¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖdeleteCÂçºîÀï¡×¤Ë¥ª¥­¥·¥¯¥êー¥ó¤¬º£Ç¯¤â»²²è

³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥êー¥É¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤ëÉÂµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ç§ÄêNPOË¡¿Í deleteC¡Ê¥Ç¥êー¥È¡¦¥·ー¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖdeleteCÂçºîÀï2025¡×¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
SNSÅê¹Æ¤ä³È»¶¤¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ø¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö#deleteCÂçºîÀï¡×¤Ï¡¢deleteCÂçºîÀï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ¤Î¡È1²¯¿Í¤¬CSAÀë¸À¡É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë°ìÀÆ¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Íâ9·î1Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤ËÁ´¹ñ°ìÀÆÅê¹Æ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡¢ÁÛ¤¤¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢SNS¡ÚX¡¢Instagram¡Û¤Ç¤Î1Åê¹Æ¤¬100±ß¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î1¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó10±ß¤¬¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥â¥ÎÁÏ¤ê¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò·Ò¤°¡£¡×¤ò·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£deleteC¤Ø¤Ï³èÆ°¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¿·¤·¤¤»Ù±ç¤Î¥«¥¿¥Á¤ä²ÄÇ½À¤Ë¶¦´¶¡¦¶¦ÌÄ¤·¡¢»²²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¡Ö¼£¤»¤ëÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò»è¤â¹¤¬¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¡È¾Ð´é¡É¤âÁý¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÌ¤Íè¤ò³§¤ÇÁÏ¤ì¤ë´ë¶È¤Î¤¢¤êÊý¤ä³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶ñ¸½²½¤·¡¢°ú¤Â³¤î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡ ¡§ #deleteCÂçºîÀï
´ü´Ö ¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¢¨9·î1Æü¡Ê·î¡Ë20:00¡¡°ìÀÆÅê¹Æ¡¡
¢¨9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅê¹Æ¿ô¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¿ô¤â´óÉÕÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL : https://www.delete-c.com/daisakusen/post
deleteCÂçºîÀïURL¡§ https://www.delete-c.com/daisakusen(https://www.delete-c.com/daisakusen)
¼Â»ÜÆâÍÆ ¡¡¡§¡¡SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ä³È»¶¤¬±þ±ç¤Ë·Ò¤¬¤ë
¢£»²²ÃÊýË¡
¡¦ÂçºîÀï£±.
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¾¦ÉÊ¤Î¥í¥´¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖC¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¼«Í³¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç¾Ã¤·¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤ò¡¢
¡Ö#deleteCÂçºîÀï¡×¤È¡Ö#¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤ËSNS¡ÊX¡¢Instagram¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£
¡¦ÂçºîÀï£².
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬È¯¿®¤¹¤ë²èÁü¤äÆ°²è¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡¿¤¤¤¤¤Í¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óX(https://x.com/OXICLEANJP)
¥ª¥¥·¥¯¥êー¥óInstagram(https://www.instagram.com/graphico_oxiclean/)
¢£´óÉÕ
1Åê¹Æ¤¢¤¿¤ê100±ß¤¬¡¢1¥ê¥Ý¥¹¥È¡¿¤¤¤¤¤Í¡Ê¢¨1¡Ë¡¿1ºÆÀ¸¡¿¤¢¤¿¤ê10±ß¤¬¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ø¤Î´óÉÕ¡¦·¼È¯ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤«¤édeleteC¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡Ê¢¨1¡ËX¤Ç¤Ï¡È¤¤¤¤¤Í¡É¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡È¥Ïー¥È¡É¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë´óÉÕ³Û¤Ï¾å¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉÕÀè¤ÎÈ¯É½
´óÉÕÀè¤È¤Ê¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸øÊç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¬¤óÎ×¾²»î¸³¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë°å»Õ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã´ë¶È¡¢deleteC°åÎÅ¥ê¥µー¥Á¥Áー¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤ÇÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ò¹½À®¤·¡¢¸øÀµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î¤â¤È¡¢´óÉÕÀè¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾®»ù¤¬¤ó¡¢»ÒµÜðô¤¬¤ó¡¢°ß¤¬¤ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¡¢ç¹¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÎ×¾²ÀìÌç°å¤äÊü¼ÍÀþÀìÌç°å¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¼Ô¡¢¥ê¥µー¥Á¥Êー¥¹¤Ê¤É12Ì¾¤Î°å»Õ¡¦¸¦µæ¼Ô¤ËÁí³Û5,000Ëü±ß°Ê¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±çÀè¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¡ÖdeleteC 2026 -HOPE-¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤ëÉÂµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖdeleteC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
Ã¯¤â¤¬¤Õ¤À¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Ø¤Î´óÉÕ¤È·¼È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡Ö¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤ëÉÂµ¤¤Ë¤¹¤ëÆü¡×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ä¾¦ÉÊ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤«¤éCancer¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖC¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢deleteC¤Î¥í¥´¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥éー¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò´ë²è¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¶â³Û¤Î°ìÉô¤ÏdeleteC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°å»Õ¡¦¸¦µæ¼Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë´óÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¡¢»ÔÌ±¤â¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæ¤Î±þ±ç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.delete-c.com(https://www.delete-c.com)
¡Ê¢¨¡Ë´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¸¦µæµÚ¤Ó¡¢·¼È¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÈñ¤Ê¤ÉdeleteC¤Î³èÆ°¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³
²½¾ÑÉÊ¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢Í¢ÆþÈÎÇä¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
1996Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦´ë²è²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£Âç¼ê²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÉð´ï¤Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥áー¥«ー¤Ø¤È¶ÈÂÖÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢½÷À¸þ¤±¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¡¢Church¡õDwight¼Ò¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì¡Ë100¡ó»Ò²ñ¼Ò²½¡£
¡Ú´ë¶È¥µ¥¤¥È¡Ûwww.graphico.co.jp¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥³ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-6-1TOCÂçºê16³¬