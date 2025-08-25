¡Ú2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¼çºÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ¡§Cookie¾ÃÌÇ¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÇä¾å¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿·¡¦¹¹ðÀïÎ¬¿Þ
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIR Design¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÊ¿·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ø¹¹ðÃ´Åö¼Ô¡¢ºÇ¸å¤ÎÀ»Àï¡§Cookie¾ÃÌÇ¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÇä¾å¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿·¡¦¹¹ðÀïÎ¬¿Þ¡Ù¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Cookie¾ÃÌÇ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢¡ÖÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤¬ÃÇÊÒÅª¤Ç¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÅ¬²ò¤¬¸«¤¨¤º¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Îº®ÆÙ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡ÖºÇ¸å¤ÎÀ»Àï¡×¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¼é¤ê¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Cookie¤Ê¤À¤³¦¤Ç¡ÖÇä¾å¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¿·¡¦¹¹ðÀïÎ¬¿Þ¡Ù¤ò¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤«¤é¤ÏAIR Design»ö¶ÈÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î°ðÉÙ ÂîºÈ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¡¦¹¹ðÀïÎ¬¿Þ¤ÎÉÁ¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seKJzNbQZTLa?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¢§¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
- Cookieµ¬À©¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÊý
- CPA¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¹¹ðÀïÎ¬¤òÀß·×¤·¤¿¤¤Êý
- ¥Ý¥¹¥ÈCookie»þÂå¤ÎºÇ¿·¤Î¹¹ð¼êË¡¤äÀ®¸ù»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¥Çー¥¿³èÍÑ¤ä¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢§¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì
- Cookieµ¬À©¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹¹ðÀïÎ¬
- CPA°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡ÖÇä¾å¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ
- 1st Party¥Çー¥¿¤äºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¼êË¡
- ÌÀÆü¤«¤é¼«¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤»¤ë¡¢¶È³¦ºÇÁ°Àþ¤ÎÀ®¸ù»öÎã
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/125_1_7c421aa6f9d6d0aa78d47b821b6f0e36.jpg?v=202508260125 ]
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡¿ÅÐÃÅÍ½Äê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
11:00～11:05¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
11:05～11:25¡¡
°ðÉÙ ÂîºÈ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ AIR Design for Marketing»ö¶ÈÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡Ö¤µ¤é¤ÐCPA°ÍÂ¸¡£Cookie¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÖÇä¾å¡×¤È¡Ö¸ÜµÒ¡×¤òÁÏ¤ë¡¢¿·¡¦¹¹ðÀïÎ¬¿Þ¤ÎÉÁ¤Êý¡×
11:25～11:45
Êö´ß ¸÷°ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Ë¥åー¥¹ Digital Agency Sales¡Ë
¡Ö1st Party¥Çー¥¿¤ÇÃÏ°èTG¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ðÀïÎ¬¡×
¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡
11:45～12:05
äÌÅç Î¼¼¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëCDP¡§¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ç¹¹ð¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡×
12:05～12:25
ºÙ»³ ÉðÍÈ¡Ê¥Ê¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¡ÖAI»þÂå¤Ë¹¹ð¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¸¡º÷µ¯ÅÀ¤Ç¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊýË¡¡×
12:25～12:45
´äËÜ ÃÒÍµ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥»¥Ã¥ÈËÜÉô ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
¡ÖCPA°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡ª¥Ý¥¹¥ÈCookie»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°É¾²Á¤Î"¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ"¡×
12:45～13:05
º´Æ£ Í§¹¬¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥êー¥¯¥¢¥¦¥È ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
¡ÖCookieµ¬À©¤¬¼¨¤¹¡¢¹¹ð¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¡£¿´¤Ë¶Á¤¯¹¹ð¤Ç¡ÖËÜ¼Á¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¡£¡×
13:05～13:25¡¡
Âç»³ ÂÙÀ¸¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ëー ¥Ç¥Þ¥ó¥È¥µ¥¤¥É»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¹¹ð¸ú²Ì¤¬¡È¸«¤¨¤ë¡É¥Ç¥¸¥¿¥ëOOH¡§Cookieµ¬À©»þÂå¤Î¿·¤·¤¤·×Â¬¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï¡©¡×
13:25～13:45
»ÔÇ·À¥ ¶µÀ®¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒWACUL ¹¹ð¥°¥ëー¥× ÉôÄ¹¡Ë
¡ÖCookieµ¬À©²¼¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë"¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥Çー¥¿³èÍÑ"¤Ë¤è¤ë¹¹ðROI²þÁ±¡×
13:45～13:50¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seKJzNbQZTLa?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¡ÚAIR Design¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
AIR Design¤Ï¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆWeb¹¹ð¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¥Êー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É5Ì¾¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤¬´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÀïÎ¬¤òÀß·×¤·¡¢10,000²ó°Ê¾å¤ÎAB¥Æ¥¹¥È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾¡Î¨¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¡¾Ú¥Äー¥ë¡ÖAIR Connect¡×¤Ç¤Ï¡¢CV¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ÎÇä¾å¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¸ú²ÌÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¿¤ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ
¡¦AIR Design ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
¡¦AIR Design Æ³Æþ»öÎã(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦²þÁ±¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIR Design¡×¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¤è¤ê¥Ò¥È¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê»º¶È³×Ì¿¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-14 SP¿ÀÊÝÄ®¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÊ¿·òÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡§2009Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
¢§¥ê¥ó¥¯
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://glpgs.com/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È(https://glpgs.com/recruit/)