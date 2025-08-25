¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAXIS Insights¡×¤Ç¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¨¡ ¥×¥í¤Î»Å»ö½Ñ¨¡¡×¤ò³«»Ï
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¿Í¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§°ËÆ£ Ê¸Î´¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAXIS Insights¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¨¡ ¥×¥í¤Î»Å»ö½Ñ¨¡¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ë±é½Ð²È ¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á»á¤ÈÇÐÍ¥ ÂçÁÒ ¹§Æó»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¹Í¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»ö¡§¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á»á¡ßÂçÁÒ¹§Æó»á¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¡É
¢£¥±¥é¥êー¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1963Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥¦¥§¥¤¥ô¥Ð¥ó¥É¡ÖÍÄºÅ·¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢1986Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é±é·à³èÆ°¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·àÃÄ¡Ö·ò¹¯¡×¤ò·Ð¤Æ1993Ç¯¤Ë·àÃÄ¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó100¡î¡×¤ò·ëÀ®¡£°Ê¹ß¤Û¤ÜÁ´¸ø±é¤Îºî¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÖKERA¡¦MAP¡×¡¢¡Ö¥±¥à¥ê¸¦µæ¼¼¡×¡Ê½ïÀî¤¿¤Þ¤»á¤È¶¦Æ±¼çºË¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê±é·à´ë²è¤ò¼çºË¡£1999Ç¯¡Ö¥Õ¥íー¥º¥ó¡¦¥Óー¥Á¡×¤Ç´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¡£¤Û¤«ÆÉÇä±é·àÂç¾ÞºÇÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¡¢µª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£2018Ç¯½©¡¢»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
¢£ÂçÁÒ ¹§Æó»á¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·àÃÄ¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó100¡î¡×¤Ë½êÂ°¤·Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤½¤Î¸åÉñÂæ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê±éµ»¤òÉð´ï¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£±Ç²è¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡×¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾Í·µ¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËâÊª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Netflix¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹Season3¡×9·îÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢£AXIS Insights¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·Ð±Ä¼Ô¡¦»ö¶È¥êー¥Àー¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¶È³¦¤Î³Ë¿´¤òÂª¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Î¸½Ìò¥Ñー¥È¥Êー¥¯¥é¥¹¤«¤éÅê»ñ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCxO¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
