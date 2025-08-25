ÈéÉæ²ÊÈ¯ÁÛ*1¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×*2ÇÛ¹ç¡¢¡ÈÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥ÈË¢Àö´é¡ÉIshii Clinic Beauty Lab.¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¿·È¯Çä
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÈ©ÀìÌçÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀÐã¹²ñÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¡¿ ³ô¼°²ñ¼ÒÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æÀ»»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*2¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥êー¥º¡ÖIshii Clinic Beauty Lab. ¡Ê¥¤¥·¥¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥é¥Ü¡Ë¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¤«¤é¡¢Æ±È¯¹Ú±ÕÇÛ¹ç¤ÎË¢Àö´éÎÁ¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤ò2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¤Ë¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ú¼£ÎÅ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×½é¤ÎÀö´éÎÁ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤â¤ªÇº¤ß¤¬Â¿¤¤È©¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÃåÌÜ¡£¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¤Î¥Ñ¥ïー¤ÇÈ©¤ò¤ä¤ï¤é¤¯¤·¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ÈÈ©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¡¢Ä«¤Î¥¿¥¤¥Ñ¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëË¢Àö´é¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¡¢ÆÈ¼«À®Ê¬¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*2ÇÛ¹ç
Ishii Clinic Beauty Lab. ¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥Õ¥¤¥·¥¤(R)¡×¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ*2¡£À¤³¦½é*3¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÈùÀ¸Êª¶¦À¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÈ¯¹Ú±Õ¤Ï¡¢´°Á´ÌµÇÀÌô¡¦ÌµÈîÎÁ¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÈ¼«À®Ê¬¡£¹³»À²½¤äÈþÇò¡¢¥Ï¥ê¡¢Èé»éÊ¬Èç¤ÎÄ´À°¡¢¥á¥é¥Ë¥óÍÞÀ©¤Ê¤É¡¢Á´Êý°Ì¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://ishiiclinic1973.com/collections/ferment-line
POINT
3¤Ä¤ÎÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¡ü¡ØËà»¤¡¦È©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ù¤òËÉ¤°¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥Û¥¤¥Ã¥×Ë¢¤È¥Ù¥¹¥È¥Ö¥ì¥ó¥É½èÊý
¡ü·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ØÂç¿Í¤Î¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÇº¤ß¡Ù¤Ë¡¢5¼ï¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬*4ÇÛ¹ç
¡üÉÔ°ÂÄê¤Ê¡Ø¤æ¤é¤®È©¡Ù¤Î¸¶°ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢
*1 ÈéÉæ²Ê¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½èÊýÀß·×¡¡*2 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬ *3 INCIÌ¾¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¤Î¹ñºÝÌ¿Ì¾Ë¡¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Ê2022Ç¯ÅÐÏ¿¡Ë*4 ¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë/¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2£Ë/¥¨¥Ê¥ó¥Á¥¢¥¯¥í¥é¥ó¥¿¼ùÈé¥¨¥¥¹/¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹/¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¿·È¯Çä
Ishii Clinic Beauty Lab.¡¡
¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×
¡ãË¢Àö´éÎÁ¡ä
100mL
4,950±ß(ÀÇ¹þ)
´ÊÃ±¤Ê¤á¤é¤«Ë¢¤Ç¡¢ÈþÈ©¤ËÂçÅ¨¤ÊËà»¤¤ò²óÈò¡£¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÍ¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀö¤¤Î®¤¹Àö¾ôÀ®Ê¬¤È¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Àö¾ôÀ®Ê¬¤ò¥Ù¥¹¥È¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê½èÊý¡£ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÈ©¤¬ÉÒ´¶¤Ê»þ¤ä¥ìー¥¶ー¤Ê¤É¤ÎÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤¹Âç¿Í¤Î¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÇº¤ß¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ëÈ©¥±¥¢À®Ê¬*1ÇÛ¹ç¡£Ä«ÈÕ¤ÎÀö´é¤ÇÈé»é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤æ¤é¤®¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É*2¤Ê¤É¤ÎÀ°È©À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤È©¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»ÈÍÑÊýË¡¡ä
Ä«¡¦ÈÕ¡¢Å¬ÎÌ¡Ê£²～£³¥×¥Ã¥·¥å¡Ë¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼è¤ê¡¢È©¤òÄ¾ÀÜ¤³¤¹¤é¤ºË¢¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åËô¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÁ´À®Ê¬¡ä
¿å¡¢£Â£Ç¡¢¥«¥êÀÐ¥±¥óÁÇÃÏ¡¢¥³¥«¥ß¥É¥×¥í¥Ô¥ë¥Ù¥¿¥¤¥ó¡¢£Ð£Ã£Á¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó»À¥°¥ê¥»¥ì¥¹-£²£µ¡¢¡Ê¥¢¥»¥È¥Ð¥¯¥¿ー/¥¢¥¹¥Ú¥ë¥®¥ë¥¹/¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡Ë¥³¥áÈ¯¹Ú±Õ¡¢¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²£Ë¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡¢£³-£Ï-¥¨¥Á¥ë¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡¢¥¨¥Ê¥ó¥Á¥¢¥¯¥í¥é¥ó¥¿¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¥Ê¥ó¥Ð¥ó¥¯¥µ¥Õ¥¸¼ï»Ò¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥à¥é¥µ¥¥·¥¥Ö²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥ì¥¢¥Îー¥ë»À¡¢¥³¥³¥¤¥ë¥°¥ê¥·¥ó£Ë¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¸¥ªー¥ë¡¢¥¨¥Á¥É¥í¥ó»À£´£Î£á¡¢¥¦¥¤¥¥ç¥¦²Ì¼ÂÌý¡¢¥Á¥ç¥¦¥¸ÍÕÌý¡¢¥Ë¥å¥¦¥³¥¦¥¸¥åÌý¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È²Ì¼ÂÌý¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥é¥Ù¥ó¥ÀーÌý¡¢¿å»À²½£Ë¡¢¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Îー¥ë
*1 ¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë/¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2£Ë/¥¨¥Ê¥ó¥Á¥¢¥¯¥í¥é¥ó¥¿¼ùÈé¥¨¥¥¹/¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹/¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë*2 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬
3¤Ä¤ÎÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
£±.¡ØËà»¤¡¦È©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ù¤òËÉ¤°¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥Û¥¤¥Ã¥×Ë¢¤È¥Ù¥¹¥È¥Ö¥ì¥ó¥É½èÊý
Ë¢Î©¤Æ¤¤¤é¤º¤Î¥Ý¥ó¥×¼°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇË¢Î©¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊË¢¤¬½Ö»þ¤Ë¤Ç¤¡¢Ä«ÈÕ¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËËà»¤¥ì¥¹¤ÇÀö´é¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È©¤Ë¶á¤¤À®Ê¬¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¦¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤È¡¢Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤»¤ëÀÐ¤±¤ó·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤òÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹çÈæ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â´¶¤¸¤Ê¤¤È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÀö¾ôÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
£². ·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ØÂç¿Í¤Î¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÇº¤ß¡Ù¤Ë¡¢5¼ï¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬*ÇÛ¹ç
ÂÎÄ´¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Âç¿Í¤Î¥Ý¥Ä¥Ý¥ÄÇº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë5¼ï¤ÎÈ©¥±¥¢À®Ê¬*¤òÇÛ¹ç¡£Ä«ÈÕ¤ÎÀö´é¤ÇÈé»é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
£³. ÉÔ°ÂÄê¤Ê¡Ø¤æ¤é¤®È©¡Ù¤Î¸¶°ø¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢
¤æ¤é¤®¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÈ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡¦¥à¥é¥µ¥¥·¥¥Ö²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¦¥Ê¥ó¥Ð¥ó¥¯¥µ¥Õ¥¸¼ï»Ò¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£(¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)
»ç³°Àþ¤äÂçµ¤±øÀ÷¤Ê¤É¤Î³°Åª»É·ã¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÆâÌÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤êÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÈ©´Ä¶¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¤·¡¢Éé¤±¤Ê¤¤È©¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
* ¥¤¥Î¥·¥Èー¥ë/¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2£Ë/¥¨¥Ê¥ó¥Á¥¢¥¯¥í¥é¥ó¥¿¼ùÈé¥¨¥¥¹/¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹/¥¢¥ë¥Ë¥«²Ö¥¨¥¥¹¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡Ë
ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ º£Ìî¤ß¤É¤ê±¡Ä¹¤¬²òÀâ
Àö´é¤ÎÂçÀÚ¤µ
°å³ØÇî»Î / ÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å / ÈéÉæ¼ðáç³°²Ê»ØÆ³ÀìÌç°å
Àö´é¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
Àö´é¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤äÈé»é¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë·Ï¤Î¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢È©¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥ª¥¤¥ë¤âÀö´é¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«Àö´é¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇOK¡©Àµ¤·¤¤Àö´éÊýË¡¤È¤Ï
È©¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä«¤âÀö´éÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÀö´é¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë½Ð¤¿´À¤äÈé»é¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ìë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÅÉÉÛ¤·¤¿ÌýÊ¬¤¬»À²½¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ©¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ë¥¥Ó¤ä²½¾ÑÊø¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Ï´¥ÁçÈ©¤À¤È»×¤¤¡¢ÌýÊ¬¤ÎÂ¿¤¤²½¾ÑÉÊ¤ò¹¥¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ä«¤ÏÀö´éÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌýÊ¬²áÂ¿¤Î¤¿¤áÈé»é¤«¤Ö¤ì¤ÇÀÖ¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀö´éÎÁ¤Ç´é¤òÀö¤¤¡¢È©¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤¬¤Ò¤É¤¤Êý¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Î¤ß¤Ç¤ÎÀö´é¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ÏT¥¾ー¥ó¤À¤±¤Ç¤âÀö´éÎÁ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àö´é¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¹¤¹¤°ºÝ¤Î¿å²¹¤Ï¡¢¿ÍÈ©¤è¤ê¤Ì¤ë¤á¤¬È©¤ØÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ºÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¹¤®¤ë¿å¤Ï±ø¤ìÍî¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤¹¤¤¤À¸å¡¢»Å¾å¤²¤È¤·¤ÆÎä¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿å°µ¤¬¶¯¤¤¥·¥ã¥ïー¤òÄ¾ÀÜÈ©¤ËÅö¤Æ¤ÆÀö¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ÎÈÃ¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä«ÈÕ¤ÎÀö´é¤Ç¡¢È©¤ò¤¤Á¤ó¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÈþÈ©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚAbout Dr. Ishii¡Û
1973Ç¯¡¢Åìµþ¡¦ÀÄ»³°ìÃúÌÜ¤ËÆüËÜ½é¤ÎÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡ÖÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë
¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò³«Àß¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¡¢
¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤´´õË¾¤ËÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ©¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¡É»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÀ¾´Û3³¬¡¡03-3408-4224
¿ÇÎÅ»þ´Ö¡§¡Î·î¡¦²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡Ï 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:30¡¡¡ÎÅÚÍË¡Ï 10:00 - 12:00 / 14:30 - 16:30¡¡µÙ¿ÇÆü¡§ÆüÍË¡¦¿åÍË¡¦½Ëº×Æü
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ÀÄ»³¥µ¥í¥ó
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÀ¾´Û3³¬¡¡03-3401-2700
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00 - 18:00¡¡ÄêµÙÆü ¡§ÆüÍË¡¦¿åÍË¡¦½Ëº×Æü
- ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê ¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ·§ËÜ¥µ¥í¥ó
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®3-26 Casa de Piano 305¹æ¼¼¡¡096-322-6222
±Ä¶È»þ´Ö ¡§10:00 - 18:00¡¡ÄêµÙÆü ¡§²ÐÍË¡¦½Ëº×Æü
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×HP
https://www.dr-ishii.com/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈInstagram
¥É¥¯¥¿ー¥¤¥·¥¤¥°¥ëー¥×¡Ú¸ø¼°¡Û¡¡dr.ishii_group
https://www.instagram.com/dr.ishii_group/(https://www.instagram.com/dr.ishii_group/)
ÀÐ°æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÈþÍÆ¸¦µæ½ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://ishiiclinic1973.com/