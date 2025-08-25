RELATIONS¤Î2Ì¾¤¬DONE Principle¡Ê¥À¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡Ë¤ò½¤Î»
¡Ú2025Ç¯8·î15Æü¡¿ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Û
¼«Î§Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ä·Ð±Ä¤Î¸»Àô¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥½ー¥¹¸¶Íý¡×¡£¤³¤Î³Ø¤Ó¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ëDONE Principle¡Ê¥À¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡Ë¤ò¡¢RELATIONS³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷2Ì¾¤¬2025Ç¯7·î¤Ë½¤Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DONE Principle¤Ï¡¢¥½ー¥¹¸¶Íý¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼ÂÁ©¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿å½à¤ËÅþÃ£¤·¤¿¾Ú¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¤Î»¼Ô¤Ï¤Þ¤À¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
DONE Principle½¤Î»¼°¤Ç¤ÎµÇ°»£±Æ¡Ê±¦¤«¤é¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¡¦Ä¹Ã«Àî¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó»á¡¢ÊÀ¼Ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦¹â¶¶¡Ë
¥½ー¥¹¸¶Íý¤È¤Ï
¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥«ー¥Ë¥Ã¥¯»á¤¬Äó¾§¤·¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÁÈ¿¥¤Î¡ÖÆ°¤¤Îµ¯ÅÀ¡Ê¥½ー¥¹¡Ë¡×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤³¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡ÖºÇ½é¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿Í¡á¥½ー¥¹¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤äÍø³²¤¬Áý¤¨¡¢¡ÈÃ¯¤¬¥½ー¥¹¤«¡É¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤¬ÌÂÁö¤·¡¢³èÆ°¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤òÆâÌÌÅª¤«¤Ä¹½Â¤Åª²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥½ー¥¹¤È¤Ê¤ë¿Í¤È¼þ°Ï¤Î¤¢¤êÊý¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë´ë¶È·Ð±Ä¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â2022Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ½é¤ÎÂÎ·ÏÅª²òÀâ½ñ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï1¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë――¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡Ö¥½ー¥¹¸¶Íý¡×¤ÎÎÏ¥È¥à¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó(Ãø)(https://eijipress.co.jp/products/2332)¡Ù¡Ê±Ñ¼£½ÐÈÇ¡Ë¤¬¿Í»öÉôÌç¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥½ー¥¹¸¶Íý¡ÎÆþÌç¡ÜÃµµá¥¬¥¤¥É¡Ï――¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸»Î®¡×¤«¤é¼«Á³¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤Ä¤à¤®½Ð¤¹/¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥á¥ë¥±¥ë¥Ð¥Ã¥Ï(Ãø)(https://eijipress.co.jp/products/2349)¡Ù¡Ê±Ñ¼£½ÐÈÇ¡Ë¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤äÁÈ¿¥³«È¯Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥½ー¥¹¸¶Íý¡ÎÆþÌç¡ÜÃµµá¥¬¥¤¥É¡Ï――¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸»Î®¡×¤«¤é¼«Á³¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤Ä¤à¤®½Ð¤¹/¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥á¥ë¥±¥ë¥Ð¥Ã¥Ï(Ãø)¡Ù¡Ê±Ñ¼£½ÐÈÇ¡Ë
DONE Principle¡Ê¥À¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡Ë¤È¤Ï
DONE Principle¡Ê¥À¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡Ë¤È¤Ï¡¢¥½ー¥¹¸¶Íý¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¿å½à¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¼ÂÁ©¼Ô¤¬¸ß¤¤¤Ë³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ§¤á¹ç¤¦ÀáÌÜ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»ÑÀª¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼«Á³¤È¹ÔÆ°¤äÈ½ÃÇ¤ËÂ©¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤ò·Ð¤ÆÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½¤Î»¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÁÈ¿¥¤ä¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¸»¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦Æ³¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥¹¸¶Íý¤òÈ¯Å¸¡¦ÂÎ·Ï²½¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥á¥ë¥±¥ë¥Ð¥Ã¥Ï»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖDONE¤Ï¡È´°àú¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï»Õ¤ÈÄï»Ò¤¬ ¡È¤³¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤À¡É ¤È¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
DONE Principle¤Ï´Ø·¸¤Î´°Î»¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢DONE Process¤Ï¤½¤³¤«¤éÂ³¤¯À¸³¶¤ÎÃµµæ¤Ç¤¹¡£¡×
---¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥á¥ë¥±¥ë¥Ð¥Ã¥Ï
¡þDONE Principle¤Î¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥·¥ç¥Êー °ìÍ÷¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://creatinglovein.business/)
ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤ÈÈ¿¶Á
2023Ç¯¡¢RELATIONS¤Ï¼Ò°÷Ê£¿ôÌ¾¤Ç¥¹¥¤¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¡¢¥½ー¥¹¸¶Íý¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥Ôー¥¿ー¡¦¥«ー¥Ë¥Ã¥¯»á¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó»á¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÌó2Ç¯´Ö¡¢¸ÜµÒ»Ù±ç¤ä³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤È±þÍÑ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦¥êー¥ÀーÁØ¸þ¤±¤ËÁ´¹ñ3¥«½ê¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù70Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Îº¬´´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¼«Ê¬¤Î¥½ー¥¹¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÆÀ¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ3²Õ½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
»²²Ã¤µ¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥½ー¥¹¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¼õ¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¤ä¼Áµ¿±þÅú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥½ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÂ¤¤¤¬À²¤ì¤Æ¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ°¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö·Á¼°¾å¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÉã¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥½ー¥¹¸¶Íý¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¥½ー¥¹¤Ï»ä¤Ë´°Á´¤Ë¤Ï¾µ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤ä¤â¤ä¤ÎÍýÍ³¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¡¢¤Þ¤º¤Ï¥½ー¥¹¸¶Íý¤òÉã¤È»ä¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë¤·¤ÆÁÈ¿¥¤òÆ±¤¸¥ì¥ó¥º¤Ç¸«Î©¤Æ¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤Ï¤«¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤¦¤·¤¿µ¤¤Å¤¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤ä»ö¶È¤ÎÊý¸þÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¼¨º¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://note.relations.net/n/n8e1f387f69b5)
¤Ê¤¼RELATIONS¤¬¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«
RELATIONS¤Ï¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿ÎÏ·Ð±Ä¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÁÈ¿¥¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ËÁÏÂ¤Åª¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¾ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤¯±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¼«¤é¤Î¾×Æ°¤Ë½¾¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¶Á¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¥ì¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- º¬¸»¤ÎÃµµæ¡§¼«Ê¬¤äÁÈ¿¥¤ÎÆ°¤¤Î¸»¡Ê¥½ー¥¹¡Ë¤ä¥ëー¥Ä¤Ë¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë
- ÁÇÄ¾¤Ê´Ø·¸¡§ËÜ²»¤ä°ãÏÂ´¶¤â´Þ¤á¡¢´Ø·¸À¤Ë³«¤Â³¤±¤ë
- ¼«Î§¤È¶¦ÁÏ¡§¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤³¤Î¤¦¤Á¡Öº¬¸»¤ÎÃµµæ¡×¤Ï¡¢À¸Ì¿ÎÏ·Ð±Ä¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ä¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¾ðÇ®¤ä¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î¾×Æ°¤¬¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤¦½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÆ°¤¤òÀ¸¤à¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²¤½£¤ÇÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ç¤¹¡£
¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÁÈ¿¥¤Î¡ÖÆ°¤¤Îµ¯ÅÀ¡á¥½ー¥¹¡×¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤Î¸»¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹¼ÂÁ©ÃÎ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÉ¹»³¤Î²¼¡ÊÉ½ÌÌ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²ÝÂê¤ä´Ø·¸À¡Ë¡×¤ä¡ÖÅÚ¾í¡Ê¾ðÇ®¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬ÉÕ¤¯´ðÈ×¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤²òÁüÅÙ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î·Ð±Ä¤Ï¡¢¹½Â¤¤ä»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¾ðÇ®¤Î¸»¤ä¾ì¤Î°Õ»Ö¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥¹¸¶Íý¤Ï¡¢¤½¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÁØ¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥êー¥Àー¤¬ËÜÍè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢RELATIONS¤Ï¥½ー¥¹¸¶Íý¤òÀ¸Ì¿ÎÏ·Ð±Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤«¤é¼ã¼ê¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁÈ¿¥¤ä¿Í¤ÎÊÑ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎDONE Principle½¤Î»¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤âRELATIONS¤Ï¥½ー¥¹¸¶Íý¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀß¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
- ·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¸þ¤±¤ÎÂÐÏÃ·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
- ¼Ò³°¤Î¼«Î§·¿¡¦¿Ê²½·¿ÁÈ¿¥¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
- ¥½ー¥¹¸¶Íý¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÁÈ¿¥¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ²ÈÂ²·Ð±Ä¤ä¶¦Æ±ÁÏ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸ÀºÆ¹½ÃÛ»Ù±ç¡¡¤Ê¤É
¡ÖÃ¯¤¬¤½¤ÎÆ°¤¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¤È¤¤ËÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£RELATIONS¤Ï¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤ÎÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤È¤È¤â¤ËÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
RELATIONS¸ø¼°Peatix(https://relations-inc.peatix.com/)
RELATIONS¸ø¼°note(https://note.relations.net/)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§RELATIONS³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®ÆóÃúÌÜ12ÈÖ11¹æ BizflexÉÍ¾¾Ä®£¹³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Ã«ÀîÇî¾Ï
ÀßÎ©¡§2009Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÁÈ¿¥³èÀ²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://relations.net