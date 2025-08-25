Bill One¡¢¡Ö»öÁ°¿½ÀÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£·ÐÈñ¤Î»öÁ°¿½ÀÁ¤òBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¤Ë¼«Æ°Ï¢·È
Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSansan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One·ÐÈñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Bill One¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö»öÁ°¿½ÀÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò9·î¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ï¡¢ÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´½¾¶È°÷¤¬Ë¡¿Í¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Bill One¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤¬°ÂÁ´¤ËË¡¿Í¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬Bill One¾å¤Ç»öÁ°¤Ë·ÐÈñ¿½ÀÁ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë¡¢¡ÖBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¡×¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¤ä¾å¸Â³Û¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¥«ー¥É¤òÀßÄê¤¹¤ë¹©¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»öÁ°¿½ÀÁÆâÍÆ¤ò¥«ー¥ÉÀßÄê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃµö¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡ÇØ·Ê
ºòº£¡¢Êª²Á¹âÆ¤ÇÀ¸³èÈñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÉéÃ´¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤¬Ä¾¶á1¥«·î¤Ë·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿ÊªÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¶â³Û¤â1Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ16.6%¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ê¤É¡Öº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐÈñ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨¤òº¬ËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎË¡¿Í¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤»äÅªÍøÍÑ¤äÊ¶¼º¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥ÉËç¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÍøÍÑÀßÄê¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ÈË¡¿Í¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Î25%¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¸½¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bill One¤Ï¡¢´ë¶È¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËË¡¿Í¥«ー¥É³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµ¡Ç½¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ¡Ç½³µÍ×
ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬Bill One¾å¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë·ÐÈñ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¶â³Û¤ä´ü´Ö¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤µ¤ì¤¿¾µÇ§¼Ô¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿½ÀÁÆâÍÆ¤¬Bill One¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¥«ー¥É¡ÖBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¡×¤Ë¼«Æ°¤ÇÏ¢·È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Ï¿½ÀÁºÑ¤ß¤Î¶â³Û¤È´ü´Ö¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Î¤ßBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤»äÅªÍøÍÑ¤ä¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¥«ー¥É¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤¬¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â³Û¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»öÁ°¿½ÀÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
Bill One¤Ç¤Ï¡¢Bill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÈñ¤Î·èºÑ¾ðÊó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¼«Æ°¤ÇÏ¢·È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·èºÑ¾ðÊó¤ÈÎÎ¼ý½ñ¤Î¾È¹ç¤â¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÈñÀº»»¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Bill One¤Ç¤Î»öÁ°¿½ÀÁ¤À¤±¤Ç·ÐÈñÀº»»¤¬´°Î»¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æµ¡Ç½³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¥«ー¥É»ÈÍÑ¸å¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¡ÖÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤·ÐÈñÀº»»¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨ÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÈ¯É½¡Ë
https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0825_01.html
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¢£Î©ÂØ·ÐÈñ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢·î¼¡·è»»¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡ÖBill One·ÐÈñ¡×
Bill One·ÐÈñ¤Ï¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¡ÖÎ©ÂØÊ§¤¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·ÐÈñÀº»»¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·ÐÈñÀº»»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½èÍý¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤È¥«ー¥ÉÌÀºÙ¤ÎÆÍ¹ç¤ä¾ÚØáÄó½Ð¤ÎÆÄÂ¥¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëBill One¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«ー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÈñÀº»»¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÍý²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
https://bill-one.com/exp/
¢£Sansan³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢±Ä¶ÈDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖSansan¡×¤äÌ¾»É¥¢¥×¥ê¡ÖEight¡×¡¢·ÐÍýDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¡¢AI·ÀÌó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖContract One¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î11Æü
URL¡§https://jp.corp-sansan.com/
½êºßÃÏ¡§¢©150-6228 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ 28F
»ñËÜ¶â¡§72²¯3É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
Sansan¡¡https://jp.sansan.com/
Eight¡¡https://8card.net/
Bill One¡¡https://bill-one.com/
Contract One¡¡https://contract-one.com/