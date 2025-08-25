(³ô)¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°(³ô)¤¬Äó¶¡¤¹¤ëJapanEQ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤òÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶ÌÌÚ Í³¹À¡¢°Ê¹ß¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÍè ¾¡Àµ¡¢°Ê¹ß¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢EQ¡ÊEmotional Intelligence¡Ë¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¢2025Ç¯8·î¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡JapanEQ¤È¤Ï
EQ¡ÊEmotional Intelligence¡Ë¤È¤Ï¡¢¿´¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤òÄ´À°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¶¯¤¤Áê´Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EQ¤Ï¡¢¸åÅ·Åª¤Ë°éÀ®¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¹â¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Ìó30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢EQ¤È¶ÈÀÓ¤È¤Î´Ø·¸¡¢EQ¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£EQ¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡ÖJapanEQ¡×¤Ï2016Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÃæ¿´¤ËÎß·×50Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JapanEQ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥° ¥¤¥áー¥¸¡Ê±¦¤¬À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¡Ë
¢¡JapanEQ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ¸À®AI¡¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÀ¼ÒÇ§Äê¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¡ÖJapanEQ¥³ー¥Á¡×¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È·Ð¸³Â§¤«¤é¡¢Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òºîÀ®¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°¤¬Í¤¹¤ëÊ¬ÀÏÃÎ¼±¤ä¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¼êË¡¤ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¾å¤ËÃßÀÑ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿RAG¡ÊRetrieval Augmented Generation¡§¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸À®AI¤¬JapanEQ¥³ー¥Á¤ÈÆ±Åù¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¤ò¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£AI¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤´¤È¤ËÌó10¥Úー¥¸¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢JapanEQ¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ë¤Ï£±Èï¸³¼Ô¤´¤È¤Ë20～30Ê¬ÄøÅÙ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï5Ê¬¤ÇºîÀ®¤¬½ªÎ»¤·¡¢Èï¸³¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò¡Ö¤Ä¤«¤¨¤ë²½¡×
¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢²èÁü²òÀÏ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿»º¶ÈÍÑAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö¤ß¤¨¤ë²½¡×¡Ö¤ï¤«¤ë²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¡Ö¤Ä¤«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¥Ëー¥º¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Í×ÌóÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁüAI¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Çー¥¿¤ò¡Ö¤Ä¤«¤¨¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢µ»½Ñ¤Î¸¦ïÓ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥éー¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖEQÍýÏÀ¡×¤ò´ë¶È¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢1996Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè1000¼Ò50ËüÌ¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëÈ¼Áö·¿¤Î¿Íºà¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.japan-learning.co.jp
¡þ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥³¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2007Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢²èÁüAIµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÆÃ²½¤·Á¯ÌÀ²½¤ä·ÚÎÌ²½¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¡ÊÅ´Æ»Åù¡Ë¡¢FA¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¡¦Ê¬Ìî¤ÇÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£CVPR*1¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯µÚ¤Ó2022Ç¯¤ÎAI¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÉôÌçÍ¥¾¡¡¢NIST*2¤¬¼Â»Ü¤·¤¿´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â2022Ç¯¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¤ÇÀ¤³¦9°Ì¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÃæ1°Ì¡¢¤½¤ÎÂ¾ÏÀÊ¸¥µ¥¤¥È¤ÇReIDµ»½Ñ*3¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯HI¡Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¡Ëµ»½Ñ¤ª¤è¤ÓSI¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡Ëµ»½Ñ¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDKK¡Ë¥°¥ëー¥×¡£
https://www.cybercore.co.jp/jp/
*1 ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
*2 ÊÆ¹ñ¹ñÎ©É¸½àµ»½Ñ¸¦µæ½ê
*3 ºÆÇ§¼±¡ÊRe Identification¡Ëµ»½Ñ¡£°Û¤Ê¤ë¥«¥á¥é¤ä¡¢°ìÅÙ²è³Ñ¤«¤é¾Ã¼º¤·¤¿Æ±°ì¤ÎÊªÂÎ¤ä¿ÍÊª¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ»½Ñ