³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡¡»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºä°æ Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ÈÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê²¼µ¤ÎÄÌ¤êËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë°¦¤ò¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¥¢¥¤¤ò¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼´¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ÈÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºåµÞ¡ÖÂçºåÇßÅÄ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬¡¢ºå¿À¡ÖÂçºåÇßÅÄ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÇßÅÄ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ¡ÖÀ¾ÇßÅÄ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃ«Ä®Àþ¡ÖÅìÇßÅÄ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬¡¢JR¡ÖÂçºå¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡¢JR¡ÖËÌ¿·ÃÏ¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ4Ê¬
¢£¿·ËÜ¼Ò³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/72784/table/63_1_76b77b0dd516e6c3614f840f77435a64.jpg?v=202508260125 ]
¢£ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢Á°´ü¡Ê2024Ç¯7·î～2025Ç¯6·î´ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°úÅÏÅï¿ô5,549Åï¡¢·ÀÌóÅï¿ô8,581Åï¡¢µòÅÀ¿ô289¥ö½ê¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·øÄ´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¤ª¼è°úÀè¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê±ß³ê¤ÇÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´ºØ¶¶¤È¿À¸Í¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò°ìµòÅÀ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ÈÁÈ¿¥Ï¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£´ü¡Ê2025Ç¯7·î～2026Ç¯6·î´ü¡Ë¤Ï¡¢°úÅÏÅï¿ô8,000Åï¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¹©Ì³Å¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ
ÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¥º¡¦¥µ¥¦¥¹15³¬
HP¡§https://www.ai-koumuten.co.jp/
¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢2011Ç¯1·î¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤ËÂè°ì¹æ¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢46ÅÔÆ»ÉÜ¸©296¥ö½ê¤Ë½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¿¥¸¥ª´Þ¤à¡Ë¤ò³ÈÂç¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ä¤Ù3.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤òËÂ¤°¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë³«Àß¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥Ñー¥¯¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¡¢
ÁÏ¶È16Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁ´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë±Ä¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°´ü¤Ï8,500Åï¤òÄ¶¤¨¤ë¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÃå¹©¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÁ´¹ñ6°Ì¡Ê2024Ç¯8·î½»Âð»º¶È¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÂ³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½»¤à¤Ê¤é¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤´Äó°Æ¤·¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤¬3.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢³§ÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë
¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£