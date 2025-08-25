¼Ì¿¿²È¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡ª¡ÖWearable Herbie! ～¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¡¥Ïー¥Óー¡£¡×9·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥®ー¥¯¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®º´Ìî ÊÝ)¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¡ÖWearable Herbie! ～¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥Ïー¥Óー¡£¡×¤ò¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇGalerie GEEK/ART¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î´õË¾¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤¬¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥â¥Î¥¯¥íー¥à¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¦¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤¯À¶Á¿¤ÊºîÉ÷¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´£µ¼ï¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ïー¥Óー»á¤¬»£±Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¥¿¥°¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é»£¤êÎ¯¤á¤¿¥¢ー¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤«¤éÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤Þ¤Ç¤ò¼ý¤á¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿·²¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¿·¾¦ÉÊ ³µÍ×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´£µ¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L/XL
²Á³Ê¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿ôÎÌ¡§³Æ¼ï¡¢¸ÂÄê30Ãå
¢¨³Æ¼ï¡¢¸ÂÄê30Ãå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¸¼¨²ñ ³µÍ×
Wearable Herbie! ～¤¤¤Ä¤Ç¤â, ¤É¤³¤Ç¤â ¥Ïー¥Óー¡£
²ñ´ü¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00～19:00
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§Galerie GEEK/ART
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-6 1F
URL¡§https://geek.art/
¼çºÅ¡§GEEK/ART
´ë²èÀ©ºî¡§Long Distance Love
T¥·¥ã¥ÄÀ½ºî¡§ÅÄÃæ¹ÔÂÀ
T¥·¥ã¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¡§KONOLINE
¤Þ¤¿ËÜÅ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢JAM Photo Gallery¤Ç¤Ï¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡¡¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²¹¤«¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¶Áè¤ä³×Ì¿¡¢ºÒ³²¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¡¢¡Ö¿Í¤Î¿´¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤êÂ³¤±¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ë¤â´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»³¸ý»á¤Î¿®Ç°¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾Å¸¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ïー¥Óー»á¤Î¼Ì¤¹À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆü¾ï¤òÉ½¤·¤¿Å¸¼¨¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý
1950Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¼Ì¿¿Éô¤ËÆþ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢1973Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ØÅÏ¤ê10Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
·àÃÄ¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ë¥åー¥¦¥¨ー¥Ö¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ËÁø¶ø¡£
¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î¥Üー¥¤¡¦¥¸¥çー¥¸¤È¥ëー¥à¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¤â»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
µ¢¹ñ¸å¤â¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÈ¯É½¤ÎËµ¤é¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¤ä¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÃ´Åö¡£
¸½ºß¤ÏÂçºå·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó¶å½£»º¶ÈÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿³ºº°÷Îò¡§CAPA¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢APA¥¢¥ïー¥É¡¢JPS¡¢¥Ë¥³¥ó¡¢¥¥ã¥Î¥ó¡¢¥Õ¥¸¥Õ¥¤¥ë¥à
¤Ê¤É
Áª¹Í°Ñ°÷Îò¡§¾åÌîÉ§ÇÏ¾Þ
¼õ¾ÞÎò¡§2011Ç¯ÅÙÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ¾Þºî²È¾Þ
Website: http://herbie-yamaguchi.com/
Instagram: https://www.instagram.com/herbieyamaguchi/
¢£¥³¥á¥ó¥È
Galerie GEEK/ART »³¸ýÅµ»Ò
»þÂå¤ÎÂ©¿á¤È¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤òÁ¡ºÙ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤¹¥Ïー¥Óー»³¸ý»á¤Î¼Ì¿¿À¤³¦¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢»á¤ÎºîÉÊ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÅ¸¼¨¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ë½É¤ë¶õµ¤´¶¤ä²¹ÅÙ¤ò¡¢¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÅ»¤¦¡×¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£GEEK/ART¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Long Distance Love LLC. ¼ÆÅÄ×¢¼¡
²áµî3²ó¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý»á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¡ÖAfter The Dream¡×/½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³ 1986Ç¯¡¢¡ÖWe Will Be Alright!¡×/½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³ 2023Ç¯¡¢¡ÖAnother Side Of Herbie Yamaguchi¡×/Â¢Á°¥¤¥ï¥ª¥®¥ã¥é¥êー 2025Ç¯¡Ë¡¢º£²ó¤Ï¥Ïー¥Óー»á¤ÎÂåÉ½ºîÉÊ¤ò¡ÖÅ¸¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÁª¤ÓÄ¾¤·¤¿17ÅÀ¤«¤é¤µ¤é¤Ë5ÅÀ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¥Ïー¥Óー»á¤Î¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡×¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡ÖWearable Herbie¡×¤È¤¤¤¦T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥®¥ã¥é¥êー ³µÍ×
GEEK/ART¤Ï¡¢¥®ー¥¯¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥È»ö¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢ー¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2020Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ø¤ÎÂº½Å¤ÈÍý²ò¤ò¹¤²¡¢Í¤ÈÌµ¡¢¸Ä¤È¸Ä¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÁÛÁüÎÏ¤È´õË¾¤¢¤ëÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GEEK/ART¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://geek.art/
GEEK/ART STORE¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://geekart-store.com/
Galerie GEEK/ART Instagram¡§https://www.instagram.com/galerie.geekart/
¡Ò¼ÂÀÓ¡Ó
2025Ç¯4-5·î¡§TERÁN¡Ê¥Æ¥é¥ó¡Ë¡ÖFantasías de Picasso¡Ê¥Ô¥«¥½¤Î¸¸ÁÛ¡Ë¡×
2024Ç¯9·î¡§Tarini Sethi¡Ê¥¿ー¥Ë¡¦¥»¥Æ¥£¡Ë
ID-Identity Vol.3 ¡Æa memory of the future¡Ç ¡ÖÌ¤Íè¤Îµ²±¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ÎÊ¿Åù¤òëð¤¦¥Õ¥åー¥Á¥ã¥ê¥º¥à¡×
2024Ç¯8·î¡§BOOMRANNG. ID-Identity Vol.2 COSMICPUNK ¡ÖÊª¸ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×
2025Ç¯7·î¡§³°»³¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡ÖTempusgraph Æó½½»ÍÀáÝæ¡§Colors of Time¡×
¢£Long Distance Love¹çÆ±²ñ¼Ò ³µÍ×
ÂåÉ½¼Ò°÷¼ÆÅÄ×¢¼¡¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³Ž¤»°±Û°ËÀªÃ°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ò·Ð¤ÆŽ¤2018Ç¯¤ËÀßÎ©¡£
¼ç¤Ë¥¢ー¥ÈŽ¤²»³Ú´ë²è¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
Âç³Ø¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë(Áá°ðÅÄÂç³Ø/´ð´´Íý¹©³ØÉôŽ¤¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÅù)¡£
¡Ò¼ç¤Ê³èÆ°¡Ó
¡¦¥Ïー¥Óー¡¦»³¸ý¼Ì¿¿Å¸(½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³Ž¤¥¤¥ï¥ª¥®¥ã¥é¥êーÂ¾)¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡¦ÉÚÅÄ·Ã°ì»á(ÉÚÅÄ¥é¥Ü)Ž¤ÄÚ¸ý¾»¶³»á¤È¤Î²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOKYO LAB¡×(½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥íŽ¤¥Ö¥ëー¥Îー¥È¥×¥ì¥¤¥¹Â¾)
¡¦¥Í¥ô¥£¥ë¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿J1¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡×50¼þÇ¯¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ÅùÂ¿¿ô
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://longdistancelove.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/longdistancelove.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/longdistancelove.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®ー¥¯¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³1-2-3 ÀÄ»³¥Ó¥ë¡Ê£µF¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®º´Ìî ÊÝ
ÀßÎ©¡§2007Ç¯2·î5Æü
»ñËÜ¶â¡§6,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦ÉñÂæ±é½Ð¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢ÇÛµë
¡¦TVCM¤Ê¤É¤Î¹¹ð±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî
¡¦WEBCOMIC¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦½ÐÈÇ
¡¦IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Î´ë²è³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÈÇ¸¢´ÉÍý
¡¦¥¢ー¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤Î±¿±Ä
¡¦Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤ÎÀ©ºî¡¢»ÜÀß¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¤Î±é½Ð¡¦À©ºî
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä
¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ¢½ÐÆþ¡¢³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://geekpictures.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥®ー¥¯¥Ô¥¯¥Á¥å¥¢¥º ¹ÊóÃ´Åö pr@geekpictures.co.jp