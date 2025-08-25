¡Ú£¸·î£²£¸～£²£¹Æü¡ÛÆ»»º¥³¥¹¥áÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¤òËÌ³¤Æ»Ä£ËÜÄ£¼Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ØÏ¢»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ»Æâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊÅù¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾åµÚ¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æ»Ä£ËÜÄ£¼Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ»»º¥³¥¹¥áÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Æâ´ë¶È5¼Ò¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ôÂ·¤¨¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü ¡¡ »þ¡§ÎáÏÂ 7 Ç¯¡Ê2025 Ç¯¡Ë8 ·î 28 Æü¡ÊÌÚ¡Ë～29 Æü¡Ê¶â¡Ë 11:00～15:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»Ä£ËÜÄ£¼Ë£±³¬ Æ»À¯¹Êó¥³ー¥ÊーÆÃÀßÅ¸¼¨¾ì A ¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ 3 ¾òÀ¾ 6 ÃúÌÜ¡Ë
½ÐÅ¸´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ó¥µ¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥Í¥Ã¥È¡ÊÅÐÊÌ»Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò³èÎ¤¡§¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡§¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌµÆó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/231807.htm(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/231807.html)