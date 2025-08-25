Âß¶â¶ÈÂç¼ê4¼Ò¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··ÀÌóÂÐºö¤Î¿·¤¿¤Ê¶¨Æ¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï
¡¡£Ó£Í£Â£Ã¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·À¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥¤¥Õ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÂß¶â¶ÈÂç¼ê£´¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡¹½¡Ê¢¨1¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö£Ê£É£Ã£Ã¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µõµ¶¿½¹þ¾ðÊó¤ò£Ê£É£Ã£Ã²ñ°÷´ë¶È´Ö¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÂß¶â¶ÈÂç¼ê£´¼Ò¤È£Ê£É£Ã£Ã¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍÑ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÉáµÚ¤â¸«¿ø¤¨¡¢ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¶âÍ»ÈÈºáÈï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ª¤è¤Ó³ÈÂçËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1 Âß¶â¶ÈË¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤«¤é»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø¡¡https://www.jicc.co.jp/
¡¡¢¨2 Âß¶â¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¼«¼çµ¬À©µ¡´Ø¡¡https://www.j-fsa.or.jp/
1. ÇØ·Ê
¡¡2024Ç¯¤Îµ¿¤ï¤·¤¤¼è°ú¤ÎÆÏ½Ð·ï¿ô¤Ï80Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¹¤Ê¤ë¶âÍ»ÈÈºáÂÐºö¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âß¶â¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂß¶â¶È¼Ô¤«¤éÍ»»ñ¶â¤òº¾¼è¤¹¤ë¼ê¸ý¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼Âºß¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¼ÚÆþ¿½¹þ¤ò¹Ô¤¦¼ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¿¿Àµ¿Í(¢¨3)¤Î¸Ä¿Í¿®ÍÑ¾ðÊó¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤éÉÔÀµ¤ËÆÀ¤¿»ñ¶â¤¬¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤äÈÈºáÁÈ¿¥¤Î»ñ¶â¸»¤È¤·¤ÆÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨3 ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª
2. ¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡Âß¶â¶ÈÂç¼ê4¼Ò¤Ï¡¢¼ÚÆþ¿½¹þ»þÅÀ¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·µ¬¿½¹þ¤ß¤òµñÀä¤·¤¿Ì¾µÁ¿Í¤Î¾ðÊó¡×¤ò¡¢¿¿Àµ¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç£Ê£É£Ã£Ã¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê£É£Ã£Ã¤Ï¡¢¸Ä¿Í¿®ÍÑ¾ðÊó¾È²ñ¥µー¥Ó¥¹¤ò²ð¤·¤ÆÅö³ºÌ¾µÁ¿Í¾ðÊó¤ò£Ê£É£Ã£Ã²ñ°÷´ë¶È¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»²ñ¼Ò¤ä¿®ÈÎ¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É1,256¼Ò -2025Ç¯7·îËö¸½ºß-¡Ë¤Ë¶¦Í¤·¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµõµ¶¿½¹þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎËÉ»ß¡×µÚ¤Ó¡ÖÌ¾µÁ°ÍÑÅù¤Ë¤è¤ëµõµ¶¿½¹þÈï³²¤«¤é¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
£³. ±¿ÍÑ³«»ÏÆü
¡¡2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å