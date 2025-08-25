ÆüËÜ¸ì¶µ°é»ÜÀß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ / 9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥Í¥Ñー¥ë¸½ÃÏ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø²ñ³«ºÅ¡ª
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç³°¹ñ¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëPERSOL Global Workforce¡Ê¥Ñー¥½¥ë ¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿ÅÄ À¹¹°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Î¸½ÃÏÆüËÜ¸ì¶µ°é»ÜÀß¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³°¹ñ¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿Íºà¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¡×¡¢¡ÖÄÉ²Ã¤Î³°¹ñ¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ñー¥ë¿Íºà¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø²ñ¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤ÏÌó230Ëü2,587¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë³°¹ñ¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë2019Ç¯4·î¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×ºßÎ±»ñ³Ê¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢2024Ç¯12·îËö¸½ºß283,634Ì¾¡ÊÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¤Î¤ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Íºà¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢»ö¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÇùÁ³¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Íºà¤¬Íè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤Î¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Í¥Ñー¥ë¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PERSOL Global Workforce¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Î¸½ÃÏÆüËÜ¸ì¶µ°é»ÜÀß¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤®¡¢¸½ÃÏ»ÜÀß¤ÎÍÍ»Ò¤äÆüËÜ¸ì¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ª¤Ä¤Ê¤®¤¹¤ë¶µ°é»ÜÀß¤Ï¡¢PERSOL Global Workforce¤Î¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¼Ò¤Ç¤¢¤ëÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¡ÖBLUE SKY¡×¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ó¥°¥¹¿¦¶È·±Îý¥»¥ó¥¿ー ¥Ý¥«¥é¹»¹»¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢600Ì¾¤ÎÆÃÄêµ»Ç½¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¡¢350Ì¾¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Ë½¢¶È¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°¹ñ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ñー¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/144187/table/48_1_2a58b3549971aec526a6a11a7b368ffe.jpg?v=202508260225 ]
PERSOL Global Workforce¡Ê¥Ñー¥½¥ë ¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¡ÈWork and Smile¡É Decent work for everyone.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºßÎ±»ñ³Ê¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¿Íºà¤ª¤è¤ÓºßÎ±»ñ³Ê¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¡×¿Íºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦¾Ò²ð¤«¤éÄêÃå»Ù±ç¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯³°¹ñ¿Íºà¤ÈÆüËÜ´ë¶ÈÁÐÊý¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
