¡ÚÁ´¹ñÂÐ±þ¡Û¸Þ´¶¤Ç³Ø¤Ö¡¢¿´¤¬Ìö¤ë¡ªNEST LAB.¤¬¥ê¥¢¥ë½ÐÄ¥¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒNEST EdLAB¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄÂç¸ç¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡É¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ê¥¢¥ë½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEST LAB.¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤È°ì½ï¤Ë²Ê³Ø¤Î¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥Í¥¹¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤äÂÐ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
🔹 ²Ê³Ø¤Î¡È´¶Æ°¡É¤ò¸Þ´¶¤ÇÆÏ¤±¤ë--¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö·¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー
½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤äÍý·Ï½Ð¿È¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿ー¡£Ã±¤Ê¤ë¼Â¸³¤Î¼Â±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦²Ê³Ø¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
🔹 ËÜÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë--Âç³Ø¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¶µºà
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¶¨ÎÏ´ë¶È¡¦Âç³Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉ¸ËÜ¡¦¸¦µæ¼Ì¿¿¡¦¼Â¸³´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÜÊª¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
🔹 Á´°÷»²²Ã¡¦¸«¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー
¤¿¤À¸«¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Ø¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤Ë¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶õ´ÖÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
NEST LAB.¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢»Ò¶¡¤Î²Ê³Ø¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³Ø¥·¥çー¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½ÐÄ¥ÈÇ¤Ç¤ÏÂÐÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë±é½Ð¡¦¶µºà³èÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áµî¤Î½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎã¡Û
¡¦DNAÃê½Ð¼Â¸³¡§¿È¶á¤ÊÁÇºà¤«¤éÀ¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¤ò³Ø¤Ö
¡¦¿Í¹©¥¤¥¯¥é¤Å¤¯¤ê¡§²½³ØÈ¿±þ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¿¢Êª¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡Ö¥¿¥Í¥Ò¥³ー¥¡×¡§¼«Á³³¦¤Î¹©É×¤òÈ¯¸«
¡¦¥Û¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È³«È¯¡§ÊªÍý¤È¹©³Ø¤òÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö
¡¦»æ¤È¿å¤À¤±¤Ç¸÷¤ë¥Úー¥Ñー¥é¥¤¥È¡§¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢ÅÅµ¤¤È¸÷¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¼Â´¶
¡¦³¤¿å¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹Ì¤Íè¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡§¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ´¶¤¹¤ë´Ä¶²Ê³Ø¼Â¸³
¡¦ÆóÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Å¤¯¤ê¡§¹©³Ø¤È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³
¡¦¥Þ¥¤¥³¥ó¤Ç±ó³ÖÁàºî¤ËÄ©Àï¡§IoTµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ù¤ë¼ÂÁ©Åª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ú¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥çー¤Î¥Æー¥ÞÎã¡Û
¡¦¥Ý¥ê¥Þー¤Î¤Õ¤·¤®¥·¥çー
¡¦¤¢¤Ä¤¤¡ª¤Ä¤á¤¿¤¤¡ª ²½³Ø¤Î¡Ö¤Í¤Ä¡×¥·¥çー
¡¦¤¤é¤¤é¡¦¤Þ¤Ã¤¯¤é¡¦¸÷¤Î¤Õ¤·¤®¥·¥çー
¡¦ÌîºÚ¤ÎÎÏ¤ÇÅÅµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥çー
¡¦¤Ì¤ë¤Ì¤ë¡Ö¥Ú¥ó¥¡×¤Î¤Õ¤·¤®¥·¥çー
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤Î²Ê³Ø¡×¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤â¡¢½ÐÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã¼Â»Ü³µÍ×¡ä
ÂÐ¾Ý¡§¾¦¶È»ÜÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¡¢³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎÍý²Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
»²²Ã¼Ô¡§¾®³ØÀ¸¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡¦´ÑµÒ´Þ¤á¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡§20Ê¬ー60Ê¬ÄøÅÙ¡Ê²ñ¾ì¡¦¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡Ë
²Á³Ê¡§¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°²ÄÇ½
½àÈ÷´ü´Ö¡§½àÈ÷¤ËÌó2¤«·îÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢´õË¾Æü¤Î2¤«·îÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
