NUKEM¡¢´Ú¹ñ¡ÖNuclear Decommissioning Business Forum 2025¡×¤ËÅÐÃÅ -²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëÇÑ»ßÁ¼ÃÖµ»½Ñ¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥í¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§ß¯Ãé¿®¡¢°Ê²¼Muroosystems¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë NUKEM Technologies Engineering Services GmbH¡ÊËÜ¼Ò¡§¥É¥¤¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢ÂåÉ½¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¶¥¤¥Ý¥ë¥È¡¢°Ê²¼NUKEM¡Ë¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ï¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤2025Ç¯8·î19Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡ÖNuclear Decommissioning Business Forum 2025¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶»ÒÏ§Åù¤Î²òÂÎ»öÎã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Nuclear Decommissioning Business Forum 2025 Æü»þ¡§2025Ç¯8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～17:30 ²ñ¾ì¡§Lahan Select Gyeongju¡Ê´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¡Ë ¼çºÅ¡§»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¡¦´Ú¹ñ¿åÎÏ¸¶»ÒÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
NUKEM¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤ÈÅÐÃÅ¼Ô
NUKEM¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥êー¥²¥ë»á¡ÊDeputy Director of Engineering and Head of Project Engineering¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æ±»á¤Ï¡ÖNUKEM experience in Decommissioning of RPV (BWR) Fleet¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢BWR·¿¸¶»ÒÏ§¤Î¸¶»ÒÏ§°µÎÏÍÆ´ï¡ÊRPV¡ËÇÑ»ßÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÇÑ»ßÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î¹×¸¥
NUKEM¤Ï65Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤ÎÇÑ»ßÁ¼ÃÖ¤äÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª´ÉÍý¡¢¹â²¹¥¬¥¹Ï§ÍÑÇ³ÎÁÀ½Â¤µ»½Ñ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Í³²ÇÑ´þÊª½èÍý´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î»º¶È³¦¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç°ÂÁ´¤Ê¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NUKEM¤Ï¡¢65Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Êü¼ÍÀÇÑ´þÊª¡¦»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ´ÉÍý¡¢¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤Î²òÂÎ¡¦ÇÑ»ßÁ¼ÃÖ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇÀèÃ¼¡¢µÚ¤Ó¹âÉÊ¼Á¤Êµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÇÑ´þÊª´ÉÍý¤È»ÜÀß²òÂÎ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥í¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤Î°ÂÁ´¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Zeche Gustav 6, 63791 Karlstein am Main, Germany
¡¦ ÂåÉ½¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¶¥¤¥Ý¥ë¥È
¡¦ ÀßÎ©¡§1960Ç¯
¡¦ URL¡§https://www.nukemtechnologies.de/
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Êü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤È»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¤Î´ÉÍý¡¢¸¶»ÒÎÏ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥í¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥í¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎIT´ë¶È¤Ç¡¢Ê¬»¶·¿·×»»ÎÏ¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÅÅÎÏ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢´Ä¶µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NUKEM Technologies Engineering Services GmbH¤Î100¡ó¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏµ»½Ñ¤ÈIT¤ÎÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®4-15-1 ¥¿¥«¥³ー¥Ó¥ë4³¬
¡¦ ÂåÉ½¡§ß¯¡¡Ãé¿®
¡¦ ÀßÎ©¡§2006Ç¯
¡¦ URL¡§ https://group.muroosystems.com/
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
NUKEM Technologies Engineering Services GmbH
¥¤¥ô¥©¥ó¥Ì¡¦¥¢¥á¥ó¥É¡ÊYvonne Amend¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§yvonne.amend@nukemtechnologies.de
³ô¼°²ñ¼Ò¥à¥í¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¼ÒÄ¹¼¼ ¹ÊóÃ´Åö
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§hp-info@muroosystems.com