¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÆàÎÉ¸©½ÉÇñ»ÜÀßÎ©ÃÏÊä½õ¶â¤ÎÊç½¸³«»Ï
ÆàÎÉ¸©
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÆàÎÉ¸©½ÉÇñ»ÜÀßÎ©ÃÏÂ¥¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¡¡³µÍ×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.pref.nara.jp/59156.htm
ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿·ÃÛËô¤ÏÁý²þÃÛ¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÆàÎÉ¸©½ÉÇñ»ÜÀßÎ©ÃÏÂ¥¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸©½ÉÇñ»ÜÀßÎ©ÃÏÂ¥¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¤Î³µÍ×
Êä½õÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¡§
¸©Æâ¤ÇÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ò¿·ÀßËô¤ÏÁý²þÃÛÅù¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô
¤Ê¤ª¡¢µÒ¼¼¿ô¡¢Åê²¼»ñ»º¤Î³Û¤¬°Ê²¼¤Î(1)～(4)¤ÎÍ×·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÁíµÒ¼¼¿ô¤¬5¼¼°Ê¾å10¼¼Ì¤Ëþ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡§1²¯±ß
¡Ê2¡ËÁíµÒ¼¼¿ô¤¬10¼¼°Ê¾å20¼¼Ì¤Ëþ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡§2²¯±ß
¡Ê3¡ËÁíµÒ¼¼¿ô¤¬20¼¼°Ê¾å30¼¼Ì¤Ëþ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡§3²¯±ß
¡Ê4¡Ë¼¼¿ô¤¬30¼¼°Ê¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡§5²¯±ß
Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¡§
Åö³º½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¿·ÀßËô¤ÏÁý²þÃÛÅù¤Ë·¸¤ëÅê²¼»ñ»º¤Î¼èÆÀ¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ
Êä½õ¶â¤Î³Û¡§
Êä½õÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤Î10¡ó
Êä½õ¾å¸Â¡§
1²¯±ß
¡ÊÊ¿¶ÑµÒ¼¼ÌÌÀÑ20Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤«¤ÄµÒ¼¼100¼¼°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡§2²¯±ß¡Ë
Êç½¸´ü´Ö
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£±£¹Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¤«¤éÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÆàÎÉ¸©½ÉÇñ»ÜÀßÎ©ÃÏÂ¥¿Ê»ö¶ÈÊä½õ¶â¡¡³µÍ×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.pref.nara.jp/59156.htm