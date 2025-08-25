¡Ú¾®³ØÀ¸¤ò¡È¸¦µæ¼Ô¡É¤Ë¤¹¤ë¶µºà¡ÛNEST LAB.¤¬¸¦µæ·¿¶µºà¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒNEST EdLAB¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄÂç¸ç¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦µæ¥¹¥¯ー¥ë¡ÖNEST LAB.¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¸¦µæ¶µºà¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯8·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¹¥¤¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢²¾Àâ¸¡¾Ú¤ä»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤â³Ú¤·¤ß³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¸¦µæ·¿¶µºà¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤ä¤´²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡É
¶áÇ¯¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤ò²ò¤¯¤À¤±¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç¤â¡ÖSTEAM¶µ°é¡×¤ä¡ÖÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¶µºà¤ä»Ù±ç¤ÎÉÔÂ¡¢»ØÆ³¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEST EdLAB¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¸¦µæ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³Ø¹»¤ä³ØÆ¸¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤âÆ³Æþ¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¸¦µæ¶µºà¤ò´ë²è¡¦³«È¯¤·¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¡§Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ËÄ©¤à¡Ö¸¦µæ·¿¶µºà¡×
NEST LAB.¤Î¶µºà¤Ï¡ÖÀµ²ò¤ò¶µ¤¨¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¸³¤ä´Ñ»¡¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µºà¤Î³«È¯¤Ï½¤»Î¡¦Çî»Î¹æ¤òÍ¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÀìÌçÀ¤È¶µ°é¼ÂÁ©¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ³ÆþÁ°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¢¹ÖµÁ¥¹¥é¥¤¥É¡¢»²¹ÍÆ°²è¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶µºà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÎã¡Ë¡Û
- ¥Û¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¥¥Ã¥È¡§¶õµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÉâ¤«¤ÓÁö¤ëµ¡ÂÎ¤òÀ©ºî
- - ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§ÉâÎÏ¡¦½Å¿´¡¦¥×¥í¥Ú¥é¤Î¸¶Íý
- ¥¿¥Í¥Ò¥³ー¥¥¥Ã¥È¡§¿¢Êª¤Î¥¿¥Í¤ÎÈô¹Ô¤òÌÏÊï¤·Èôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¦
- - ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§¶õµ¤Äñ¹³¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ß¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊÀ¸ÊªÌÏÊïµ»½Ñ¡Ë
- DNAÃê½Ð¥¥Ã¥È¡§¼«Ê¬¤Î¸ý¤ÎºÙË¦¤«¤éDNA¤òÃê½Ð
- - ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§°äÅÁ»Ò¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥É¥°¥Þ¤Î´ðÁÃ
- ¥Ý¥ê¥Þー¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¥Ã¥È¡§¹âµÛ¿å¥Ý¥ê¥Þー¤òÍÑ¤¤¤¿¥²¥ëÅÅÃÓ¤òÀ¸À®
- - ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§¥Ý¥ê¥Þー¤ÎÆÃÀ¤ÈÃßÅÅ¤Î»ÅÁÈ¤ß
- ¥Úー¥Ñー¥é¥¤¥È¥¥Ã¥È¡§¿å¤È¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÎÈ¿±þ¤ÇLED¤òÅÀÅô
- - ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡§ÅÅÃÓ¤Î¹½Â¤¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー
-
¢¨¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¡£¹Ö»ÕÇÉ¸¯¤âÊÌÅÓÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà³«È¯¤Î¤´ÁêÃÌ¤â²ÄÇ½
- ¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤
- ÃÏ¸µ¤ÎÊ¸²½¤ä»ºÊª¤ò¶µºà²½¤·¤¿¤¤
- ²Ê³Ø´Û¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¡¢¥Æー¥Þ¸¡Æ¤¢ª»îºîÉÊºîÀ®¢ª¶µºà²½¢ªÎÌ»º¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÎÇä³µÍ×¡ä
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯8·î
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³ØÆ¸¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ä²Ê³Ø´ÛÅù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù
²Á³ÊÂÓ¡§1¥¥Ã¥È¤¢¤¿¤ê 2,000～3,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¿10¥¥Ã¥È¤è¤êÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Æ³Æþ»Ù±ç¡§¶µºàÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¦¹ÖµÁ»ñÎÁÄó¶¡¡Ê30,000±ß¡¿²ó¡¡40¥¥Ã¥È°Ê¾å¤ÏÌµ½þÄó¶¡¡Ë
È¯ÃíÊýË¡¡§Ç¼´ü¤Î1¥ö·îÁ°¤Ë¸Ä¿ô¤È´õË¾Ç¼ÉÊÀè¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNEST EdLAB¡¡¡ÊÃ´Åö¡§Æ£ÅÄ¡¦ÃæÅç¡¦°ËÃÏÃÎ¡Ë
¢©162-0822 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²¼µÜÈæÄ®1-4 ÈÓÅÄ¶¶¸æ¹¬¥Ó¥ë6³¬
TEL¡§03-5227-4198
MAIL¡§staff@nested.lne.st
¾ÜºÙURL¡§https://school.lne.st/2025/08/11/edkit/