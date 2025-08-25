¡Ú°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ê¤é¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û2Æü´ÖËèÆü100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ÖWebX2025½ÐÅ¸µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ
¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ËöµªÇ·¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü～8·î26Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWebX¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ2Æü´ÖËèÆü100Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖWebX½ÐÅ¸µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WebX ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WebX2025¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤È26Æü¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
2Æü´ÖËèÆü100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎß·×ÅöÁª¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È200¸ý¡ª
ÅöÁª·ë²Ì¤â¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤¬¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡ª
ËèÆü³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ç½ÅÊ£ÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤â¡ª¡©
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Åö¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2Æü´ÖËèÆü100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªWebX2025½ÐÅ¸µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇËèÆü100Ì¾ÍÍ¡¢Îß·×200Ì¾ÍÍ¤ËAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
[Åö¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È]
https://twitter.com/bitbank_inc
[¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ]
Åö¼Ò¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
[¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö]
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë12»þ00Ê¬ ～ 2024Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬
[¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ]
Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É500±ßÊ¬ x 200Ì¾ÍÍ/1Æü100Ì¾
[ÅöÁª³ÎÇ§ÊýË¡]
ÅöÁª·ë²Ì¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹ÆÆâ¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë·ë²Ì³ÎÇ§ÍÑ¥ê¥ó¥¯¤è¤êX¤òÏ¢·È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤êÍøÍÑÊýË¡]
¸«»ö¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁª¥Úー¥¸Æâ¤ËµºÜ¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¡Ê¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡Ë¤ò¥³¥Ôー¤Î¾å¡¢¤´¼«¿È¤ÎAmazon¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¤ØÅÐÏ¿¤·¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë12»þ00Ê¬ ～ 2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ´ü´ÖÃæ¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿±þÊç¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¤ò200Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅö³º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- X¾å¤Ç¡¢¡Ö @bitbank_inc ¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È(RP)¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£X¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥éー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²Åù¤½¤ÎÂ¾¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤´±þÊç¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶ー¥íー¥«¥ë¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ÈX¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö @bitbank_inc ¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È(RP)¤·Åê¹ÆÆâ¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ësocial-camp/¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ê¥ó¥¯¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¸å¡¢XÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª»ñ³Ê¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¿Æ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤¬±þÊçµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢ÅöÁª¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÃêÁª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯±äÄ¹¡¢ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý(https://support.bitbank.cc/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=360000587493)¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥µー¥Ó¥¹
¡ü°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¡¦ÈÎÇä½ê ¡ã https://bitbank.cc/(https://bitbank.cc/) ¡ä
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R) No.1 ¢¨1 ¡ª
°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¡Öbitbank¡×¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ä¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÇäÇã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½Êª¼è°ú¤Ë²Ã¤¨¿®ÍÑ¼è°ú¤â¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¼è°ú½ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¹ØÆþ¡¦ÇäµÑ¤Ç¤¤ëÈÎÇä½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¼è¤ê°·¤¦°Å¹æ»ñ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ªー¥Àー¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÈÄ¼è°ú¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÆâ¥¢¥ë¥È¥³¥¤¥ó¼è°úÎÌNo.1 ¢¨2 ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Èï³²¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈËÉÙ¤Ê¼è°·ÌÃÊÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Öbitbank¡×¤Ç¡¢°ìÊâÀè¤Î°Å¹æ»ñ»º¥È¥ìー¥É¤ò¡£
¢¨1 2025Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡Ö°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê ¸½Êª¼è°ú¡×¤Ç 2 Ç¯Ï¢Â³Áí¹ç 1 °Ì¤ò³ÍÆÀ
¡Êhttps://life.oricon.co.jp/rank-cryptocurrency/cash-transaction/¡Ë(https://life.oricon.co.jp/rank-cryptocurrency/cash-transaction/)¡Ë
¢¨2 2024Ç¯1·î～2025Ç¯4·î¤ÎJVCEAÅý·×¾ðÊó¼«¼ÒÄ´¤Ù
¡ü¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¥×¥é¥¹¡× ¡ã https://bitbank.cc/knowledge(https://bitbank.cc/knowledge) ¡ä
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¢°Å¹æ»ñ»º¤äÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎºÇ¿·¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Å¹æ»ñ»ºÌÃÊÁ¤Î¥Á¥ãー¥È·ÇºÜ¡¢¿·¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ðÊó¡¢¤½¤·¤Æ°Å¹æ»ñ»ºÍÑ¸ì½¸¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£