Sansan¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü
Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSansan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢20～50Âå¤Î²ñ¼Ò°÷980Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤¬Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤â1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ16.6%¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ÎÁý³Û¤Ë¤è¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ê¤É¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤«¤é¡ËÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
¡¦Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ16.6%¾å¾º
¡¦Êª²Á¹âÆ¤ò´¶¤¸¤ë·ÐÈñ¤Ï¡Ö½ÉÇñÈñ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯52.0%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸òÄÌÈñ¡×¤¬48.3%¡¢¡Ö²ñ¿©Èñ¡×¤¬39.3%
¡¦Î©¤ÆÂØ¤¨¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
¡¦4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤«¤é¡ËÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú
¡¦°ìÊý¡¢Ä¾¶á1Ç¯¤Ç·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¡¦µ¬Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿´ë¶È¤Ï2³äÌ¤Ëþ
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊª²Á¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤êÀ¸³èÈñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥È¤ä½ÐÄ¥Àè¤Î½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤Ï¡¢ºòº£¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×Áý²Ã¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¼Ò°÷¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤ÎÊÑ²½¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¶âÁ¬Åª¡¦¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤Î·ë²Ì
¡¦Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤Ï1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ16.6%¾å¾º
²ñ¼Ò°÷980Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤¬¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙÁý¸º¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È41.0%¤¬²óÅú¤·¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï56.2%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¤ï¤º¤«2.8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¶â³Û¤ÎÁý¸º³ä¹ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÌó16.6%¤ÎÁý²Ã¤È¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Êª²Á¹âÆ¤ò´¶¤¸¤ë·ÐÈñ¤Ï¡Ö½ÉÇñÈñ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯52.0%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸òÄÌÈñ¡×¤¬48.3%¡¢¡Ö²ñ¿©Èñ¡×¤¬39.3%
Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤ÇÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤¬¡¢1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿402Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÇÆÃ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë·ÐÈñ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½ÉÇñÈñ¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯52.0%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸òÄÌÈñ¡×¤¬48.3%¡¢¡Ö²ñ¿©Èñ¡×¤¬39.3%¤È¤Î²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÔÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬1Ëü±ß¤Ç¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿À½Â¤¶È¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬Ä«¿©¹þ¤ß¤Ç1Ëü±ß¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿±¿Í¢¡¦ÊªÎ®¶È¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤ÇµþÅÔ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µþÅÔ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍ½»»¤Î´Ø·¸¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡Ê20Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬µó¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÇØ·Ê¤ËÅÔ»ÔÉô¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ÉÇñÈñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10±ß¤«¤é20±ß¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê50Âå½÷À¡¿²½³Ø¡¦°åÌô¶È¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÄä¤á¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤¬300±ß¤«¤é600±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿©ÉÊ¡¦¾®Çä¡¦°û¿©¡Ë¡×¤Ê¤É¸¶Ìý²Á³Ê¤äÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌÈñ¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊª²Á¹â¤ò´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¸òÉÕ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿À½Â¤¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¡ÊÆ±¶â³Û¤Ë¤ª¤±¤ë¡ËÃó¼ÖÎÁ¶â¤Î¾å¸Â»þ´Ö¤¬6»þ´Ö¤«¤é2»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿²½³Ø¡¦°åÌô¶È¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸Ë¼¶ñ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê50Âå½÷À¡¿¿©ÉÊ¡¦¾®Çä¡¦°û¿©¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤òµó¤²¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Î©¤ÆÂØ¤¨¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú
Î©¤ÆÂØ¤¨¶â³Û¤ÎÁý²Ã¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢53.5%¤¬¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»Ù½Ð¤ò°ì»þÅª¤ËÍÞ¤¨¤¿¡×¤¬44.2%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö»ÙÊ§Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸½¶â¤ä¸ýºÂ»Ä¹â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¤¬30.2%¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¸ÂÅÙ³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤¿¡×¤¬27.4%¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ê¶âÁ¬ÉéÃ´¤¬²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¡Ê²ñ¼Ò¤«¤é¡ËÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú
Î©¤ÆÂØ¤¨¤ÎÉéÃ´Áý²Ã¤ËÂÐ¤·¡¢¿´Íý¾õ¶·¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢40.5%¤¬¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ì»þÅª¤ÊÉéÃ´³Û¤ÎÁý²Ã¤Ç¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬52.8%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÖÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬52.1%¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤¬33.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤é¤µ¤äÉÔ°Â´¶¡¢½¢¶È°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï73.6%¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢ÀøºßÅª¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä¾¶á1Ç¯¤Ç·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¡¦µ¬Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿´ë¶È¤Ï2³äÌ¤Ëþ
Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë²ñ¼Ò¤Ç½¾¶È°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤äµ¬Äê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬Ìó14.8%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÏÌó85.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤ÎµÞ·ã¤ÊÊª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ç¤ÏÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Sansan³ô¼°²ñ¼Ò Bill One»ö¶ÈÉô ¥Áー¥Õ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ãー ÂëÓÜ À®¼÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î1Ç¯¤Ç·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤ÏÊ¿¶ÑÌó16.6%¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¾å¤Ç¤âÊª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬°ì»þÅª¤Ê¶â³ÛÉéÃ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ê¤É¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢4³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤È¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÄã¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¡ÖÎ©ÂØ·ÐÈñ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Bill One¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷Á´°÷¤ËË¡¿Í¥«ー¥É¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂØ·ÐÈñ¤ò¤Ê¤¯¤¹»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬»öÁ°¤Ë·ÐÈñ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§²ñ¼Ò°÷980Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü～2025Ç¯8·î5Æü
Ä´ºº´ë²è¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò
Êä¡¡¡¡Â¡§ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈæÎ¨¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¤·¤â¹ç·×¤·¤¿¿ô»ú¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖBill One¡¢¡Ö»öÁ°¿½ÀÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡×¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÈ¯É½¡Ë
https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0825_02.html
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¢£Î©ÂØ·ÐÈñ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢·î¼¡·è»»¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖBill One·ÐÈñ¡×
Bill One·ÐÈñ¤Ï¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¡ÖÎ©ÂØÊ§¤¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·ÐÈñÀº»»¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·ÐÈñÀº»»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½èÍý¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤È¥«ー¥ÉÌÀºÙ¤ÎÆÍ¹ç¤ä¾ÚØáÄó½Ð¤ÎÆÄÂ¥¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÈñÀº»»¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÍý²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
https://bill-one.com/exp/
¢£Sansan³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶ÈDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖSansan¡×¤äÌ¾»É¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¡¢·ÐÍýDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¡¢AI·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖContract One¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î11Æü
URL¡§https://jp.corp-sansan.com/
½êºßÃÏ¡§¢©150-6228 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ 28F
»ñËÜ¶â¡§72²¯3É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
Sansan¡¡https://jp.sansan.com/
Eight¡¡https://8card.net/
Bill One¡¡https://bill-one.com/
Contract One¡¡https://contract-one.com/