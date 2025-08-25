Á´¹ñ¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤é300¿Í½¸·ë¡¢¿ÀÆàÀî¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦¿ÀÆàÀî¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§KNBC¡¢µÈ¸¶Ä¾¼ù²ñÄ¹¡á³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤Ï9·î8Æü17»þ¤«¤é¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-7¡Ë¤Ç9·îÄêÎã²ñ¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×¥¨¥Ô¥½ー¥É1～2030Ç¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î¶¦ÁÏ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄêÎã²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯10·î26Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡ÖJNB ¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à in ¿ÀÆàÀî¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤«¤é300¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2Éô¹½À®¡£Âè1Éô¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¤Î¸¶°ì¾¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡Ö¾µ·Ñ¤«¤éÊÑ³×¤Ø¡£Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¡Èº£¡É¤òÁÏ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¤äÆÊÌÚ¡¢ºë¶Ì¤Î¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¤Î²ñÄ¹¤¬»²²Ã¤·¤¿Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö´ØÅìLINKS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¡2030Ç¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î¶¦ÁÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÐÃÌ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÂçº©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã´ë¶È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJNB ¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à in ¿ÀÆàÀî¡×
ÌîÅÄËüµ¯»Ò¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡ÊKNBCÉû²ñÄ¹¡¢Human Delight³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Á°²ó¡¢¿ÀÆàÀî¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ³«ºÅ¤·¤¿2021Ç¯12·î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Á°²ó³«ºÅ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»þÂå¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÍå¿ËÈ×¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～³«ºÅ³µÍ×～
9·îÄêÎã²ñ¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×¥¨¥Ô¥½ー¥É1¡¡～2030Ç¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î¶¦ÁÏ～¡×
¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯9·î8Æü(·î)17:00～19:20¡ÊÂçº©¿Æ²ñ¤Ï21¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û²£ÉÍ¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ B2F¥Üー¥ë¥ëー¥à¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-3-7
https://ybht.co.jp/access/
¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
¢¦Âè1Éô¡¡¹Ö±é²ñ¡¡17:00～18:00¡Ê16»þ30Ê¬¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢¦Âè2Éô¡¡´ØÅìLINKS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ 18:10～19:20
¢¦Âçº©¿Æ²ñ¡¡19:20～21:00
¢¦»²²ÃÈñ¡¡10,000±ß¡Ê1¡¢2Éô¹Ö±é²ñ¤ÏÌµÎÁ¡Ë
¢¨Èó²ñ°÷¤Ç¤â²¼µ¡Ö¤ª»î¤·»²²Ã¡×¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡¢»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
URL¡¡ https://x.gd/ES2zE
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦¿ÀÆàÀî¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¤È¤Ï¡Ä
¿ÀÆàÀî¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡ÊKanagawa New Business Conference¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¤â¡ÖKNBC¡×¤Ç³§ÍÍ¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï°Ñ°÷²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¯¶È²È¤Î»Ù±ç¡×¡¢¡Ö²ñ°÷Áê¸ß¤Î·¼È¯¡¢Ï¢·È¡×¤ä¡Ö²ñ°÷´ë¶È¤Î·Ð±Ä¶¯²½¤òÂ¥¿Ê¡×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÀÆàÀî·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤È·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£