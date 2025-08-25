¡Ú9·î2Æü(²Ð)11:00～ ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÛËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤À½Â¤¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿～¥Þ¥¤¥ó¥ÉÊÔ～
¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Ã´Åö¡§Ìîºê¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤À½Â¤¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿～¥Þ¥¤¥ó¥ÉÊÔ～¡×¤ò2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦´ë²èÃ´Åö¡¿»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦´ë²èÃ´Åö¡¿µ»½ÑÀïÎ¬¡¦³«È¯Ã´Åö¡¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ö¶ÈÀß·×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¿À®½Ï´ë¶È¤Ç¡ÖÊÝ¼éÅªÊ¸²½¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ï´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÀ½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÃÛ¤¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤ä¿®Íê¤Î¾å¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À®½Ï´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤òÂª¤¨¡¢B2B¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀè¤Î¸ÜµÒ¡×¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Àß·×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹»öÎã¡Ê°°²½À®¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÅÀ¤ä¹Í¤¨Êý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦»ëºÂ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«¤òÀ°Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ê¤¼¶¥¹ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¡©À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿ËÜ¼Á¤È¤Ï
¡¦¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ö¶ÈÀß·×
¡¦¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ÎÇ®°Õ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
À®½Ï´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÊÝ¼éÅª¤ÊÊ¸²½¡×¡Ö¼ºÇÔ¤Ø¤Î¶²¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÉ¡£¤½¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î¼ÂÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー¡Û
»³²¼ ¾»ºÈ
¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡CKTO¡ÊºÇ¹â¥Æ¥¯¥Î¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×ÃÎ¼±ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
e-Compass LLC¡¡CEO
1982 Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÊªÍý¹©³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢°°²½À®¹©¶È( ¸½°°²½À®) ³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
MRI ¡Ê¼§µ¤¶¦ÌÄÃÇÁØÁü»£±ÆÁõÃÖ¡Ë¡¦LIB ¡Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ) ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¡¢À½ÉÊµ»½Ñ³«È¯¤ÈÀ¤³¦»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë½¾»ö¡£ 2000 Ç¯¤Ë¼«¤é¤ÎÄó°Æ¤ÇÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¡¢2003 Ç¯¤Î»ö¶È³«»Ï°Ê¹ß¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¿·µ¬»Ô¾ìÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ 2008 Ç¯Android OS ¡¢2009 Ç¯iOS¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë°°²½À®¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
2010 Ç¯¤«¤é°°²½À®¥°¥ëー¥×¥Õ¥§¥íー¡¢2017 Ç¯¤«¤é°°²½À®¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー¡£2023 Ç¯9 ·î¤Ë41.5Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿°°²½À®¤òÂ´¶È¤·¡¢¿·²ñ¼Ò¡Ö e-Compass LLC ¡×¤òµ¯¶È¡£¡Ö¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÂ¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2012 Ç¯Á´¹ñÈ¯ÌÀÉ½¾´²¸»òÈ¯ÌÀ¾Þ¡¢2015 Ç¯½Õ¤Î»ç¼úË«¾Ï¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～12:00
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
»ëÄ°ÊýË¡¡§Zoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
¿½¹þÊýË¡¡§²¼µURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.curations.jp/article/B-PSMRjn
¢£ Curations¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¸ÜµÒ¹ÔÆ°µ¯ÅÀ¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ö¶ÈÁÏ½ÐÀìÌç²È¥Áー¥à¡¢»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢´ë¶È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶ÈÁ´¼Ò¤Ç¤Î¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿ô½½Ç¯Àè¤Î¤¢¤ë¤Ù¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦»ñÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ä¥»¥ß¥Êー¤ÎÌµÎÁ³«ºÅ¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¼èºà¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.curations.jp/article/list/white_paper