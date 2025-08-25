¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç¤Ø
¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á ¿Í¤Î¤¿¤á ¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç³èÆ°¤ò¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â2025Ç¯6·î¤Ë¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»õ²Ê¡¦°å²Ê¤¬Ï¢·È¤·¤¿¡¢»õ²ÊÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é°åÎÅ¤ÎÀìÌç²È¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢»õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÃÎ¤ê¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Ê¾Ð´é¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ù±ç³èÆ°¤ò·×²è¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»õ²Ê°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤¦¤Î¤¹¶¦À¸ÉÂ±¡¤ä¥á¥¤¥í¥¤¥ä¥ë»õ²Ê°å±¡¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¡£ÉáÃÊ¤Î¿ÇÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê¤Ë°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×½£¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¾®Ãæ³Ø¹»¡ÊÌó100Ì¾¡Ë¡¢¥¯¥ô¥£¥¢¥óÃæ³Ø¹»¡ÊÌó300Ì¾¡Ë¡¢¶¦À¸¤Î²È¡ÊÌó10Ì¾¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢ÁíÀªÌó400Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ°åÎÅÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿¡Ö¾Ð´é¤Î½èÊýäµ¡×¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©
🦷Ì¤Íè¤ò°é¤à»õ¤Î¥±¥¢
»õ²Ê°å»Õ¥Áー¥à¤¬Ìó400Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»õ¤òÃúÇ«¤Ë¸¡¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãî»õ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó60Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
🪥¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¡×¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»õËá¤»ØÆ³
»õ¥Ö¥é¥·¤È»õËá¤Ê´¤òÌó400¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª»æ¼Çµï¤ä¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯»õËá¤¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ»õ¥Ö¥é¥·¤ò»ý¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢»õËá¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
👂¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ª¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
Ìó400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ª¤Î¸¡¿Ç¤â¼Â»Ü¡£¼ª¹¤¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬²¿¿Í¤«¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ª¤Î¤ªÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
💪¸µµ¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂÎ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
Ìó400Ì¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥íー¥à¡Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¡Ë¤Î´ÊÃ±¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ±Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
(¥Ïー¥È)️¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤È´ò¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È
°åÎÅ¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ä»õËá¤Ê´¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î´óÉÕ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãî»õ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¼ª¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â»õËá¤¤Î½¬´·¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡¢°å±¡¤ËÍè¤é¤ì¤ë´µ¼ÔÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢»õ²Ê°å±¡¤Î¿·¤·¤¤ºß¤êÊý¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤¬¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³¤³°°åÎÅ»Ù±ç¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÅö±¡¤ØÆþ¿¦¤·¡¢°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¾¤Î»õ²Ê¡¦°å²Ê¤ÎÊý¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢»õ²Ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾～
- ¸½ÃÏ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ»õ²Ê¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»õ²Ê°å»Õ¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»õËá¤¤ò½¬´·¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»æ¼Çµï¤ä¼Â±é¤Ç¤Î»ØÆ³¤òÂ³¤±¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤È¤â¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ªÉ¡²ÊÎÎ°è¤ä±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢°å²Ê¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç·×²è¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á ¿Í¤Î¤¿¤á ¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È¾Ð´é¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Ç¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á ¿Í¤Î¤¿¤á ¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþÅÔ¤Èºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë»õ²Ê°å±¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢½é¤Î´ØÀ¾³«±¡¤È¤Ê¤ëµþÅÔÍìÀ¾±¡¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â³«±¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÎÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±è³×¡Û
2010Ç¯¡¡À¾Åìµþ±¡³«±¡
¡¡¡¡¡¡¡¡NPO¶¦À¸¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø»²²è
2011Ç¯¡¡¤¢¤ä¤»±¡³«±¡
2013Ç¯¡¡¹ãÁã±¡³«±¡
2016Ç¯¡¡¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±»õ²Ê°åµ¡Ç½¶¯²½·¿»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡×Ç§Äê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸½ºß¤Ï¡Ö¸ý¹Ð´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¡Ê¸ý´É¶¯¡Ë¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹
2017Ç¯¡¡Àî±Û±¡³«±¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉô»õ²Ê¸ý¹Ð³°²Ê¤È¤ÎÏ¢·È³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢±¡³«±¡¡Ê¥¢¥ó¥³ー¥ë¶¦À¸ÉÂ±¡Æâ¡Ë
2018Ç¯¡¡À¾¿·½É±¡³«±¡
2022Ç¯¡¡ÂçµÜ±¡³«±¡
2023Ç¯¡¡Àî±Û±¡°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
2024Ç¯¡¡µþÅÔÍìÀ¾±¡³«±¡
2025Ç¯¡¡ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî±¡¡¡³«¶ÈÍ½Äê
¢£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°
¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝ¹×¸¥¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ËèÇ¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î°åÎÅ¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ËÉë¤¡¢¿ÇÎÅ´ï¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ø¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯¤ä°åÎÅ¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¤ËÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°°åÎÅ»Ù±ç¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»õ²Ê°å±¡¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
