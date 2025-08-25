¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¡¢°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊCTC¡Ë¤È¶¨¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ ¸¬²ð¡¢°Ê²¼ ¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¡Ë¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µÜ Ã£»Ë¡¢°Ê²¼ CTC¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖStageCrew(TM)¡×¤ò¼«¼Ò¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖANDGATE AIOps¡×¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎAIOps¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê
¹ñÆâ¤ÎIT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³ÈÂç¡¦Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢±¿ÍÑÉôÌç¤Ï°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´Æ»ë¥Äー¥ë¤ÎÍðÎ©¤Ë¤è¤ë¡Ö¾ðÊóÊ¬ÃÇ¡×
- ¸¶°øÆÃÄê¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¹©¿ô¤ÎÁýÂç
- Â°¿Í²½¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¤Ð¤é¤Ä¤¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸·Ñ¾µ¤Îº¤Æñ¤µ
¤³¤ì¤é¤Ï´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖAIOps¡×¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡¦É¸½à²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
StageCrew(TM)¤Î¶¯¤ß¡§CTC¤¬³«È¯¤·¤¿¼¡À¤ÂåAIOps´ðÈ×
StageCrew(TM)¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤È¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ë°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- °Û¾ï¸¡ÃÎ¡¦·¹¸þÊ¬ÀÏ ¤Ë¤è¤ëÌ¤Á³ËÉ»ß¤È°ÂÄê²ÔÆ¯
- ÂÐ±þ¥Õ¥íー¤Î²Ä»ë²½¡¦É¸½à²½ ¤Ë¤è¤ëÂ°¿Í²½ÇÓ½ü
- ¥Äー¥ë·²¤Î°ì¸µ²½ ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤âÅ¸³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤È³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¤ÎÌò³ä¡§ºÆ¸½À¤¢¤ë¸½¾ìÎÏ¤Ç¼ÂÁõ
¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¹½ÃÛ¤äÅý¹ç´Æ»ë¡¢±¿ÍÑ¼«Æ°²½¤ÎÊ¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄMSP»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖQCD¤ÎÃåÃÏÎÏ¡×¤È¡ÖºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÊýË¡ÏÀ¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢CTC¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖStageCrew(TM)¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É±¿ÍÑ¼«Æ°²½¡¦´Æ»ëºÇÅ¬²½¥µー¥Ó¥¹¤ò¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£CTC¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÉÊ¼Á¤ÎAIOpsµ¡Ç½¤ò¹ñÆâ´ë¶È¤ËÄó¶¡²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢MSP¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç³Î¼Â¤ËÆ°¤¯¼ÂÁõ·¿AIOps ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡¢ÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤Ç¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤òÃ±¤Ê¤ë´ÉÍý¶ÈÌ³¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë³èÆ°¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÂ¼ ¸¬²ð¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¡ÈÃÊ¼è¤êÎÏ¡É¤È¡ÈºÆ¸½À¤¢¤ëÊýË¡ÏÀ¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Ç¤âQCD¤ò¼é¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óCTC¤µ¤ó¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±¿ÍÑÁ´ÂÎ¤òÉ¸½à²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò¼¨¤»¤ëAIOps¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶¨¶È¤Î°ÕµÁ¡§¸ÜµÒ¤È»Ô¾ì¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¸þ¤±¥á¥ê¥Ã¥È
ºÇÀèÃ¼¤ÎAIOps´ðÈ×¤È¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¤Î¸½¾ì»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¡Ö°ÂÄê²ÔÆ¯¡×¡Ö¸úÎ¨²½¡×¡ÖÉ¸½à²½¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¡£±¿ÍÑÉôÌç¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ÓÉÒÀ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¡¦¶È³¦¸þ¤±°ÕµÁ
¹ñÆâSI¡¦MSP¤ÈÂç¼êSIer¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AIOps»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤òÄó¼¨¡£¶¨¶È¤Ë¤è¤ë»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î±¿ÍÑ¹âÅÙ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥É¥²ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Å¥½¤¤¸½¾ìÂÐ±þ¤«¤é¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¼«Æ°²½¤Þ¤Ç¤òÃÊ¼è¤ëITµ»½Ñ¼Ô½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Î¸½¾ì¤ÇËá¤«¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ÇÍ¤Î·Ð¸³¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸½¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ë¡ÈºÆ¸½À¤¢¤ëÊýË¡¡É¤È¤·¤ÆÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢AWS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¤½¤·¤ÆºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡ÈÃÊ¼è¤êÎÏ¡É¤Ç¡¢Ê£»¨¤Çº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-14-4 ¶äºÂ¥¹¥¯¥¨¥¢8³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÂ¼¸¬²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê»Ù±ç¡¢AWS¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢Æ°²èºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://andgate.co.jp/