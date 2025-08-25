Âè1²ó À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Â»Ü¥³¥ó¥Ú2025¡¡ºÇ½ª¿³ºº²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Û¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸© ÁÏ¶È118Ç¯¡¡¥Ï¥ì¥ë¥ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àËÜÉô¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè°ì²ó À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Â»Ü¥³¥ó¥Ú2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿ºÇ½ª¿³ºººîÉÊ10ºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ÇºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿244ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿Àº±Ô¤¬¡¢¡Ö½ÅÎÏ¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë²È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¡£¶È³¦ÃíÌÜ¤Î¸ø³«¿³ºº¤Ë¡¢·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿10ºîÉÊ¡Û244ºîÉÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Àº±Ô¤¿¤Á
7·î11Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ì¼¡¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤¬¡ÖºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¿ô±þÊç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ºÇ½ª¿³ºººîÉÊ¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¤Ï¡ÖÂè°ì²ó À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Â»Ü¥³¥ó¥Ú2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¡ÊºÇ½ª¿³ºººîÉÊ¤ÎºîÉÊÈÖ¹æ¤Î¤ß¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://hareruya-okayama.jp/comp/
½¾Íè¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¹â¤¤¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Àº±Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿³ºº°÷¤â¶ÃØ³¡ÛÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
¿³ºº°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Èª Í§ÍÎ¡ÊÈªÍ§ÍÎ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡Ë
ÃæÀî ¥¨¥ê¥«¡ÊÃæÀî¥¨¥ê¥«·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡Ë
ÀîÀ¾ ÆØ»Ë¡ÊÀîÀ¾ÆØ»Ë·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡Ë
ÈªÍ§ÍÎ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª³°²Âºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿22ºîÉÊ¤â´Þ¤á¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¾Þ¤Î¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¤Û¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ú¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡ÛºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ
- ÇòÇ®¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÂÐ·è³ÆºîÉÊ¤ÎÀß·×¼Ô¤¬7Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¿³ºº°÷¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢Àß·×»×ÁÛ¤äµ»½ÑÅª¤Ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ·úÃÛ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë½Ö´Ö¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¡¢Ê¬¾ù½»Âð¤È¤·¤Æ°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê¡£ÌÚÂ¤½»Âð¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÎò»ËÅª½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ã¼ê·úÃÛ²È¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼³ØÀ¸¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦·úÃÛ²È¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
10:00～12:00¡¡³ØÀ¸ÉôÌç¤Î¿³ºº²ñ
13:00～15:00¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÉôÌç¤Î¿³ºº²ñ
15:30～16:00¡¡¿³ºº·ë²ÌÈ¯É½¡¦É½¾´¼°
²ñ¾ì¡§²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë
½»½ê¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®14ÈÖ1¹æ¡Ê²¬»³±ØÀ¾¸ýÄ¾·ë¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¤ª¿½¹þ¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFhMc8T5E7He8PgQwgyi8GPQ6aUTpa4vXEagRuUVRoNxxFYA/viewform?usp=dialog
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡Û°µ´¬¤ÎÁ´ºîÉÊÅ¸¼¨²ñ
ÎÙÀÜ¤¹¤ë²ñ¾ì¡Ê²¬»³¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー201²ñµÄ¼¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ç¼¨µö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´244ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¼ã¼ê·úÃÛ²È¤¬¹Í¤¨¤¿³×¿·ÅªºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§
- ºÇ½ª¿³ºº¿Ê½Ð10ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙÅ¸¼¨
- Áª³°²Âºî22ºîÉÊ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÅ¸¼¨
- ¤½¤ÎÂ¾Á´±þÊçºîÉÊ¤Î°ìÍ÷Å¸¼¨
- Àß·×¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¥³ー¥Êー
¡Ú¶È³¦½é¤Î»î¤ß¡Û¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Ú¡×¤Î°ÕµÁ
½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ï¡ÖÉ½¾´¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë·úÃÛ¡£·úÃÛ²È¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¸½¼Â¤Î½»Âð¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë²è´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
·úÃÛÍ½Äê¡§
- ºÇÂç4ºîÉÊ¤ò2026Ç¯½Õ¤è¤êÃå¹©
- ²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¤ÎÊ¬¾ùÃÏ¤Ç¼Â¸½
- °ìÈÌ¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÊ¬¾ù½»Âð¤È¤·¤ÆÈÎÇä
¡Ú»²²Ã¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý
- ¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Èµ»½Ñ³×¿·¤òÂÎ´¶
- ¼ã¼ê·úÃÛ²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°µ¡²ñ
- ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î»²¹Í»öÎã¤È¤·¤Æ
°ìÈÌ¤ÎÊý
- Ì¤Íè¤Î½»Âð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìÂÁá¤¯ÂÎ¸³
- ·úÃÛ²È¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ
- ¥Þ¥¤¥Ûー¥à·úÃÛ¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ
³ØÀ¸¡¦¼ã¼ê·úÃÛ²È
- ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¿³ºº´ã¤ò³Ø½¬
- ¼«¿È¤ÎÀß·×¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È³ÍÆÀ
- ·úÃÛ¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤òÂÎ¸³
¡Ú¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
¥Æー¥Þ¡§¡Ö½ÅÎÏ¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë²È¡×
- ¼çºÅ¡§¥Ï¥ì¥ë¥ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àËÜÉô¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Û¥óÆâ¡Ë
- ÆÃÅµ
- - ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤Ï¼ÂºÝ¤Î·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Â¸½Í½Äê
- - 4ÉßÃÏ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç·úÃÛ¤òÍ½Äê¡ÊºÇÂç4·ï¡Ë
- - ³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿
- - ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¤ÏÀß·×¡¦´ÆÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿
- ¾Þ¶â¡Ê³ÆÉôÌç¡Ë
- - ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§É½¾´µÚ¤ÓÉû¾Þ 30Ëü±ß
- - Í¥½¨¾Þ¡§É½¾´µÚ¤ÓÉû¾Þ 10Ëü±ß
- - ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡§É½¾´µÚ¤ÓÉû¾Þ 3Ëü±ß
- ¾ÜºÙ
¡ÖÂè°ì²ó À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Â»Ü¥³¥ó¥Ú2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
