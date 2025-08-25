¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ Presents Kazumasa Oda Tour 2025 ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ª¡ª¡×¤È²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê
¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¤¬77ºÐ7¥ö·î¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤ÇÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡ª
¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤²Æì¸ø±é¤ò½Ë¤·¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê1F¡Ö¥¢¥êー¥Ê¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
²ñ¾ì¸ÂÄê¡ª¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤ó¤Î¡Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥é¥Æ¡Õ¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¡ª
¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥é¥Æ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÇÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÇÕ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥êー¥Ê¥«¥Õ¥§¥³¥é¥Ü³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～20:00¡ÊL.O.19:30¡Ë
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê ¥¢¥êー¥Ê¥«¥Õ¥§
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥é¥Æ¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
º®»¨»þ¤Ë¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¢QR¥³ー¥É·èºÑ¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½¶â¤Ï¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ Presents Kazumasa Oda Tour 2025 ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡ª¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.kazumasaodatour2025.com/