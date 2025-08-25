³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¤ÈBaaS»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ê¼èÄùÌòÆ¬¼è ±ÊµÈ ·ò°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±ÊÂô ³Ù»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³ÅÄ ¿ÊÂÀÏº¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»µ¡Ç½¡¦¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ØÊë¤é¤·¡Ù¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡×¤ò·Ç¤²¡¢BaaS¡ÊBanking as a Service¡Ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤ÈÎÙÀÜ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ÃÈñ¡¦¹ØÇã¤È¶âÍ»µ¡Ç½¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ï¡¢¡Ö¿®ÍÑ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥â¥Î¡×¤Î½Û´Ä¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö¿®ÍÑ¡×¤Î½Û´Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤È½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¡Ö½Û´Ä·¿¶âÍ»¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¿·¤¿¤ÊBaaS¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤¬»ý¤Ä¶âÍ»µ¡Ç½¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê°ìÁØ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¶âÍ»ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÎã¤Î¤Ê¤¤Àè¿ÊÅª¤ÊBaaS¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Åß¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡Ö¥Ñー¥È¥Êー»ÙÅ¹¡×¤Î³«Àß¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ï¡¢2025Ç¯5·î26ÆüÉÕ¤Ç¡¢¶ä¹ÔË¡¤ÎÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼Ô¡Ê´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹(ÅÅÂå)Âè139¹æ¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤ÎÂ¾¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤äATM¤«¤é¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ë»Ä¹â¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ãー¥¸¥ì¥¹¤Ê¸åÊ§¤¤·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¥¹¥Þー¥ÈÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈóÀÜ¿¨·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖiD¡×*¹¡¢¥³ー¥É·èºÑ¤Î¤¤¤º¤ì¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×ÍøÍÑ¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡Ö¥á¥ë¥«ー¥É¡×*²¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤ÎJCB²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤â¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.merpay.com/
¡ö1¡ÖiD¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö2¡Ö¥á¥ë¥«ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/243_1_56ad887e047acf582ec9d07ded222931.jpg?v=202508260225 ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô ¹ÊóÃ´Åö¡§º£Â¼¡¦»Ô¸¶¡¦²¬
TEL¡§092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com