê»ØÆ³¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¡¹¤Î°ÕÍß¤Ë±þ¤¸¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4-2.¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ò¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢¡ã¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê´üÅª¥Õ¥©¥íー¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¤Î°ÕÍß¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¦½¤¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë
¡¡¡Ö°ÕÍß¤äÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ËÜÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤·¡¢3¤Ä°ÊÆâ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤äÎÏÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄê´üÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬64.4%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬58.9%¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¦¶¯¤ß/ ¼å¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê´üÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤¬49.9%¡¢¡Ö20Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤À©ÅÙ¡¦¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬46.7%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥áー¥¸¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥Õ¥©¥íー¡×¤¬40.4¡ó¡¢¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¤Î°ÕÍß¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¦½¤¼õ¹Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬28.7¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¯¡¢°ìÊý¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬41.5¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤¬Ìó65¡ó¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯ÁØ¤¬¡ÖÄê´üÅª¥Õ¥©¥íー¡×¤ä¡Ö¸¦½¤¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ®Ä¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²ñ¼Ò¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤äµ¡²ñ¤òÇ½Æ°Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£´ë¶È¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë´Ä¶À°È÷¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
5.»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¿¦¾ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë·¹¸þ
¡¡»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬Û£Ëæ¤Ç¤â¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ù¤Ï8³ä¤¬¡ÖÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Øº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¡¦Ï¢Íí¤¹¤ë¡Ù¡Ø¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤°¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡Ù¡Ø¼þ°Ï¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¡Ù¤Ï7～8³ä¤Ç¡ÖÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬Û£Ëæ¤Ç¤â¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ù¤Ï³ØÎò¤òÌä¤ï¤ºÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ÎÅ¾¿¦°Õ¸þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¤È¤¡Ù¡Ø¾ºµë¡Ê·îµë¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¡Ù¡Ø¼ÒÉ÷¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÀ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡Ù¤Ç8³äÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¤È¤¡Ù¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬50.4¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¡ÖÛ£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¡×¤Ë¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢¡ÖÁêÃÌ¡×¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡Ö¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤·¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°²½¤¬Å¾¿¦¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î°ÂÁ´À¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
6.³¤³°Å¾¶Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤°Õ¸þ¤Ï6³ä
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¿Í¤À¤±¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Ï3³ä¶¯
¡¡º£¸å¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÆ±Î½¤ä¼è°úÀè¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö³¤³°ÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ
³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤Ï9.3¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ÎÊý¤ä³¤³°¤Î¼è°úÀè¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Î57.5¡ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤âÆüËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÆ±Î½¤ä¼è°úÀè¤È¤Î»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î°Õ¸þ¤Ï7³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¿Í¤À¤±¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ï33.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¾¶Ð¤Î°Õ¸þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø³¤³°¤ÎÅ¾¶Ð¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶á¤¤¡×¤Ï14.0%¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤Î26.5¡ó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤â4³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¤â³¤³°Å¾¶Ð¤Î°Õ¸þ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¹ñÆâ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶á¤¤¡×¤Ï25.6¡ó¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¶á¤¤¡×¤Î42.6%¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤È7³ä¼å¤Ç¡¢¹ñÆâÅ¾¶Ð¤Î°Õ¸þ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡Û³¤³°Å¾¶Ð¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÆâ¸þ¤»Ö¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤äÀ¸³è´ðÈ×¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ëº£¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÅ¾¶Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡£´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤àµ¡²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÄó¼¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7.AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ9³ä¼å¤¬»Å»ö¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÇ§¼±¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó1³ä¤¬AI¤ò»È¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÍøÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëAI¤Ï¡ÖChatGPT¡×¤¬8³ä¤Ç¡¢¡Ø¹â¹»Â´¡Ù°Ê³°¤Ç¤ÏÌó9³ä
¡¡AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î»ÅÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ï88.1%¤ÇÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¡¢°ìÊý¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï5.6¡ó¤È¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»Å»ö¤Î°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤¬28.5¡ó¡¢¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤¬61.3¡ó¤ÇÌó9³ä¤¬¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£°ìÊý¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï1³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÎòÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ØÂç³ØÂ´¡Ù¡ØÂç³Ø±¡Â´¡Ù¤Ç¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤¬3³äÄ¶¤È¹â¤¤¤¬¡¢¡Ø¹â¹»Â´¡Ù¤Ç¤Ï13.0¡ó¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëAI¤Ç¤Ï¡¢¡ÖChatGPT¡×¤¬79.8¡ó¡¢¡ÖGemini¡×¤¬16.4¡ó¡¢¡ÖCopilot¡×¤¬12.3¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÎòÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ø¹â¹»Â´¡Ù¤ÏÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆTOP3¹àÌÜ¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI¤ÎÍøÍÑ·Ð¸³¤¬Äã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»Å»ö¤Î°Õ¸þ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡Ø¹â¹»Â´¡Ù°Ê³°¤Ç¤ÏÌó9³ä¤¬¡ÖChatGPT¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ÎÍøÍÑ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÏAI¤ò¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³ØÎò¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ·Ð¸³¤Îº¹¤Ï¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó³Êº¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤ÏÁ´¼Ò°÷¤ÎIT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÂÎ·ÏÅª¤Ê¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤½¤í¤¨¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ú²óÅú¼ÔÂ°À¡Û
