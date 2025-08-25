¡ÖÏ»Êý¤è¤·¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô
¡¡¥ªー¡¦¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¿Æ¼ ½ß¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡ÖÏ»Êý¤è¤·¡×¤Ë ´ð¤Å¤¤¤¿¾ÏÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇä¤ê¼ê¤è¤·¡¦Çã¤¤¼ê¤è¤·¡¦À¤´Ö¤è¤·¡×¤Î»°¼Ô¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦Çä¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢ ¡Ö´Ä¶¤è¤·¡¦³ô¼ç¤è¤·¡¦¼Ò°÷¤è¤·¡×¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åö¼Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¼ÂÁ©¤ò ¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö·Ð±Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤ä¡¢¡ÖÏ»Êý¤è¤·¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¡¢ ¼Ò³°Ìò°÷¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥åー¡¢±è³×¤ä¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¾ðÊó¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£´ë¶È³èÆ°¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¹â ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡ÖÏ»Êý¤è¤·¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢²½³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È2025 :
https://www.ogcorp.co.jp/about/sustainability-report/sustainability_report.pdf
¥ªー¡¦¥¸ー¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È2025